Сарри: Роналду был заменен в матче с «Локомотивом», чтобы избежать травмы

Роналду был заменен из-за опасений получения травмы. В конце первого тайма были видны беспокоящие нас признаки. Во втором тайме было беспокойство в том плане, как он ускорялся. Мы решили его заменить, чтобы он избежал травмы.

По словам Сарри, «Ювентус» играл слишком открыто, особенно в первом тайме. «Мы оставляли много пространства, во втором тайме наши игроки часто принимали мяч спиной к воротам. “Локомотив” хорошо отбирал мяч и начинал атаку. Против “Ювентуса” так может играть не только “Локомотив”, но и любая другая команда», — подчеркнул тренер.

Автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время стал Дуглас Коста, вышедший на замену. «Коста для нас очень важный игрок, но сейчас он не в лучших кондициях, у него нет сейчас такой зажигательной скорости, но есть филигранная техника. Но ни он, ни Аарон Рэмзи не могут играть полный матч, поэтому мы чередуем их. В этом матче мы сделали немало изменений в составе, поскольку у игроков накапливается усталость», — отметил Сарри.