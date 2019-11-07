Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.11
ПСЖ
Брюгге
10
Футбол. Еврокубки
6.11
Реал
Галатасарай
60
Футбол. Еврокубки
6.11
Црвена Звезда
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Еврокубки
6.11
Динамо З
Шахтер Д
33
Футбол. Еврокубки
6.11
Аталанта
Манчестер Сити
11
Футбол. Еврокубки
6.11
Байер
Атлетико
21
Футбол. Еврокубки
6.11
Локомотив
Ювентус
12
Футбол. Еврокубки
6.11
Бавария
Олимпиакос П
20
Футбол. Еврокубки
6.11
Витория Гимарайнш
Арсенал
11
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
00:14 (мск), источник: ТАСС

Сарри: Роналду был заменен в матче с «Локомотивом», чтобы избежать травмы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Португальский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду был заменен в матче Лиги чемпионов с российским «Локомотивом», чтобы избежать травмы. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Ювентус» в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Роналду был заменен на 82-й минуте.

Роналду был заменен из-за опасений получения травмы. В конце первого тайма были видны беспокоящие нас признаки. Во втором тайме было беспокойство в том плане, как он ускорялся. Мы решили его заменить, чтобы он избежал травмы.
Маурицио Сарри

По словам Сарри, «Ювентус» играл слишком открыто, особенно в первом тайме. «Мы оставляли много пространства, во втором тайме наши игроки часто принимали мяч спиной к воротам. “Локомотив” хорошо отбирал мяч и начинал атаку. Против “Ювентуса” так может играть не только “Локомотив”, но и любая другая команда», — подчеркнул тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автором победного мяча в компенсированное ко второму тайму время стал Дуглас Коста, вышедший на замену. «Коста для нас очень важный игрок, но сейчас он не в лучших кондициях, у него нет сейчас такой зажигательной скорости, но есть филигранная техника. Но ни он, ни Аарон Рэмзи не могут играть полный матч, поэтому мы чередуем их. В этом матче мы сделали немало изменений в составе, поскольку у игроков накапливается усталость», — отметил Сарри.

«Ювентус» набрал 10 очков после четырех туров в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также
Русские фанаты приехали к Роналду. Все зря
Во время загрузки произошла ошибка.
6 ноября© Ньюстюб
Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26862 зрителя
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
16Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
14Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Миранчук снова забил «Юве», но этого не хватило даже для ничьей
Лига Европы: как «Краснодару» и ЦСКА не остаться без евровесны
Вызов сборной: что ждет «Красную машину» на Кубке Карьяла
Американский боксер заподозрил Ковалева в сдаче боя с Альваресом
Семин поделился эмоциями после поражения «Локомотива» в матче ЛЧ
Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка
WADA опровергло данные Зеппельта об ответах, которые не дала РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь