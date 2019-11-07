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00:39 (мск), источник: ТАСС

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 7 ноября. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в среду.

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Источник: AP 2019

В этот день в первом по значимости еврокубке московский «Локомотив» дома проиграл итальянскому «Ювентусу» (1:2), а португальская «Витория» во втором по значимости клубном соревновании Европы на своем поле сыграла вничью с английским «Арсеналом» (1:1), забив ответный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 6.11.2019, 20:55

Локомотив1Ювентус2

В четверг заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится в Лиге Европы — московский ЦСКА в Будапеште встретится с венгерским «Ференцварошем», а «Краснодар» дома примет турецкий «Трабзонспор». Представляющие Португалию «Спортинг», «Порту» и «Брага» сыграют с норвежским «Русенборгом», шотландским «Рейнджерс» и турецким «Бешикташем» соответственно.

Лига Европы 2019/2020
Группа F, 6.11.2019, 18:50

Витория Гимарайнш1Арсенал1

Поскольку Россия не смогла набрать очков в таблицу коэффициентов, а Португалия добавила в свою копилку 0,2 зачетных балла, то теперь в их активе 43,883 и 45,049 балла соответственно. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

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«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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