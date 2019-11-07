Дело — «Трабзон»: как российским клубам не остаться без евровесны
«Краснодару» и ЦСКА необходимо выигрывать все оставшиеся матчи группового этапа.
«Краснодару» и ЦСКА необходимо выигрывать все оставшиеся матчи группового этапа.
По итогам первой половины осенней стадии Лиги Европы дела российских клубов складываются не лучшим образом. ЦСКА уже просто не имеет права на ошибку, и каждый из оставшихся матчей может быть финальным для армейцев. В том числе и ближайшая выездная игра с венгерским «Ференцварошем», где столичную команду устроит только победа. «Краснодар» же пока может позволить себе осечку, но это крайне нежелательно, ведь в его активе лишь три очка. В ближайшем матче «горожане» примут турецкий «Трабзонспор».
Двумя неделями ранее армейцы неожиданно проиграли дома венгерскому клубу (0:1). Набрать первые очки в еврокубковой кампании ЦСКА не помогли ни огромное количество моментов, ни знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор, который поддерживал
— Есть ли у ЦСКА шансы на
Несмотря на провал первой половины ЛЕ, у ЦСКА всё еще есть шансы на выход из группы. Для этого
— Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы, — отметил в разговоре с «Известиями» хавбек ЦСКА Никола Влашич. — Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться.
До прошлого тура выступление «горожан» в Лиге Европе тоже было провальным, но российский клуб сумел одержать очень важную гостевую победу над «Трабзонспором» (2:0). Мало кто ожидал, что «быки» столь уверенно выиграют на выезде, ведь проводить матчи в Турции всегда очень сложно
— Победа на выезде всегда действует очень положительно, — сказал «Известиям» бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Но дома «Краснодару» точно не будет проще. Нужно приложить максимум усилий в ответной встрече с «Трабзонспором». Теперь
Сейчас турки с одним очком занимают последнее место в квартете C. У кубанцев три балла, испанский «Хетафе» на втором месте с шестью, а швейцарский «Базель» возглавляет группу с семью очками. Позиции «быков» уже выглядят не так печально, но им обязательно нужно выигрывать оставшиеся матчи, чтобы гарантировать себе евровесну.
Естественно, нужен только положительный результат в грядущей игре с «Трабзоном». Если в противостоянии с турками «Краснодар» сумеет набрать максимум очков, то его шансы попасть в
плей-оффвозрастут. Но если команда дома добьется лишь ничьей, эта задача уже станет очень проблематичной.
В Турции считают, что «Трабзонспор» сейчас — главный аутсайдер группы.
Если «Краснодар» выиграет этот матч, то получит очень хороший шанс выйти в
плей-офф.У «Трабзонспора» шансов меньше, чем у любого клуба в этой группе. Но, уверен, что турецкая команда покажет лучшее выступление именно в предстоящем матче. Для них это последний шанс и им уже нечего терять.
В следующем туре группового этапа ЛЕ оба наших клуба проведут матчи дома — 28 ноября «Краснодар» сыграет против «Базеля», а ЦСКА примет «Лудогорец». Завершить же нынешний еврокубковый год российским клубам предстоит 12 декабря в Испании. «Горожане» отправятся к «Хетафе», а армейцы — к «Эспаньолу».