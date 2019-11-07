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00:48 (мск), источник: Известия

Дело — «Трабзон»: как российским клубам не остаться без евровесны

«Краснодару» и ЦСКА необходимо выигрывать все оставшиеся матчи группового этапа.

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Источник: Известия

По итогам первой половины осенней стадии Лиги Европы дела российских клубов складываются не лучшим образом. ЦСКА уже просто не имеет права на ошибку, и каждый из оставшихся матчей может быть финальным для армейцев. В том числе и ближайшая выездная игра с венгерским «Ференцварошем», где столичную команду устроит только победа. «Краснодар» же пока может позволить себе осечку, но это крайне нежелательно, ведь в его активе лишь три очка. В ближайшем матче «горожане» примут турецкий «Трабзонспор».

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 7.11.2019, 23:00

Ференцварош-ЦСКА-

«Ференцварош» — ЦСКА

Двумя неделями ранее армейцы неожиданно проиграли дома венгерскому клубу (0:1). Набрать первые очки в еврокубковой кампании ЦСКА не помогли ни огромное количество моментов, ни знаменитый ирландский боец Конор Макгрегор, который поддерживал красно-синих с трибуны. Таким образом, у российской команды нуль баллов после половины группового этапа. У лидера квартета H — испанского «Эспаньола» — семь очков, у болгарского «Лудогорца» — шесть, у «Ференцвароша» — четыре. В четверг армейцам предстоит ответная игра с венграми в гостях.

— Есть ли у ЦСКА шансы на плей-офф? Шансы есть всегда, просто нужно бороться до конца, — заявил «Известиям» полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин. — Уверен, что армейцы будут сражаться, но и мы выйдем на поле точно с таким же настроем. Так что впереди нас ждут очень интересные игры, в том числе и ближайший матч в Будапеште. Ждем и готовимся.


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Несмотря на провал первой половины ЛЕ, у ЦСКА всё еще есть шансы на выход из группы. Для этого красно-синим нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Желательно с крупным счетом. Это очень важно, так как армейцы проиграли все игры первого круга и при равенстве очков положение команд будут определять по дополнительным показателям.

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ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ

— Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы, — отметил в разговоре с «Известиями» хавбек ЦСКА Никола Влашич. — Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с «Эспаньолом» и «Ференцварошем». Надо продолжать бороться.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 7.11.2019, 20:55

Краснодар-Трабзонспор-

«Краснодар» — «Трабзонспор»

До прошлого тура выступление «горожан» в Лиге Европе тоже было провальным, но российский клуб сумел одержать очень важную гостевую победу над «Трабзонспором» (2:0). Мало кто ожидал, что «быки» столь уверенно выиграют на выезде, ведь проводить матчи в Турции всегда очень сложно из-за ярых местных болельщиков. Игроки «Трабзона» постараются взять реванш в ответном матче и приедут в Краснодар еще более мотивированными.

— Победа на выезде всегда действует очень положительно, — сказал «Известиям» бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Но дома «Краснодару» точно не будет проще. Нужно приложить максимум усилий в ответной встрече с «Трабзонспором». Теперь все-таки уже есть доля оптимизма. Но чтобы выходить в плей-офф, нужно выигрывать все оставшиеся игры. Банально, но других рецептов нет.

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«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ

Сейчас турки с одним очком занимают последнее место в квартете C. У кубанцев три балла, испанский «Хетафе» на втором месте с шестью, а швейцарский «Базель» возглавляет группу с семью очками. Позиции «быков» уже выглядят не так печально, но им обязательно нужно выигрывать оставшиеся матчи, чтобы гарантировать себе евровесну.

Естественно, нужен только положительный результат в грядущей игре с «Трабзоном». Если в противостоянии с турками «Краснодар» сумеет набрать максимум очков, то его шансы попасть в плей-офф возрастут. Но если команда дома добьется лишь ничьей, эта задача уже станет очень проблематичной.
Бывший хавбек «Краснодара» Максим Деменко

В Турции считают, что «Трабзонспор» сейчас — главный аутсайдер группы.

Если «Краснодар» выиграет этот матч, то получит очень хороший шанс выйти в плей-офф. У «Трабзонспора» шансов меньше, чем у любого клуба в этой группе. Но, уверен, что турецкая команда покажет лучшее выступление именно в предстоящем матче. Для них это последний шанс и им уже нечего терять.
Экс-форвард сборной Турции Хасан Кабзе

В следующем туре группового этапа ЛЕ оба наших клуба проведут матчи дома — 28 ноября «Краснодар» сыграет против «Базеля», а ЦСКА примет «Лудогорец». Завершить же нынешний еврокубковый год российским клубам предстоит 12 декабря в Испании. «Горожане» отправятся к «Хетафе», а армейцы — к «Эспаньолу».

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