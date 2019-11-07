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01:17 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ победил «Брюгге» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил бельгийский «Брюгге» со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

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Источник: AP 2019

Единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский форвард Мауро Икарди.

ПСЖ набрал 12 очков в четырех матчах и лидирует в турнирной таблице группы А, за два тура до конца группового раунда парижский клуб стал недосягаем для «Брюгге», который идет третьим (2 очка).

В параллельном матче группы А испанский «Реал» (7) на домашнем стадионе разгромил турецкий «Галатасарай» (1) со счетом 6:0, в составе испанского клуба три гола забил 18-летний бразильский форвард Родриго Гоэс, два из которых он забил за шесть минут и 14 секунд, что является рекордом Лиги чемпионов. Кроме того, бразилец стал вторым самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось оформить хет-трик (18 лет 301 день), рекорд по этому показателю принадлежит испанцу Раулю (18 лет 113 дней), который в составе «Реала» забил три гола в ворота венгерского «Ференцвароша» (6:1) в октябре 1995 года. Один гол с пенальти забил испанский защитник Серхио Рамос, дубль оформил французский форвард Карим Бензема, последний стал вторым игроком в истории после аргентинца Лионеля Месси, которому удалось отличиться в 15 розыгрышах турнира подряд.


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В группе B английский «Тоттенхэм» в гостях разгромил сербскую «Црвену Звезду» (4:0), дубль в составе лондонцев оформил южнокорейский нападающий Сон Хын Мин. Во время празднования первого забитого мяча Сон Хын Мин выразил поддержку и извинился перед португальским полузащитником английского «Эвертона» Андре Гомешом, в воскресенье южнокорейский футболист стал виновником травмы португальца, у которого диагностирован перелом лодыжки. В другом матче группы немецкая «Бавария» дома победила греческий «Олимпиакос». «Бавария» одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков, далее идут «Тоттенхэм» (7), «Црвена Звезда» (3) и «Олимпиакос» (1).

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 1:0
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Группа A6.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes, 47418 зрителей
Главные тренеры
Томас ТухельФилипп Клеман
Голы
Мауро Икарди(Колен Дагба)22′
Нереализованные пенальти
Мбай Диань76′
Составы команд
1Кейлор Навас
88Симон Миньоле
31Колен Дагба
5Одилон Коссуну
14Хуан Бернат
18Федерико Рикка
2Тиагу Силва
74′
17Симон Дели
3Преснель Кимпембе
44Брандон Мехеле
27Идрисса Гей
20Ханс Ванакен
5Маркиньюс
3Эдер Альварес Баланта
26′
11Анхель Ди Мария
42Эммануэл Деннис
6Марко Верратти
54′90′
26Матс Ритс
86′
19Пабло Сарабия
90Шарль Де Кетеларе
18Мауро Икарди
72′
11Крепин Диатта
77′
9Эдинсон Кавани
16Сибе Схрейверс
7Кильян Мбаппе
83′
14Дэвид Окереке
66′
23Юлиан Дракслер
10Мбай Диань
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)14
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
5Фолы16
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Реал
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Галатасарай
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