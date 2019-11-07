ПСЖ победил «Брюгге» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Единственный гол на 22-й минуте забил аргентинский форвард Мауро Икарди.
ПСЖ набрал 12 очков в четырех матчах и лидирует в турнирной таблице группы А, за два тура до конца группового раунда парижский клуб стал недосягаем для «Брюгге», который идет третьим (2 очка).
В параллельном матче группы А испанский «Реал» (7) на домашнем стадионе разгромил турецкий «Галатасарай» (1) со счетом 6:0, в составе испанского клуба три гола забил 18-летний бразильский форвард Родриго Гоэс, два из которых он забил за шесть минут и 14 секунд, что является рекордом Лиги чемпионов. Кроме того, бразилец стал вторым самым молодым игроком в истории турнира, которому удалось оформить хет-трик (18 лет 301 день), рекорд по этому показателю принадлежит испанцу Раулю (18 лет 113 дней), который в составе «Реала» забил три гола в ворота венгерского «Ференцвароша» (6:1) в октябре 1995 года. Один гол с пенальти забил испанский защитник Серхио Рамос, дубль оформил французский форвард Карим Бензема, последний стал вторым игроком в истории после аргентинца Лионеля Месси, которому удалось отличиться в 15 розыгрышах турнира подряд.
В группе B английский «Тоттенхэм» в гостях разгромил сербскую «Црвену Звезду» (4:0), дубль в составе лондонцев оформил южнокорейский нападающий Сон Хын Мин. Во время празднования первого забитого мяча Сон Хын Мин выразил поддержку и извинился перед португальским полузащитником английского «Эвертона» Андре Гомешом, в воскресенье южнокорейский футболист стал виновником травмы португальца, у которого диагностирован перелом лодыжки. В другом матче группы немецкая «Бавария» дома победила греческий «Олимпиакос». «Бавария» одержала четвертую победу подряд в группе В и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков, далее идут «Тоттенхэм» (7), «Црвена Звезда» (3) и «Олимпиакос» (1).