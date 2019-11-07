«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 7 ноября. Немецкий «Байер» на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 7 ноября. Немецкий «Байер» на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе «Байера» голом отметился немец Кевин Фолланд (55-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Атлетико» Томас Партей на 44-й минуте. У «Атлетико» отличился Альваро Мората (90+4). Из шести последних голов «Байера» в Лиге чемпионов, четыре были забиты соперниками немецкой команды в свои ворота. На 84-й минуте за грубый фол с поля был удален полузащитник «Байера» Надим Амири.
«Байер» прервал серию из трех поражений в группе D, «Атлетико» впервые проиграл в текущем розыгрыше. В другом матче группы, который прошел ранее в среду, итальянский «Ювентус» в Москве обыграл российский «Локомотив» (2:1), досрочно обеспечив себе выход в
В турнирной таблице группы «Ювентус» идет на первом месте, набрав 10 очков после четырех туров, второе место занимает «Атлетико» (7), третье — «Локомотив» (3), четвертое — «Байер» (3).
В следующем туре 26 ноября «Атлетико» в гостях сыграет с «Ювентусом», а «Байер» в Москве встретится с «Локомотивом».
|Петер Бос
|Диего Симеоне
|Томас Партей
|41′
|Альваро Мората(Томас Партей)
|90+4′
|Кевин Фолланд(Карим Беллараби)
|55′
|1
|Лукас Храдецки
|13
|Ян Облак
79′
|23
|Митчелл Вайзер
50′
|4
|Сантьяго Ариас
|4
|Джонатан Та
79′
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|5
|Свен Бендер
|22
|Марио Эрмосо
|38
|Карим Беллараби
79′
|8
|Ньигес Сауль
|11
|Надим Амири
84′
|5
|Томас Партей
|10
|Керем Демирбай
|6
|Коке
|31
|Кевин Фолланд
|9
|Альваро Мората
79′
|18
|Насименту Боргес Венделл
81′
|12
|Ренан Лоди
52′
|3
|Панайотис Рецос
|11
|Тома Лемар
|20
|Чарльз Арангис
65′
|10
|Анхель Корреа
70′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|16
|Эктор Эррера
|29
|Кай Хаверц
88′
|19
|Диегу Коста
61′
|6
|Александр Драгович
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Дамир Скомина(Словения)