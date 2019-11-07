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01:20 (мск), источник: ТАСС

«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 7 ноября. Немецкий «Байер» на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2019

В составе «Байера» голом отметился немец Кевин Фолланд (55-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Атлетико» Томас Партей на 44-й минуте. У «Атлетико» отличился Альваро Мората (90+4). Из шести последних голов «Байера» в Лиге чемпионов, четыре были забиты соперниками немецкой команды в свои ворота. На 84-й минуте за грубый фол с поля был удален полузащитник «Байера» Надим Амири.

«Байер» прервал серию из трех поражений в группе D, «Атлетико» впервые проиграл в текущем розыгрыше. В другом матче группы, который прошел ранее в среду, итальянский «Ювентус» в Москве обыграл российский «Локомотив» (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

В турнирной таблице группы «Ювентус» идет на первом месте, набрав 10 очков после четырех туров, второе место занимает «Атлетико» (7), третье — «Локомотив» (3), четвертое — «Байер» (3).

В следующем туре 26 ноября «Атлетико» в гостях сыграет с «Ювентусом», а «Байер» в Москве встретится с «Локомотивом».

Байер
2:1
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)BayArena, 28160 зрителей
Главные тренеры
Петер БосДиего Симеоне
Голы
Томас Партей41′
Альваро Мората(Томас Партей)90+4′
Кевин Фолланд(Карим Беллараби)55′
Составы команд
1Лукас Храдецки
13Ян Облак
79′
23Митчелл Вайзер
50′
4Сантьяго Ариас
4Джонатан Та
79′
18де Алмейда Монтейру Фелипе
5Свен Бендер
22Марио Эрмосо
38Карим Беллараби
79′
8Ньигес Сауль
11Надим Амири
84′
5Томас Партей
10Керем Демирбай
6Коке
31Кевин Фолланд
9Альваро Мората
79′
18Насименту Боргес Венделл
81′
12Ренан Лоди
52′
3Панайотис Рецос
11Тома Лемар
20Чарльз Арангис
65′
10Анхель Корреа
70′
15Юлиан Баумгартлингер
16Эктор Эррера
29Кай Хаверц
88′
19Диегу Коста
61′
6Александр Драгович
20Виктор Мачин Перес Витоло
Статистика
3Желтые карточки2
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)12
3Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
18Фолы7
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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