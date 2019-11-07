«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

В составе «Байера» голом отметился немец Кевин Фолланд (55-я минута), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Атлетико» Томас Партей на 44-й минуте. У «Атлетико» отличился Альваро Мората (90+4). Из шести последних голов «Байера» в Лиге чемпионов, четыре были забиты соперниками немецкой команды в свои ворота. На 84-й минуте за грубый фол с поля был удален полузащитник «Байера» Надим Амири.

«Байер» прервал серию из трех поражений в группе D, «Атлетико» впервые проиграл в текущем розыгрыше. В другом матче группы, который прошел ранее в среду, итальянский «Ювентус» в Москве обыграл российский «Локомотив» (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф.

В турнирной таблице группы «Ювентус» идет на первом месте, набрав 10 очков после четырех туров, второе место занимает «Атлетико» (7), третье — «Локомотив» (3), четвертое — «Байер» (3).