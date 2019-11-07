«Манчестер Сити» с полевым игроком в воротах в концовке сыграл вничью с «Аталантой» в ЛЧ

Источник: AFP 2019

В составе английского клуба голом отметился Рахим Стерлинг (7-я минута), у хозяев отличился бывший игрок московского «Спартака» хорват Марио Пашалич (49). На 43-й минуте матча нападающий «Манчестер Сити» бразилец Габриэл Жезус не сумел реализовать пенальти.

В перерыве главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола провел замену вратаря, вместо Эдерсона вышел Клаудио Браво, который получил прямую красную карточку на 81-й минуте. Место в воротах занял крайний защитник Кайл Уокер. Браво стал первым голкипером в истории Лиги чемпионов, который получил красную карточку после того, как вышел на замену.

В другом матче группы С хорватское «Динамо» (Загреб) дома сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3), обе команды доигрывали матч вдесятером, у «Шахтера» за вторую желтую карточку был удален Марлос, у «Динамо» — Никола Моро. В турнирной таблице группы С лидирует «Манчестер Сити» (10), «Шахтер» идет вторым (5), «Динамо» — третьим (5), «Аталанта» набрала одно очко и замыкает квартет.