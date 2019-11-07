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01:31 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» с полевым игроком в воротах в концовке сыграл вничью с «Аталантой» в ЛЧ

ТАСС, 7 ноября. Английский «Манчестер Сити» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» со счетом 1:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе английского клуба голом отметился Рахим Стерлинг (7-я минута), у хозяев отличился бывший игрок московского «Спартака» хорват Марио Пашалич (49). На 43-й минуте матча нападающий «Манчестер Сити» бразилец Габриэл Жезус не сумел реализовать пенальти.

В перерыве главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола провел замену вратаря, вместо Эдерсона вышел Клаудио Браво, который получил прямую красную карточку на 81-й минуте. Место в воротах занял крайний защитник Кайл Уокер. Браво стал первым голкипером в истории Лиги чемпионов, который получил красную карточку после того, как вышел на замену.

В другом матче группы С хорватское «Динамо» (Загреб) дома сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3), обе команды доигрывали матч вдесятером, у «Шахтера» за вторую желтую карточку был удален Марлос, у «Динамо» — Никола Моро. В турнирной таблице группы С лидирует «Манчестер Сити» (10), «Шахтер» идет вторым (5), «Динамо» — третьим (5), «Аталанта» набрала одно очко и замыкает квартет.

В следующем туре, который пройдет 26 ноября, «Манчестер Сити» примет «Шахтер», а «Аталанта» на своем поле встретится с «Динамо».

Аталанта
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Группа C6.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 34326 зрителей
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниХосеп Гвардьола
Голы
Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)49′
Рахим Стерлинг(Габриэл Жезус)7′
Нереализованные пенальти
Габриэл Жезус43′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
27Жоау Канселу
2Рафаэл Толой
39′
22Бенжамен Менди
90+2′
6Хосе Луис Паломино
25Фернандинью
70′
19Берат Джимсити
27′
30Николас Отаменди
33Ханс Хатебур
17Кевин Де Брейне
15Мартен де Рон
20Бернарду Силва
90+6′
10Алехандро Дарио Гомес
7Рахим Стерлинг
88Марио Пашалич
8Илкай Гюндоган
72Йосип Иличич
43′
31Эдерсон
45′
21Тимоти Кастань
79′90′
1Клаудио Браво
81′
9Луис Муриэль
9Габриэл Жезус
73′
11Ремо Фройлер
84′
10Серхио Агуэро
18Руслан Малиновский
26Рияд Махрез
88′
2Кайл Уокер
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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