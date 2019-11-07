«Локо» еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужны две победы

«Локомотив» снова сыграл на равных с грозным «Ювентусом». Алексей Миранчук снова забил. Но снова железнодорожники пропустили в конце и проиграли со счетом 1:2.
Несмотря на поражение, «Локомотив» остался на третьей строчке в турнирной таблице группы D. Правда, сейчас к нему приблизился «Байер». Команда из Леверкузена в четвертом туре набрала свои первые очки, обыграв на своем поле «Атлетико» — 2:1. Но по личным встречам пока лучше «Локо».
Впереди у команды Юрия Семина два матча — дома с «Байером» и на выезде с «Атлетико». Рассказываем, как в них нужно сыграть, чтобы выйти в евровесну.
Чтобы остаться в ЛЧ, «Локомотиву» нужно побеждать в двух оставшихся матчах и надеяться, что «Атлетико» не сможет выиграть у «Ювентуса» через три недели. В этом случае москвичи станут вторыми и выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Других вариантов нет.
Здесь вариантов больше. И прямо сейчас «Локо» находится в более выигрышной позиции, чем «Байер». И в случае победы над немцами в Черкизово 26 ноября железнодорожники гарантируют себе европейскую весну, вне зависимости от результатов последнего тура. «Байер» если и догонит по очкам, то уступит по дополнительным показателям.
Но даже если «Байер» дома обыграть не получится, варианты тоже возможны. Рассмотрим все из них.
«Локо» играет вничью с «Байером» с любым счетом. Это, скорее, благоприятный результат. Преимущество перед последним туром над немцами сохранится. Но при этом «Локомотиву» нужно сыграть в гостях у «Атлетико» не хуже, чем «Байер» дома сыграет с «Юве». То есть, если Роналду и компания выиграют в Леверкузене, то и футболистам «Локо» можно не напрягаться.
Победа же в Мадриде при ничьей в Москве выводит «Локо» в 1/16 финала Лиги Европы без оглядки на результат параллельного матча.
«Локо» проигрывает «Байеру» 0:1. Преимущество по личным встречам останется, но пропадет преимущество по набранным очкам. В этом случае банде Юрия Палыча кровь из носу нужна победа в Мадриде и домашнее поражение «Байера» от немотивированного «Ювентуса».
«Локо» проигрывает «Байеру» с любым другим счетом. И прощается с еврокубками до следующего сезона. В этом случае «Локомотив» лишится преимущества по дополнительным показателям. Даже если проиграет со счетом 1:2 — тем же счетом, с которым «Локо» выиграл в «Леверкузене». По разнице забитых и пропущенных мячей немцы будут впереди. Так что даже если железнодорожники и догонят «Байер» в последнем туре, все равно окажутся четвертыми.
«Атлетико» — «Локомотив».