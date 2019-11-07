Сон пришел в себя после травмы Гомеша. Вышел на поле и еще раз извинился

Источник: Reuters

Вы, конечно же, помните историю со страшной травмой полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Португальский полузащитник получил перелом костей правой лодыжки в матче с «Тоттенхэмом» после фола со стороны Сон Хын Мина. В понедельник Гомеш перенёс операцию, а во вторник был выписан из больницы и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Невозможно забыть и реакцию Сон Хын Мина, когда он увидел на поле последствия нарушения. Корейский полузащитник был в шоке, не мог поверить своим глазам. «Сон опустошён, он весь в слезах, но это не его вина. Сон один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он с трудом поднимает голову», — рассказывал Деле Алли. Игроки «Эвертона» даже приходили в раздевалку «шпор», чтобы утешить корейца.

После матча с «Эвертоном» Сон Хын Мин отключил телефон, ушёл в себя и не стал общаться с корейскими журналистами. В «Тоттенхэме» настолько волновались за состояние своего игрока, что наняли дополнительного психолога. Похоже, это помогло. Кроме того, приятной новостью для форварда стала отменённая решением футбольной ассоциации Англии красная карточка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FnJX8AiadWY?start=424" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль. Когда команда Маурисио Почеттино открывала счёт, получился очень необычный эпизод. В ходе затяжной атаки гости попали в штангу и перекладину, мяч метался по штрафной хозяев, а однажды его вынесли с линии ворот. В конце концов, Джовани Ло Чельсо дослал мяч в сетку. Сон Хын Мин оформил дубль после перерыва в течение четырёх минут. Сначала «Тоттенхэму» удалась контратака четыре в четыре: Тонгай Н’Домбеле устоял под давлением двух защитников, отдал пас Алли, и тот сделал передачу на корейца. Форвард точно пробил под перекладину. Забив гол, не стал праздновать, а показал извиняющийся жест — сложил ладони. Очевидно, попросил прощения у Гомеша.