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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Сон пришел в себя после травмы Гомеша. Вышел на поле и еще раз извинился

«Тоттенхэм» не зря нанял психолога для корейца — он сделал дубль.

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Источник: Reuters

Вы, конечно же, помните историю со страшной травмой полузащитника «Эвертона» Андре Гомеша. Португальский полузащитник получил перелом костей правой лодыжки в матче с «Тоттенхэмом» после фола со стороны Сон Хын Мина. В понедельник Гомеш перенёс операцию, а во вторник был выписан из больницы и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Невозможно забыть и реакцию Сон Хын Мина, когда он увидел на поле последствия нарушения. Корейский полузащитник был в шоке, не мог поверить своим глазам. «Сон опустошён, он весь в слезах, но это не его вина. Сон один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он с трудом поднимает голову», — рассказывал Деле Алли. Игроки «Эвертона» даже приходили в раздевалку «шпор», чтобы утешить корейца.

После матча с «Эвертоном» Сон Хын Мин отключил телефон, ушёл в себя и не стал общаться с корейскими журналистами. В «Тоттенхэме» настолько волновались за состояние своего игрока, что наняли дополнительного психолога. Похоже, это помогло. Кроме того, приятной новостью для форварда стала отменённая решением футбольной ассоциации Англии красная карточка.

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Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры. Кореец поучаствовал в первой голевой атаке «шпор», а потом оформил дубль. Когда команда Маурисио Почеттино открывала счёт, получился очень необычный эпизод. В ходе затяжной атаки гости попали в штангу и перекладину, мяч метался по штрафной хозяев, а однажды его вынесли с линии ворот. В конце концов, Джовани Ло Чельсо дослал мяч в сетку. Сон Хын Мин оформил дубль после перерыва в течение четырёх минут. Сначала «Тоттенхэму» удалась контратака четыре в четыре: Тонгай Н’Домбеле устоял под давлением двух защитников, отдал пас Алли, и тот сделал передачу на корейца. Форвард точно пробил под перекладину. Забив гол, не стал праздновать, а показал извиняющийся жест — сложил ладони. Очевидно, попросил прощения у Гомеша.

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Во втором моменте Дэнни Роуз сделал классное забегание и выкатил мяч на Сон Хын Мина, которому оставалось только не промахнуться по открытой цели. Почеттино сомневался, брать ли корейца в Белград, но взял и не ошибся. Финалист прошлой Лиги чемпионов стал ближе к выходу в плей-офф.

Црвена Звезда
0:4
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, Группа B6.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Rajko Mitic Stadium, 42381 зритель
Главные тренеры
Владан МилоевичМаурисио Покеттино
Голы
Джовани Ло Сельсо34′
Сон Хын Мин(Деле Алли)57′
Сон Хын Мин(Дэнни Роуз)61′
Кристиан Эриксен(Райан Сессеньон)85′
Составы команд
82Милан Борьян
22Пауло Гассанига
5Милош Дегенек
3Дэнни Роуз
19Неманья Милунович
6Давинсон Санчес
23Милан Родич
21Хуан Фойт
10Марко Марин
15Эрик Дайер
30′
20Ньегош Петрович
65′
17Мусса Сиссоко
9Милан Павков
28Танги Ндомбеле
91Раджиф ван Ла Парра
10Харри Кейн
77Марко Гобелич
45′
18Джовани Ло Сельсо
86′
18Жандер
29Оливер Скипп
90+2′
29Душан Йованчич
62′
20Деле Алли
62′
87Хосе Альберто Каньяс
23Кристиан Эриксен
11Матео Гарсия
67′
7Сон Хын Мин
75′
14Ричмонд Боаки
19Райан Сессеньон
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)17
2Удары в створ5
1Штанги, перекладины2
3Угловые4
12Фолы14
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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