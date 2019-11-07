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11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?

Обе российские команды не потеряли шансов продолжить выступление в турнире.

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Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 7.11.2019, 20:55

Краснодар-Трабзонспор-

Лига Европы, 4-й тур

Группа C

Краснодар — Трабзонспор

7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.55 (Матч ТВ — 20.10)

Базель — Хетафе

7 ноября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 20.55.

«Краснодар» в третьем туре группового турнира обыграл в гостях «Трабзонспор» (2:0) и теперь положение команды Мурада Мусаева в группе C выглядит не так удручающе.


ИВНПМО
1. Базель32108–27
2. Хетафе32013–26
3. Краснодар31023–73
4. Трабзонспор30122–51

Однако даже победа в ответном матче оставит «быков» на третьем месте: «Хетафе» опережает их на три очка и имеет в своем активе победу в Краснодаре (2:1). В таком положении ключевой является гостевая игра с испанцами в заключительном туре — ни в коем случае нельзя уступать. Даже ничья в этом матче может позволить «горожанам» выйти из группы, но до этого необходимо победить «Трабзонспор» и не проиграть «Базелю» либо наоборот, правда, при условии, что «Хетафе» в остальных матчах не наберет очков.

Четыре очка в оставшихся матчах выведут «Краснодар» в плей-офф в случае поражения от «Трабзонспора», победы над «Хетафе» (с разностью в два мяча) и ничьей с «Базелем» при условии, что сегодня швейцарцы возьмут верх над испанцами и в заключительном туре не проиграют туркам, а «Хетафе» и «Трабзонспор» поделят очки между собой.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 7.11.2019, 23:00

Ференцварош-ЦСКА-

Группа H

Ференцварош — ЦСКА


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7 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).

Эспаньол — Лудогорец

7 ноября. Барселона. Стадион «РКДЭ Стэдиум». 23.00.


ИВНПМО
1. Эспаньол32104–17
2. Лудогорец32018–26
3. Ференцварош31112–44
4. ЦСКА30031–80

С ЦСКА все сложнее. Он имеет теоретические шансы и на первое место в группе. Армейцам необходимо побеждать в оставшихся матчах, желательно, с разгромным счетом, чтобы разность мячей не была такой удручающей, и надеяться, что соперники в параллельных матчах будут делить очки между собой. При таком раскладе ЦСКА с «Эспаньолом» будут иметь в своем активе по девять баллов и лидер определиться в очных противостояниях. Подопечные Гончаренко, напомним, в первом матче уступили 0:2.


ИВНПО
1. ЦСКА63039
2. Эспаньол62319
3. Лудогорец62228
4. Ференцварош61326

Еще вариант: ЦСКА побеждает в трех матчах, «Эспаньол» обыгрывает «Лудогорец» и «Ференцварош», а в очном противостоянии болгар и венгров не выявится победитель (или верх возьмут вторые).


ИВНПО
1. Эспаньол641113
2. ЦСКА63039
3. Лудогорец62137 (6)
4. Ференцварош61235 (7)

Если же «Лудогорец» в последнем матче победит, то у него будет равенство очков с армейцами (по девять) и при распределении мест будет учитываться результат личных встреч. В первом матче клуб из Разграда победил 5:1, поэтому красно-синим необходимо брать реванш с разностью в четыре мяча.

1. Эспаньол641113
2. ЦСКА63039
3. Лудогорец63039
4. Ференцварош61144

Существует несколько вариантов, в которых и семь очков позволят ЦСКА весной продолжить борьбу за трофей Лиги Европы.

В первом армейцы обыгрывают «Ференцварош» с разностью в два мяча (при победе 1:0 будет считаться разность забитых и пропущенных голов) и «Лудогорец» и играют вничью с «Эспаньолом». При этом испанцы обыгрывают болгар и венгров, а команда Сергея Реброва берет верх над «Лудогорцем».


ИВНПО
1. Эспаньол642014
2. ЦСКА62137
3. Ференцварош62137
4. Лудогорец62046

Во втором ЦСКА побеждает «Ференцварош» с разностью в два мяча, «Эспаньол» с разностью в три мяча и сводит матч с «Лудогорцем» вничью. «Лудогорец» обыгрывает «Эспаньол» и «Ференцварош». Команда из Будапешта берет верх над каталонцами. При таком варианте образуется закрутка из трех команд, имеющих в своем активе по семь очков — будут учитываться результаты в матчах друг с другом.


ИВНПО
1. Лудогорец641113
2. ЦСКА62137
3. Ференцварош62137
4. Эспаньол62137

Также есть вариант закрутки между ЦСКА, «Лудогорцем» и «Ференцварошем», но в нем болгарский клуб на данный момент выглядит явным фаворитом, так как в первом круге обыграл команды Виктора Гончаренко и Сергея Реброва со счетом 5:1 и 3:0 соответственно.

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