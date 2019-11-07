Что нужно ЦСКА и «Краснодару», чтобы выйти из группы?
Обе российские команды не потеряли шансов продолжить выступление в турнире.
Обе российские команды не потеряли шансов продолжить выступление в турнире.
Лига Европы, 4-й тур
Группа C
Краснодар — Трабзонспор
7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 20.55 (Матч ТВ — 20.10)
Базель — Хетафе
7 ноября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 20.55.
«Краснодар» в третьем туре группового турнира обыграл в гостях «Трабзонспор» (2:0) и теперь положение команды Мурада Мусаева в группе C выглядит не так удручающе.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Базель
|3
|2
|1
|0
|8–2
|7
|2. Хетафе
|3
|2
|0
|1
|3–2
|6
|3. Краснодар
|3
|1
|0
|2
|3–7
|3
|4. Трабзонспор
|3
|0
|1
|2
|2–5
|1
Однако даже победа в ответном матче оставит «быков» на третьем месте: «Хетафе» опережает их на три очка и имеет в своем активе победу в Краснодаре (2:1). В таком положении ключевой является гостевая игра с испанцами в заключительном туре — ни в коем случае нельзя уступать. Даже ничья в этом матче может позволить «горожанам» выйти из группы, но до этого необходимо победить «Трабзонспор» и не проиграть «Базелю» либо наоборот, правда, при условии, что «Хетафе» в остальных матчах не наберет очков.
Четыре очка в оставшихся матчах выведут «Краснодар» в
Группа H
Ференцварош — ЦСКА
7 ноября. Будапешт. Стадион «Групама Арена». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).
Эспаньол — Лудогорец
7 ноября. Барселона. Стадион «РКДЭ Стэдиум». 23.00.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Эспаньол
|3
|2
|1
|0
|4–1
|7
|2. Лудогорец
|3
|2
|0
|1
|8–2
|6
|3. Ференцварош
|3
|1
|1
|1
|2–4
|4
|4. ЦСКА
|3
|0
|0
|3
|1–8
|0
С ЦСКА все сложнее. Он имеет теоретические шансы и на первое место в группе. Армейцам необходимо побеждать в оставшихся матчах, желательно, с разгромным счетом, чтобы разность мячей не была такой удручающей, и надеяться, что соперники в параллельных матчах будут делить очки между собой. При таком раскладе ЦСКА с «Эспаньолом» будут иметь в своем активе по девять баллов и лидер определиться в очных противостояниях. Подопечные Гончаренко, напомним, в первом матче уступили 0:2.
|И
|В
|Н
|П
|О
|1. ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|9
|2. Эспаньол
|6
|2
|3
|1
|9
|3. Лудогорец
|6
|2
|2
|2
|8
|4. Ференцварош
|6
|1
|3
|2
|6
Еще вариант: ЦСКА побеждает в трех матчах, «Эспаньол» обыгрывает «Лудогорец» и «Ференцварош», а в очном противостоянии болгар и венгров не выявится победитель (или верх возьмут вторые).
|И
|В
|Н
|П
|О
|1. Эспаньол
|6
|4
|1
|1
|13
|2. ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|9
|3. Лудогорец
|6
|2
|1
|3
|7 (6)
|4. Ференцварош
|6
|1
|2
|3
|5 (7)
Если же «Лудогорец» в последнем матче победит, то у него будет равенство очков с армейцами (по девять) и при распределении мест будет учитываться результат личных встреч. В первом матче клуб из Разграда победил 5:1, поэтому
|1. Эспаньол
|6
|4
|1
|1
|13
|2. ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|9
|3. Лудогорец
|6
|3
|0
|3
|9
|4. Ференцварош
|6
|1
|1
|4
|4
Существует несколько вариантов, в которых и семь очков позволят ЦСКА весной продолжить борьбу за трофей Лиги Европы.
В первом армейцы обыгрывают «Ференцварош» с разностью в два мяча (при победе 1:0 будет считаться разность забитых и пропущенных голов) и «Лудогорец» и играют вничью с «Эспаньолом». При этом испанцы обыгрывают болгар и венгров, а команда Сергея Реброва берет верх над «Лудогорцем».
|И
|В
|Н
|П
|О
|1. Эспаньол
|6
|4
|2
|0
|14
|2. ЦСКА
|6
|2
|1
|3
|7
|3. Ференцварош
|6
|2
|1
|3
|7
|4. Лудогорец
|6
|2
|0
|4
|6
Во втором ЦСКА побеждает «Ференцварош» с разностью в два мяча, «Эспаньол» с разностью в три мяча и сводит матч с «Лудогорцем» вничью. «Лудогорец» обыгрывает «Эспаньол» и «Ференцварош». Команда из Будапешта берет верх над каталонцами. При таком варианте образуется закрутка из трех команд, имеющих в своем активе по семь очков — будут учитываться результаты в матчах друг с другом.
|И
|В
|Н
|П
|О
|1. Лудогорец
|6
|4
|1
|1
|13
|2. ЦСКА
|6
|2
|1
|3
|7
|3. Ференцварош
|6
|2
|1
|3
|7
|4. Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|7
Также есть вариант закрутки между ЦСКА, «Лудогорцем» и «Ференцварошем», но в нем болгарский клуб на данный момент выглядит явным фаворитом, так как в первом круге обыграл команды Виктора Гончаренко и Сергея Реброва со счетом 5:1 и 3:0 соответственно.