Вратарь Пятов заработал пенальти в матче ЛЧ. Его сбили в чужой штрафной

Источник: AFP 2019

У вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова в последнее время что ни матч в Лиге чемпионов, то шоу.

22 октября: в матче с Загребом он привозит пенальти в свои ворота, очень глупый и курьёзный. «Шахтёр» получает второй мяч — 2:2.

6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, «Шахтёр» забивает третий мяч — 3:3.

После первого тайма счёт был ничейный — 1:1. На 74-й минуте игрок хозяев Никола Моро получил красную карточку, однако уже спустя пять минут составы уравнялись — с поля также был удалён Марлос.

В равных составах «Динамо» сумело дважды забить и к 89-й минуте повело со счётом 3:1. Украинская команда, впрочем, не сдалась и невероятными усилиями отыграла дефицит в два мяча — на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 98-й точку в матче поставил Тете, реализовавший пенальти, назначенный за снос вратаря Пятова, который прибежал в чужую штрафную.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FnJX8AiadWY?start=1093" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.