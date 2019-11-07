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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь Пятов заработал пенальти в матче ЛЧ. Его сбили в чужой штрафной

Голкипер «Шахтёра» побежал помогать своей команде спасти матч.

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Источник: AFP 2019

У вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова в последнее время что ни матч в Лиге чемпионов, то шоу.

22 октября: в матче с Загребом он привозит пенальти в свои ворота, очень глупый и курьёзный. «Шахтёр» получает второй мяч — 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, «Шахтёр» забивает третий мяч — 3:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

После первого тайма счёт был ничейный — 1:1. На 74-й минуте игрок хозяев Никола Моро получил красную карточку, однако уже спустя пять минут составы уравнялись — с поля также был удалён Марлос.

В равных составах «Динамо» сумело дважды забить и к 89-й минуте повело со счётом 3:1. Украинская команда, впрочем, не сдалась и невероятными усилиями отыграла дефицит в два мяча — на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 98-й точку в матче поставил Тете, реализовавший пенальти, назначенный за снос вратаря Пятова, который прибежал в чужую штрафную.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пытаясь сдержать вратаря, один соперник бил его по спине, а второй ударил локтем. В этот же момент в штрафной падал полузащитник Тайсон. Немецкий судья Феликс Брих, судя по всему, пошёл смотреть VAR из-за Тайсона, а увидел нарушение на Пятове.

Динамо З
3:3
Первый тайм: 1:1
Шахтер Д
Футбол, Лига чемпионов, Группа C6.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Maksimir, 28316 зрителей
Главные тренеры
Ненад БелицаЛуиш Каштру
Голы
Бруно Петкович(Кевин Теофиль-Катрин)25′
Алан Патрик(Жуниор Мораэс)13′
Лука Иванушец(Бруно Петкович)83′
Жуниор Мораэс(Виктор Коваленко)90+3′
Ариян Адеми(Даниэль Ольмо)89′
Тете90+8′
Составы команд
40Доминик Ливакович
30Андрей Пятов
22Марин Леовац
4Сергей Кривцов
28Кевин Теофиль-Катрин
90+7′
31Гонсалвес дос Сантос Исмаили
55Дино Перич
98Додо
66Эмир Дилавер
34′
7Тайсон
5Ариян Адеми
90+4′
11Ромеру Бонфим Марлос
73′79′
27Никола Моро
41′74′
20Виктор Коваленко
7Даниэль Ольмо
10Жуниор Мораэс
30Петар Стоянович
72′
22Николай Матвиенко
86′
17Лука Иванушец
9Бруну Феррейра Бонфим Дентинью
21Бруно Петкович
90′
6Тарас Степаненко
90′
92Дамиан Кондзер
8Маркос Антониу
99Мислав Оршич
77′
21Алан Патрик
84′
36Марко Джира
14Тете
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)16
5Удары в створ8
1Штанги, перекладины1
2Угловые2
15Фолы11
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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