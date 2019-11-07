Вратарь Пятов заработал пенальти в матче ЛЧ. Его сбили в чужой штрафной
Голкипер «Шахтёра» побежал помогать своей команде спасти матч.
Голкипер «Шахтёра» побежал помогать своей команде спасти матч.
У вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова в последнее время что ни матч в Лиге чемпионов, то шоу.
22 октября: в матче с Загребом он привозит пенальти в свои ворота, очень глупый и курьёзный. «Шахтёр» получает второй мяч — 2:2.
6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, «Шахтёр» забивает третий мяч — 3:3.
После первого тайма счёт был ничейный — 1:1. На 74-й минуте игрок хозяев Никола Моро получил красную карточку, однако уже спустя пять минут составы уравнялись — с поля также был удалён Марлос.
В равных составах «Динамо» сумело дважды забить и к 89-й минуте повело со счётом 3:1. Украинская команда, впрочем, не сдалась и невероятными усилиями отыграла дефицит в два мяча — на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 98-й точку в матче поставил Тете, реализовавший пенальти, назначенный за снос вратаря Пятова, который прибежал в чужую штрафную.
Пытаясь сдержать вратаря, один соперник бил его по спине, а второй ударил локтем. В этот же момент в штрафной падал полузащитник Тайсон. Немецкий судья Феликс Брих, судя по всему, пошёл смотреть VAR
|Ненад Белица
|Луиш Каштру
|Бруно Петкович(Кевин Теофиль-Катрин)
|25′
|Алан Патрик(Жуниор Мораэс)
|13′
|Лука Иванушец(Бруно Петкович)
|83′
|Жуниор Мораэс(Виктор Коваленко)
|90+3′
|Ариян Адеми(Даниэль Ольмо)
|89′
|Тете
|90+8′
|40
|Доминик Ливакович
|30
|Андрей Пятов
|22
|Марин Леовац
|4
|Сергей Кривцов
|28
|Кевин Теофиль-Катрин
90+7′
|31
|Гонсалвес дос Сантос Исмаили
|55
|Дино Перич
|98
|Додо
|66
|Эмир Дилавер
34′
|7
|Тайсон
|5
|Ариян Адеми
90+4′
|11
|Ромеру Бонфим Марлос
73′79′
|27
|Никола Моро
41′74′
|20
|Виктор Коваленко
|7
|Даниэль Ольмо
|10
|Жуниор Мораэс
|30
|Петар Стоянович
72′
|22
|Николай Матвиенко
86′
|17
|Лука Иванушец
|9
|Бруну Феррейра Бонфим Дентинью
|21
|Бруно Петкович
90′
|6
|Тарас Степаненко
90′
|92
|Дамиан Кондзер
|8
|Маркос Антониу
|99
|Мислав Оршич
77′
|21
|Алан Патрик
84′
|36
|Марко Джира
|14
|Тете
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|8
|1
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)