Гвардиола остался без киперов. Пришлось ставить в ворота защитника Уолкера
После игры Кайл пообещал больше никогда не подшучивать над вратарями.
После игры Кайл пообещал больше никогда не подшучивать над вратарями.
У матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити» был потрясающий сюжет. Казалось, команда Хосепа Гвардиолы едет в Италию к аутсайдеру группы, проигравшему во всех трёх предыдущих матчах, за очередной простой победой. Но вышло совсем
Поначалу игра действительно складывалась в пользу «Манчестер Сити». Гости забили быстрый гол уже на 7-й минуте: Рахим Стерлинг здорово сыграл на перехвате и сам же завершил атаку. Тонкую передачу пяткой в штрафной «Аталанты» ему отдал Габриэл Жезус. Перед перерывом «горожане» ещё и одиннадцатиметровый заработали после попадания мяча в руку Йосипа Иличича. Система VAR убедила судью, что это пенальти и жёлтая карточка. Однако Габриэл Жезус пробил с «точки» мимо ворот.
Оказалось, что промах бразильца далеко не самый страшный эпизод для Гвардиолы в матче с «Аталантой». Дальше неприятности посыпались на «Манчестер Сити» одна за одной. В перерыве замену попросил основной голкипер Эдерсон. Его убрали с поля
Вместо Эдерсона на поле вышел Клаудио Браво. Для чилийца это был первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Спустя четыре минуты он пропустил после первого же удара в створ.
Дебют защитника в новой роли получился идеальным. Кайл совершил в концовке несколько удачных действий в воротах, в частности отразил непростой удар Руслана Малиновского со штрафного приблизительно с 25 метров. Выпустив мяч из рук, Уолкер со второй попытки зафиксировал его.
«Бывает, я подшучиваю над голкиперами на тренировках, но сегодня понял, что иногда зафиксировать мяч можно только со второй попытки», — признался новоиспечённый вратарь. По статистике Уолкер стал самым надёжным вратарём команды в Бергамо. А «Манчестер Сити» впервые потерял очки на групповом этапе.
Анатолий Романов
|Джанпьеро Гасперини
|Хосеп Гвардьола
|Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)
|49′
|Рахим Стерлинг(Габриэл Жезус)
|7′
|Габриэл Жезус
|43′
|95
|Пьерлуиджи Голлини
|27
|Жоау Канселу
|2
|Рафаэл Толой
39′
|22
|Бенжамен Менди
90+2′
|6
|Хосе Луис Паломино
|25
|Фернандинью
70′
|19
|Берат Джимсити
27′
|30
|Николас Отаменди
|33
|Ханс Хатебур
|17
|Кевин Де Брейне
|15
|Мартен де Рон
|20
|Бернарду Силва
90+6′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
|7
|Рахим Стерлинг
|88
|Марио Пашалич
|8
|Илкай Гюндоган
|72
|Йосип Иличич
43′
|31
|Эдерсон
45′
|21
|Тимоти Кастань
79′90′
|1
|Клаудио Браво
81′
|9
|Луис Муриэль
|9
|Габриэл Жезус
73′
|11
|Ремо Фройлер
84′
|10
|Серхио Агуэро
|18
|Руслан Малиновский
|26
|Рияд Махрез
88′
|2
|Кайл Уокер
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)