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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола остался без киперов. Пришлось ставить в ворота защитника Уолкера

После игры Кайл пообещал больше никогда не подшучивать над вратарями.

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Источник: AFP 2019

У матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити» был потрясающий сюжет. Казалось, команда Хосепа Гвардиолы едет в Италию к аутсайдеру группы, проигравшему во всех трёх предыдущих матчах, за очередной простой победой. Но вышло совсем по-другому. Чемпион Англии с огромным трудом и долей везения унёс ноги из Бергамо. Всё благодаря защитнику Кайлу Уолкеру, превратившемуся во… вратаря!

Поначалу игра действительно складывалась в пользу «Манчестер Сити». Гости забили быстрый гол уже на 7-й минуте: Рахим Стерлинг здорово сыграл на перехвате и сам же завершил атаку. Тонкую передачу пяткой в штрафной «Аталанты» ему отдал Габриэл Жезус. Перед перерывом «горожане» ещё и одиннадцатиметровый заработали после попадания мяча в руку Йосипа Иличича. Система VAR убедила судью, что это пенальти и жёлтая карточка. Однако Габриэл Жезус пробил с «точки» мимо ворот.


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Оказалось, что промах бразильца далеко не самый страшный эпизод для Гвардиолы в матче с «Аталантой». Дальше неприятности посыпались на «Манчестер Сити» одна за одной. В перерыве замену попросил основной голкипер Эдерсон. Его убрали с поля из-за травмы, правда, похоже, не очень болезненной. Тем не менее Пеп решил поберечь бразильца, исходя из того, что 10 ноября его команда сыграет в АПЛ с «Ливерпулем».

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Вместо Эдерсона на поле вышел Клаудио Браво. Для чилийца это был первый матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Спустя четыре минуты он пропустил после первого же удара в створ. Экс-полузащитник «Спартака» Марио Пашалич забил красивый гол ударом головой с линии вратарской. Хуже того, на 81-й минуте «Манчестер Сити» потерял и Браво. Чилиец, исправляя ошибку Илкая Гюндогана, сфолил на Иличиче, за что получил красную карточку! Никогда ранее в ЛЧ не удаляли вышедшего на замену голкипера. Естественно, вратарей в заявке чемпиона Англии больше не оказалось, поэтому в ворота пришлось встать Уолкеру.

Дебют защитника в новой роли получился идеальным. Кайл совершил в концовке несколько удачных действий в воротах, в частности отразил непростой удар Руслана Малиновского со штрафного приблизительно с 25 метров. Выпустив мяч из рук, Уолкер со второй попытки зафиксировал его.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бывает, я подшучиваю над голкиперами на тренировках, но сегодня понял, что иногда зафиксировать мяч можно только со второй попытки», — признался новоиспечённый вратарь. По статистике Уолкер стал самым надёжным вратарём команды в Бергамо. А «Манчестер Сити» впервые потерял очки на групповом этапе.

Анатолий Романов

Аталанта
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Группа C6.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza, 34326 зрителей
Главные тренеры
Джанпьеро ГаспериниХосеп Гвардьола
Голы
Марио Пашалич(Алехандро Дарио Гомес)49′
Рахим Стерлинг(Габриэл Жезус)7′
Нереализованные пенальти
Габриэл Жезус43′
Составы команд
95Пьерлуиджи Голлини
27Жоау Канселу
2Рафаэл Толой
39′
22Бенжамен Менди
90+2′
6Хосе Луис Паломино
25Фернандинью
70′
19Берат Джимсити
27′
30Николас Отаменди
33Ханс Хатебур
17Кевин Де Брейне
15Мартен де Рон
20Бернарду Силва
90+6′
10Алехандро Дарио Гомес
7Рахим Стерлинг
88Марио Пашалич
8Илкай Гюндоган
72Йосип Иличич
43′
31Эдерсон
45′
21Тимоти Кастань
79′90′
1Клаудио Браво
81′
9Луис Муриэль
9Габриэл Жезус
73′
11Ремо Фройлер
84′
10Серхио Агуэро
18Руслан Малиновский
26Рияд Махрез
88′
2Кайл Уокер
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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