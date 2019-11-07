Родриго 18 лет, и он сделал хет-трик в ЛЧ. «Реал» купил его в июле за 45 млн евро

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Две недели назад дедушка «Реала» Хорхе Вальдано сравнил двух бразильских талантов клуба: «Они разные. Винисиус мощнее, а Родриго больше одарила природа. Их объединяет то, что у обоих большое будущее».

Немного забавное сравнение, потому что в игре именно Винисиус проявляет себя как типичный бразильский талант: обожает мяч, финтит, иногда забывает про партнёров, а иногда и про ворота. Родриго на год младше, но, кажется, взрослее. И не только на поле.

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Трансфер в «Реал» выглядел не то чтобы преждевременным, но не слишком значимым событием в контексте сезона-2019/20. Когда он переходил, в Мадриде начиналась перестройка. Вопрос «Погба или Эриксен?» казался более важным, чем очередной бразильский вингер за 45 млн евро. Особенно после опыта с Винисиусом, которому, при всём его бесспорном таланте, «не хватает умения принимать верные решения в простых ситуациях». Если что, это сказал тренер сборной Бразилии Тите. Но перестройка затянулась, а потом неожиданно оборвалась, потом получил травму Асенсио, потом случился очередной не-конфликт Зидана с Бэйлом, наслоившийся на лишний вес Азара. И вот Зидану уже пришлось рассматривать всех игроков как потенциально основных. Тут и выяснилось, как здорово Родриго справляется с давлением.

Оказавшись в «Реале» в 18 лет, Родриго сразу отправился в «Кастилью», потом получил травму и только в сентябре сыграл за резервную команду первые два матча, а уже через неделю оказался в основе.

Кумир — Неймар. Но только на поле

Родриго впервые вышел на поле в футболке «Реала» в шестом туре с «Осасуной» и забил через 93 секунды. В голевом эпизоде он удивил не столько мастерством, сколько эффективностью: протащил мяч, убрал защитника на противоходе, грамотно положил корпус (аж упал от старательности) и положил под дальнюю штангу, не сделав ни одного лишнего касания мяча. Удивительное спокойствие для 18-летнего парня.

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Неймар умеет отдыхать

В детстве, играя за футзальную команду «Сантоса», Родриго называл своим кумиром Неймара. Но только на поле: за пределами поля он — полная противоположность Нея. Говорит редко и в основном то, что мог бы сказать на его месте официальный пресс-атташе клуба. Это заслуга отца: Эрик, сам бывший футболист, старается свести публичность сына к минимуму, а сам, когда интервью берут у него, говорит журналистам, что главное — «крепко стоять на ногах и не терять голову от успеха». «У меня нет его таланта, но есть долгая карьера в этом виде спорта. Так что я знаю цену тяжёлого труда. Горжусь тем, что сын остаётся спокойным», — объяснял Эрик, когда Родриго ещё играл в «Сантосе».

Сопротивляться головокружению от успехов в «Сантосе» проще, чем в «Реале», но по крайней мере у семьи правильные ориентиры. Как только трансфер был осуществлён, несколько испанских СМИ написали, что бразилец не хочет играть за «Кастилью» и настаивает на том, чтобы быть частью основной команды. Слухи пожили пару недель и забылись. Но в конце октября форвард, который уже сыграл за первую команда, сам поднял тему. «Для меня не проблема вернуться в “Кастилью”, я буду там играть, если не попаду в заявку “Реала”. А если я буду нужен, буду играть за основу».



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Как играет

Игра Родриго вызывает вау-эффект в том случае, если вспомнить, что ему 18 лет и что это его первый сезон в Европе. Быть эффективным в таком возрасте труднее, чем красиво танцевать с мячом. Родриго эффективен. Доказательство — гол «Галатасараю», перед которым он убрал одним ложным движением сразу двух защитников, сделал паузу и ударил точно под дальнюю штангу. Ни одного лишнего движения. Нет, это не совсем дежавю: на этот раз гол получился зеркальным по сравнению с голом «Осасуне». Бразилец принял мяч на правом фланге, а подработал и пробил с левой. Кстати, об универсализме.

Правша, который любит играть на левой бровке, он говорит, что ему всё равно, где играть. «Мне комфортно на любом фланге. Главное — приносить пользу клубу». Обычные правильные слова, но в данном случае за ними скрываются факты: из первых четырёх голов Родриго во взрослой команде («Осасуне», «Леванте» и два «Галатасараю») два забиты левой ногой, ещё один головой. Я уже говорил, что он универсален? Собственно, в ворота «Галатасарая» он забил так называемый идеальный хет-трик: левой, правой и головой.

Голы отличаются не только тем, что забиты разными частями тела, но и тем, что требовали разных навыков. Бразилец сыграл центрфорварда, когда Бензема увёл защитников: ворвался в зону, созданную Каримом, и замкнул подачу головой (рост — 174 см). Второй гол забил за счёт дриблинга. А третий — за счёт умного движения и классной двухходовки с Бензема.

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Умение играть на правом фланге и удар с обеих ног тем более пригодятся Родриго, потому что рано или поздно Азар наберёт форму и заставит забыть о ротации на левом краю атаки. Но это не имеет значения, учитывая, сколько времени бразилец проводит в чужой штрафной: его точно нельзя называть вингером. Ну, или с той же степенью условности, что и Криштиану или Мбаппе. Его можно представить не только на правом и левом краю атаки, но и под форвардами в в схеме 4−4−2-ромб или под одним форвардом в 4−2−3−1.

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Я начал текст со сравнения от Хорхе Вальдано, закончу ещё одним сравнением — его сделал Ривалдо. Бывший игрок «Барселоны» сказал очевидную, но от этого не менее верную вещь: «Они схожи по мастерству, но Родриго намного лучше в завершении атак. Главное — результат матча, моменты нужно реализовывать. Винисиусу стоит работать над этим, а Родриго уже похож на форварда-убийцу».

Ривалдо одной фразой сформулировал разницу, которая имеет ключевое значение для игрока суперклуба. Талант важен, но эффективность важнее. Родриго сейчас не похож на талантливого юниора. Он похож на футболиста, который играет на высоком уровне уже много лет и привык к давлению больших матчей. В этом его уникальность. Кстати, с Винисиусом они дружат.

Было бы странно, если бы два молодых бразильца не сдружились, но всё-таки стоит отметить, что они оба постоянно говорят о своей дружбе. Винисиус как-то сказал, что тема конкуренции за место на поле между ними даже не поднимается, а Родриго рассказал, как партнёр по атаке помог ему обжиться в Мадриде. В общем, пока всё это напоминает начало очень удачной карьеры.