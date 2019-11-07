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39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
10:20 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ», «Бавария» и «Юве» уже в плей-офф ЛЧ, еще 9 клубов на подходе

Многое уже решено.

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ЛЧ за два тура до финиша группового этапа

ВышлиПСЖ, Бавария, Ювентус
1 очко до плей-оффМан Сити, РБ Лейпциг
3 очка до плей-оффРеал, Тоттенхэм, Атлетико, Ливерпуль, Наполи, Барселона, Лион
Нет шансовГалатасарай, Генк, Лилль

Серьезная интрига сохраняется только в пяти группах.

•  Группа С. У «Шахтера» и «Динамо Загреб» по 5 очков (у украинцев преимущество по личным встречам). В следующем туре все может решиться при двух условиях: если «Шахтер» обыграет в гостях «Сити», а «Аталанта» дома победит хорватов. Тогда дальше идут украинцы и англичане. Любые другие результаты затянут борьбу за второе место до шестого тура.

• Группа Е. С «Наполи» происходит что-то странное (клуб публично атакует команду и тренера), поэтому в ближайшие туры можно ожидать всякого. Но отрыв от «РБ Зальцбурга» пока безопасный — 4 очка.


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• Группа F. Все самое интересное будет здесь. Расклад такой: «Барселона» (8 очков), «Боруссия» (7), «Интер» (4), «Славия» (2). У каталонцев впереди матчи и с итальянцами, и с немцами, но им проще всего — для выхода в плей-офф хватит одной победы.

• Группа G. «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу», но матчи с главными конкурентами («Бенфика» и «Лион») впереди, поэтому все ошибки еще можно исправить.

• Группа H. Здесь тоже будет страшная борьба. У «Аякса», «Челси» и «Валенсии» по 7 очков, у испанцев впереди матчи с прямыми конкурентами, остальные еще не играли во втором туре с «Лиллем».

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Что там у «Локомотива»?

Расклад такой: «Ювентус» (10 очков), «Атлетико» (7), «Локомотив» (3), «Байер» (3). Теоретически есть шансы даже на второе место: нужно брать шесть очков в двух матчах («Байер» дома, «Атлетико в гостях, испанцев желательно обыгрывать с разницей в три гола).

А в борьбе за ЛЕ «Локо» вообще фаворит, пока есть преимущество над «Байером» по личным встречам. Смущает только, что в финальном туре немцы дома сыграют с, вероятно, немотивированным «Юве».

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