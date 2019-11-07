«Никакого автобуса, “Локо” сыграл агрессивно». Что написали в Италии

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Corriere dello Sport: «Юве» получил подарок от Гильерме

«Ювентус» обыграл «Локомотив» благодаря магии Дугласа Косты. Однако команда провела далеко не блестящий матч. Также это был не лучший день для Роналду: Рэмси «украл» у португальца гол, а в конце встречи Криштиану заменили на Дибалу.

Матч начался очень хорошо для «Ювентуса». Уже на 4-й минуте Роналду мог забить свой первый гол со штрафного за итальянскую команду, но Рэмси все испортил, решив быстрее отправить в ворота уже катящийся туда мяч. Возможно, команда Сарри получила этот подарок от Гильерме слишком рано. Футболисты расслабились и стали пропускать одну за другой атаки соперника, дали много пространства Жоау Мариу. На 12-й минуте «Локомотив» сравнял счет: Миранчук, который уже забивал «Ювентусу» в Турине, отличился и в Москве. После 1:1 гости продолжили испытывать удачу, а «Локо» взял инициативу в свои руки. Во втором тайме Роналду вновь пытался забить, но Гильерме сделал несколько сэйвов и реабилитировался за провал в начале встречи. А три очка «Юве» принес Дуглас Коста уже в добавленное время. Сарри должен сказать ему спасибо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-IFo70F9sB0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

La Gazzetta dello Sport: «Игроки «Локо» действовали жестко и цепко»

«Миссия выполнена, пусть и не без уже привычных проблем. «Ювентус» не показал красивый футбол, но был эффективен. «Локомотив» же дома сыграл в совершенно другой манере. Это было видно с первых минут, когда у обеих команд стали появляться шансы забить. Больше никакого автобуса у ворот, «Локо» играл более агрессивно в атаке (при поддержке очень горячей публики), так что забить могли оба соперника. И все же быстрый гол удался гостям. Но в нем больше заслуга вратаря Гильерме, который не справился с ударом Роналду. Тем не менее игроки «Локомотива» не растерялись, действовали жестко и цепко. И меньше чем за 10 минут сравняли счет. Весь первый тайм «Юве» испытывал проблемы в построении атак, да и во втором с трудом набирал скорость и создавал очень мало, по сравнению с тем, что мы привыкли видеть.

Сарри произвел замены, чтобы как-то перевернуть игру, как сделал это и в первом матче. И снова помогло, хоть и не сразу. Супер-гол Косты вывел команду на первое место в турнирной таблице.



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