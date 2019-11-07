«Никакого автобуса, “Локо” сыграл агрессивно». Что написали в Италии
Итальянские СМИ восторгались голом Дугласа Косты и отмечали яркую игру железнодорожников.
Итальянские СМИ восторгались голом Дугласа Косты и отмечали яркую игру железнодорожников.
«Ювентус» обыграл «Локомотив» благодаря магии Дугласа Косты. Однако команда провела далеко не блестящий матч. Также это был не лучший день для Роналду: Рэмси «украл» у португальца гол, а в конце встречи Криштиану заменили на Дибалу.
Матч начался очень хорошо для «Ювентуса». Уже на 4-й минуте Роналду мог забить свой первый гол со штрафного за итальянскую команду, но Рэмси все испортил, решив быстрее отправить в ворота уже катящийся туда мяч. Возможно, команда Сарри получила этот подарок от Гильерме слишком рано. Футболисты расслабились и стали пропускать одну за другой атаки соперника, дали много пространства Жоау Мариу. На 12-й минуте «Локомотив» сравнял счет: Миранчук, который уже забивал «Ювентусу» в Турине, отличился и в Москве. После 1:1 гости продолжили испытывать удачу, а «Локо» взял инициативу в свои руки. Во втором тайме Роналду вновь пытался забить, но Гильерме сделал несколько сэйвов и реабилитировался за провал в начале встречи. А три очка «Юве» принес Дуглас Коста уже в добавленное время. Сарри должен сказать ему спасибо.
«Миссия выполнена, пусть и не без уже привычных проблем. «Ювентус» не показал красивый футбол, но был эффективен. «Локомотив» же дома сыграл в совершенно другой манере. Это было видно с первых минут, когда у обеих команд стали появляться шансы забить. Больше никакого автобуса у ворот, «Локо» играл более агрессивно в атаке (при поддержке очень горячей публики), так что забить могли оба соперника. И все же быстрый гол удался гостям. Но в нем больше заслуга вратаря Гильерме, который не справился с ударом Роналду. Тем не менее игроки «Локомотива» не растерялись, действовали жестко и цепко. И меньше чем за 10 минут сравняли счет. Весь первый тайм «Юве» испытывал проблемы в построении атак, да и во втором с трудом набирал скорость и создавал очень мало, по сравнению с тем, что мы привыкли видеть.
Сарри произвел замены, чтобы
«Дуглас Коста — волшебник, который своим голом убил «Локомотив» и отправил «Ювентус» в
|Юрий Семин
|Маурицио Сарри
|Алексей Миранчук
|12′
|Аарон Рэмси
|4′
|Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)
|90+3′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Войчех Щенсны
|20
|Владислав Игнатьев
|13
|Данилу
|31
|Мачей Рыбус
83′
|12
|Алекс Сандру
|5
|Бенедикт Хеведес
|19
|Леонардо Бонуччи
39′
|14
|Ведран Чорлука
|24
|Даниэле Ругани
|59
|Алексей Миранчук
|25
|Адриен Рабьо
|19
|Эдер
|21
|Гонсало Игуаин
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Миралем Пьянич
|7
|Гжегож Крыховяк
|6
|Сами Хедира
70′
|17
|Рифат Жемалетдинов
81′
|11
|Дуглас Коста
90+3′
|27
|Мурило
|8
|Аарон Рэмси
64′
|23
|Жоау Мариу
85′
|30
|Родриго Бентанкур
|18
|Александр Коломейцев
|7
|Криштиану Роналду
81′
|10
|Пауло Дибала
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|17
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар(Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли(Франция)
|ВАР
|Бенуа Мийо(Франция)
|Ассистент ВАР
|Жером Бризар(Франция)