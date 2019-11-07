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10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Никакого автобуса, “Локо” сыграл агрессивно». Что написали в Италии

Итальянские СМИ восторгались голом Дугласа Косты и отмечали яркую игру железнодорожников.

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Corriere dello Sport: «Юве» получил подарок от Гильерме

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«Ювентус» обыграл «Локомотив» благодаря магии Дугласа Косты. Однако команда провела далеко не блестящий матч. Также это был не лучший день для Роналду: Рэмси «украл» у португальца гол, а в конце встречи Криштиану заменили на Дибалу.

Матч начался очень хорошо для «Ювентуса». Уже на 4-й минуте Роналду мог забить свой первый гол со штрафного за итальянскую команду, но Рэмси все испортил, решив быстрее отправить в ворота уже катящийся туда мяч. Возможно, команда Сарри получила этот подарок от Гильерме слишком рано. Футболисты расслабились и стали пропускать одну за другой атаки соперника, дали много пространства Жоау Мариу. На 12-й минуте «Локомотив» сравнял счет: Миранчук, который уже забивал «Ювентусу» в Турине, отличился и в Москве. После 1:1 гости продолжили испытывать удачу, а «Локо» взял инициативу в свои руки. Во втором тайме Роналду вновь пытался забить, но Гильерме сделал несколько сэйвов и реабилитировался за провал в начале встречи. А три очка «Юве» принес Дуглас Коста уже в добавленное время. Сарри должен сказать ему спасибо.

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La Gazzetta dello Sport: «Игроки «Локо» действовали жестко и цепко»

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«Локо» еще может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого нужны две победы

«Миссия выполнена, пусть и не без уже привычных проблем. «Ювентус» не показал красивый футбол, но был эффективен. «Локомотив» же дома сыграл в совершенно другой манере. Это было видно с первых минут, когда у обеих команд стали появляться шансы забить. Больше никакого автобуса у ворот, «Локо» играл более агрессивно в атаке (при поддержке очень горячей публики), так что забить могли оба соперника. И все же быстрый гол удался гостям. Но в нем больше заслуга вратаря Гильерме, который не справился с ударом Роналду. Тем не менее игроки «Локомотива» не растерялись, действовали жестко и цепко. И меньше чем за 10 минут сравняли счет. Весь первый тайм «Юве» испытывал проблемы в построении атак, да и во втором с трудом набирал скорость и создавал очень мало, по сравнению с тем, что мы привыкли видеть.

Сарри произвел замены, чтобы как-то перевернуть игру, как сделал это и в первом матче. И снова помогло, хоть и не сразу. Супер-гол Косты вывел команду на первое место в турнирной таблице.


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Tuttosport: «Коста убил «Локомотив»

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«Дуглас Коста — волшебник, который своим голом убил «Локомотив» и отправил «Ювентус» в плей-офф Лиги чемпионов. Решение Сарри выпустить Косту — лучшее, что было в этот вечер у итальянской команды. Бразилец забил выдающийся гол, даже феноменальный. Он шел и шел вперед, обыгрывал соперников, а потом отправил мяч в сетку. Настоящее шоу! Что же до Криштиану, то эту встречу ему лучше скорее забыть. Нужно отметить, что ход матча был не в пользу «Ювентуса». Хозяева поля как минимум играли на равных и оказывали постоянное давление на оборону соперника».

«Играли сердцем»: «Локомотив» уступил «Ювентусу» со счетом 1:2
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01:57 (мск)© Ньюстюб
Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26861 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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