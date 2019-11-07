Во Львове произошла массовая драка фанатов из Франции и Украины
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Украинском городе Львов произошла массовая драка между местными и французскими футбольными фанатами, сообщает национальная полиция Львовской области.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Украинском городе Львов произошла массовая драка между местными и французскими футбольными фанатами, сообщает национальная полиция Львовской области.
В среду, 6 ноября, в 23:15 по местному времени в полицию поступило сообщение о массовой драке в центре Львова. Прибывшие на место стражи порядки остановили драку, в которой принимали участие около ста футбольных фанатов из Украины и Франции.
В итоге в отделение полиции были доставлены 12 человек: четыре украинца и восемь французов. Следователи возбудили два уголовных дела.
В четверг, 7 ноября, во Львове состоится матч четвертого тура Лиги Европы между украинской «Александрией» и французским «Сэнт-Этьеном».