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20:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес заявил о готовности попробовать свои силы в АПЛ

Нападающий «Аякса» Квинси Промес после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» (4:4) рассказал о готовности поиграть в чемпионате Англии.

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Источник: AP 2019

Во встрече с лондонцами он оформил дубль.

— Если у меня появится такая возможность, то в будущем я могу отправиться в Англию, — цитирует экс-игрока «Спартака» Goal.

В текущем сезоне 27-летний голландец провел 17 матчей за «Аякс», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Контракт Квинси рассчитан до лета 2024 года.

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