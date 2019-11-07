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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Трабзонспора» на матч ЛЕ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» форвард Ари и голкипер Станислав Крицюк выйдут в стартовом составе команды на матч Лиги Европы с турецким «Трабзонспором», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча состоится в четверг в Краснодаре и начнется в 20:55.

Стартовый состав «Краснодара» на игру выглядит следующим образом: Станислав Крицюк (голкипер), Александр Мартынович (капитан), Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Сергей Петров, Кристоффер Ольссон, Тонни Вилена, Мануэл Фернандеш, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Ари.

«Трабзонспор» начнет матч в следующем составе: Эрче Кардеслер (голкипер), Сейед Хоссейни, Гастон Кампи, Иванилду Фернандеш, Кямиль Черекчи (капитан), Доган Эрдоган, Абдуррахим Дурсун, Серкан Асан, Донис Авдияй, Ахмет Канбаз, Мухаммед Акпынар.

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