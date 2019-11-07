Гилерме: Раз 20 пересмотрел повтор ошибки в игре с «Ювентусом»

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В среду «Локомотив» проиграл «Ювентусу» во встрече четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 1:2. В первом тайме вратарь сборной России Гилерме пропустил мяч между ног после дальнего удара со штрафного. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

«Я играл слишком уверенно, сделал ошибку. Старался исправиться. Самое главное, чтобы команда не испытывала негатива, хорошо отреагировала. И мы показали, что у нас есть команда. Это техническая ошибка, я был слишком уверен, смотрел уже на (Алексея) Миранчука, чтобы играть в контратаку. Дома пересмотрел повтор своей ошибки минимум раз двадцать», — сказал Гилерме во время презентации формы сборной России на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Единственный гол железнодорожников в матче забил Алексей Миранчук.