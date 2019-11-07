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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гилерме: Раз 20 пересмотрел повтор ошибки в игре с «Ювентусом»

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме заявил, что пересмотрел повтор своей ошибки в моменте с первым голом в свои ворота в матче с итальянским «Ювентусом» минимум 20 раз.

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13
фотографий
13
фотографий

В среду «Локомотив» проиграл «Ювентусу» во встрече четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 1:2. В первом тайме вратарь сборной России Гилерме пропустил мяч между ног после дальнего удара со штрафного. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.

«Я играл слишком уверенно, сделал ошибку. Старался исправиться. Самое главное, чтобы команда не испытывала негатива, хорошо отреагировала. И мы показали, что у нас есть команда. Это техническая ошибка, я был слишком уверен, смотрел уже на (Алексея) Миранчука, чтобы играть в контратаку. Дома пересмотрел повтор своей ошибки минимум раз двадцать», — сказал Гилерме во время презентации формы сборной России на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

Единственный гол железнодорожников в матче забил Алексей Миранчук.

«Сам в шоке был, это событие для меня, если дважды за матч головой пробью. Не сказал бы, что это козырь. С закрытыми глазами бил, потом оставалось только добить мяч в пустые ворота. (Главный тренер “Локомотива” Юрий) Семин был удовлетворен самоотдачей, всем, что происходило на поле, но не счетом. Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов», — отметил Миранчук.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26861 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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