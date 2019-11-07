Гилерме: Раз 20 пересмотрел повтор ошибки в игре с «Ювентусом»

В среду «Локомотив» проиграл «Ювентусу» во встрече четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов со счётом 1:2. В первом тайме вратарь сборной России Гилерме пропустил мяч между ног после дальнего удара со штрафного. Победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
«Я играл слишком уверенно, сделал ошибку. Старался исправиться. Самое главное, чтобы команда не испытывала негатива, хорошо отреагировала. И мы показали, что у нас есть команда. Это техническая ошибка, я был слишком уверен, смотрел уже на (Алексея) Миранчука, чтобы играть в контратаку. Дома пересмотрел повтор своей ошибки минимум раз двадцать», — сказал Гилерме во время презентации формы сборной России на финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.
Единственный гол железнодорожников в матче забил Алексей Миранчук.
«Сам в шоке был, это событие для меня, если дважды за матч головой пробью. Не сказал бы, что это козырь. С закрытыми глазами бил, потом оставалось только добить мяч в пустые ворота. (Главный тренер “Локомотива” Юрий) Семин был удовлетворен самоотдачей, всем, что происходило на поле, но не счетом. Верю в выход в плей-офф Лиги чемпионов», — отметил Миранчук.