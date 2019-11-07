«Астана» пропустила пять голов от «АЗ Алкмара» и лишилась шансов на плей-офф Лиги Европы

Источник: Reuters

Игра четвертого тура группы L прошла сегодня, 7 ноября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:5.

В первом тайме случился один гол. Его автором на 29-й минуте стал 18-летний форвард АЗ Майрон Боаду, который провел свой четвертый мяч в текущей ЛЕ.

Окончательно вопросы о победителе матча были сняты в начале второго тайма. Дважды за пять минут АЗ огорчил вратаря «Астаны» Ненада Эрича: на 55-й минуте забил полузащитник сборной Норвегии Фредрик Мидтше, а на 57-й отличился форвард сборной Марокко Уссама Идрисси.



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При этом практически сразу АЗ провел четвертый мяч, но его отменили из-за офсайда. Довести счет до неприличного голландский клуб смог вскоре: на 76-й минуте забил защитник сборной Греции Пантелис Хацидиакос, а на 77-й дубль оформил Боаду.

Прошедший матч стал второй встречей «Астаны» и АЗ — 24 октября голландский клуб выиграл на своем поле со счетом 6:0.

Таким образом, «Астана», которая проиграла все четыре проведенных матча, лишилась шансов на выход в плей-офф ЛЕ. До встречи с АЗ чемпион Казахстана дома уступил сербскому «Партизану» (1:2), а в гостях проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» (0:1).

В ночь с 7 на 8 ноября в 02:00 по времени Нур-Султана в группе L пройдет еще один матч четвертого тура, в котором «МЮ» примет «Партизан».

На данный момент с восемью очками в группе лидирует АЗ. У «МЮ» — семь баллов, у «Партизана» — четыре, а «Астана» идет без очков.