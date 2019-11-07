«Астана» пропустила пять голов от «АЗ Алкмара» и лишилась шансов на плей-офф Лиги Европы
Казахстанская «Астана» крупно уступила голландскому «АЗ Алкмару» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская «Астана» крупно уступила голландскому «АЗ Алкмару» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертого тура группы L прошла сегодня, 7 ноября, на «Астана Арене» в
В первом тайме случился один гол. Его автором на 29-й минуте стал 18-летний форвард АЗ Майрон Боаду, который провел свой четвертый мяч в текущей ЛЕ.
Окончательно вопросы о победителе матча были сняты в начале второго тайма. Дважды за пять минут АЗ огорчил вратаря «Астаны» Ненада Эрича: на 55-й минуте забил полузащитник сборной Норвегии Фредрик Мидтше, а на 57-й отличился форвард сборной Марокко Уссама Идрисси.
При этом практически сразу АЗ провел четвертый мяч, но его отменили
Прошедший матч стал второй встречей «Астаны» и АЗ — 24 октября голландский клуб выиграл на своем поле со счетом 6:0.
Таким образом, «Астана», которая проиграла все четыре проведенных матча, лишилась шансов на выход в
В ночь с 7 на 8 ноября в 02:00 по времени
На данный момент с восемью очками в группе лидирует АЗ. У «МЮ» — семь баллов, у «Партизана» — четыре, а «Астана» идет без очков.
В пятом туре ЛЕ «Астана» 28 ноября дома примет «МЮ», а завершит евросезон 12 декабря гостевым матчем с «Партизаном».
|Роман Григорчук
|Арне Слот
|Майрон Боаду
|29′
|Фредрик Мидтсье(Дани де Вит)
|52′
|Уссама Идрисси(Майрон Боаду)
|57′
|Пантелис Хатзидиакос
|76′
|Майрон Боаду(Уссама Идрисси)
|77′
|1
|Ненад Ерич
|1
|Марко Бизот
|2
|Антонио Рукавина
|3
|Пантелис Хатзидиакос
|27
|Юрий Логвиненко
|15
|Овен Вейндал
|44
|Евгений Постников
75′
|30
|Стин Вайтенс
|77
|Дмитрий Шомко
|8
|Тен Копмейнерс
|18
|Иван Маевский
|10
|Дани де Вит
33′
|28
|Юрий Перцух
79′
|9
|Майрон Боаду
|14
|Марин Томасов
|11
|Уссама Идрисси
|91
|Сергей Хижниченко
|2
|Юнас Свенссон
61′
|15
|Абзал Бейсебеков
74′
|26
|Юкинари Сугавара
|7
|Серикжан Мужиков
|6
|Фредрик Мидтсье
66′
|9
|Дорин Ротариу
71′
|20
|Йорди Класи
|45
|Роман Муртазаев
|7
|Кэлвин Стенгс
77′
|17
|Закария Абухлал
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)