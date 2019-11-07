Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Карабах
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дюделанж
Севилья
04
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Базель
Хетафе
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Краснодар
Трабзонспор
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЛАСК
ПСВ
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
Селтик
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ЧФР
Ренн
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Стандард Л
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Порту
Футбол. Еврокубки
23:00
Эспаньол
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбург
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Александрия
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Партизан
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
АЗ
05
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
11«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте
21:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» пропустила пять голов от «АЗ Алкмара» и лишилась шансов на плей-офф Лиги Европы

Казахстанская «Астана» крупно уступила голландскому «АЗ Алкмару» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Игра четвертого тура группы L прошла сегодня, 7 ноября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 0:5.

В первом тайме случился один гол. Его автором на 29-й минуте стал 18-летний форвард АЗ Майрон Боаду, который провел свой четвертый мяч в текущей ЛЕ.

Окончательно вопросы о победителе матча были сняты в начале второго тайма. Дважды за пять минут АЗ огорчил вратаря «Астаны» Ненада Эрича: на 55-й минуте забил полузащитник сборной Норвегии Фредрик Мидтше, а на 57-й отличился форвард сборной Марокко Уссама Идрисси.


Нажмите,
чтобы включить звук

При этом практически сразу АЗ провел четвертый мяч, но его отменили из-за офсайда. Довести счет до неприличного голландский клуб смог вскоре: на 76-й минуте забил защитник сборной Греции Пантелис Хацидиакос, а на 77-й дубль оформил Боаду.

Прошедший матч стал второй встречей «Астаны» и АЗ — 24 октября голландский клуб выиграл на своем поле со счетом 6:0.

Таким образом, «Астана», которая проиграла все четыре проведенных матча, лишилась шансов на выход в плей-офф ЛЕ. До встречи с АЗ чемпион Казахстана дома уступил сербскому «Партизану» (1:2), а в гостях проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» (0:1).

В ночь с 7 на 8 ноября в 02:00 по времени Нур-Султана в группе L пройдет еще один матч четвертого тура, в котором «МЮ» примет «Партизан».

На данный момент с восемью очками в группе лидирует АЗ. У «МЮ» — семь баллов, у «Партизана» — четыре, а «Астана» идет без очков.

В пятом туре ЛЕ «Астана» 28 ноября дома примет «МЮ», а завершит евросезон 12 декабря гостевым матчем с «Партизаном».

Астана
0:5
Первый тайм: 0:1
АЗ
Футбол, Лига Европы, Группа L7.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАрне Слот
Голы
Майрон Боаду29′
Фредрик Мидтсье(Дани де Вит)52′
Уссама Идрисси(Майрон Боаду)57′
Пантелис Хатзидиакос76′
Майрон Боаду(Уссама Идрисси)77′
Составы команд
1Ненад Ерич
1Марко Бизот
2Антонио Рукавина
3Пантелис Хатзидиакос
27Юрий Логвиненко
15Овен Вейндал
44Евгений Постников
75′
30Стин Вайтенс
77Дмитрий Шомко
8Тен Копмейнерс
18Иван Маевский
10Дани де Вит
33′
28Юрий Перцух
79′
9Майрон Боаду
14Марин Томасов
11Уссама Идрисси
91Сергей Хижниченко
2Юнас Свенссон
61′
15Абзал Бейсебеков
74′
26Юкинари Сугавара
7Серикжан Мужиков
6Фредрик Мидтсье
66′
9Дорин Ротариу
71′
20Йорди Класи
45Роман Муртазаев
7Кэлвин Стенгс
77′
17Закария Абухлал
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)18
2Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
10Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
АЗ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Я бы не ушел в отставку...". Тренер АЗ - о разгромной победе и шансах "Астаны" против "МЮ"
«Локо» еще может выйти в плей-офф ЛЧ. Для этого нужны две победы
Российскому спорту предрекли «самые серьезные санкции»
Средний возраст сборной России по биатлону как у тренера шведов
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
«Краснодар» играет с «Трабзонспором» в Лиге Европы (трансляция)
Российские хоккеисты играют с Финляндией (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь