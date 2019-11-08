«Бросили играть…». Григорчук ответил на вопрос об отставке и объяснил разгром «Астаны» в ЛЕ

Источник: AFP 2019

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:5 и остался на последнем месте в группе L. Голландская команда с восемью баллами вырвалась в лидеры, обойдя на очко «Манчестер Юнайтед».

— Самое слабое выступление «Астаны» в группе еврокубков. Есть ли этому логическое объяснение?

— Я бы сейчас больше говорил не о совокупности. Самое плохое… Домашняя игра и при такой атмосфере, какая создается на нашем стадионе, неприятно проигрывать 0:5. Это очень болезненно. Очень неприятно… Но это надо пережить.

— Вашей работой недовольны фанаты. Пойдете в отставку после таких матчей?

— Без комментариев.

— Как вы лично справляетесь с таким давлением в прессе?

— Я не скажу вам, что я читаю прессу или провожу какой-то анализ. Я приблизительно понимаю, потому что знаю, что здесь происходит. Уже это было не раз… Я в этом плане абсолютно спокоен. Я не скажу, что это для меня давление. Это нормальная вещь, которая случается в такой ситуации. Конечно, сейчас можно ухватиться за результаты в Лиге Европы. Но нужно не забывать позитивные моменты, которые у нас есть в этом году. Мы их добыли в сложной ситуации. Я о них помню.



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— Счет в матче с АЗ по игре? В первом матче у вас было закончить игру после первого тайма, а сегодня у вас такого не возникало?

— Сегодня была другая, чем на выезде. И в первом тайме были хорошие отрезки, когда мы что-то создавали за исключением гола. Были моменты, когда мы прессинговали соперника. Но этого оказалось мало… Минусом я считаю, что после второго, говоря терминологией, немножко бросили играть… Вот это расстроило. Момент негативный.

— Какие шансы будут с «МЮ»?

— Откуда мы знаем? Понятно, что нам легче не будет, чем было сегодня. В «Манчестер Юнайтед» игроки высочайшего класса. Нам будет очень тяжело. Говорить о прогнозах? Нас ждут очень сложные игры.

— АЗ хорошо держал мяч и разрывал нашу оборону. Не было ли установки в перерыве сбить темп мелкими фолами?

— Можно было подумать и построить игру по-другому. Обороняться… Надеется, что ты сможешь отообороняться. Интересно было бы, если бы мы могли это проверить. Но это не выход из положения. Но в любой ситуации команда должна стремиться сама играть в футбол. Навязывать игру… Управлять игрой. Но нужно реально смотреть на вещи. Думаю, по первому тайму у нас были отрезки, когда это получалось. Но нужен был гол в такой ситуации.