«Бросили играть…». Григорчук ответил на вопрос об отставке и объяснил разгром «Астаны» в ЛЕ
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с голландским клубом АЗ рассказал на
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с голландским клубом АЗ рассказал на
Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:5 и остался на последнем месте в группе L. Голландская команда с восемью баллами вырвалась в лидеры, обойдя на очко «Манчестер Юнайтед».
— Самое слабое выступление «Астаны» в группе еврокубков. Есть ли этому логическое объяснение?
— Я бы сейчас больше говорил не о совокупности. Самое плохое… Домашняя игра и при такой атмосфере, какая создается на нашем стадионе, неприятно проигрывать 0:5. Это очень болезненно. Очень неприятно… Но это надо пережить.
— Вашей работой недовольны фанаты. Пойдете в отставку после таких матчей?
— Без комментариев.
— Как вы лично справляетесь с таким давлением в прессе?
— Я не скажу вам, что я читаю прессу или провожу
— Счет в матче с АЗ по игре? В первом матче у вас было закончить игру после первого тайма, а сегодня у вас такого не возникало?
— Сегодня была другая, чем на выезде. И в первом тайме были хорошие отрезки, когда мы
— Какие шансы будут с «МЮ»?
— Откуда мы знаем? Понятно, что нам легче не будет, чем было сегодня. В «Манчестер Юнайтед» игроки высочайшего класса. Нам будет очень тяжело. Говорить о прогнозах? Нас ждут очень сложные игры.
— АЗ хорошо держал мяч и разрывал нашу оборону. Не было ли установки в перерыве сбить темп мелкими фолами?
— Можно было подумать и построить игру
В пятом туре ЛЕ «Астана» 28 ноября дома примет «МЮ», а завершит евросезон 12 декабря гостевым матчем с «Партизаном».
|Роман Григорчук
|Арне Слот
|Майрон Боаду
|29′
|Фредрик Мидтсье(Дани де Вит)
|52′
|Уссама Идрисси(Майрон Боаду)
|57′
|Пантелис Хатзидиакос
|76′
|Майрон Боаду(Уссама Идрисси)
|77′
|1
|Ненад Ерич
|1
|Марко Бизот
|2
|Антонио Рукавина
|3
|Пантелис Хатзидиакос
|27
|Юрий Логвиненко
|15
|Овен Вейндал
|44
|Евгений Постников
75′
|30
|Стин Вайтенс
|77
|Дмитрий Шомко
|8
|Тен Копмейнерс
|18
|Иван Маевский
|10
|Дани де Вит
33′
|28
|Юрий Перцух
79′
|9
|Майрон Боаду
|14
|Марин Томасов
|11
|Уссама Идрисси
|91
|Сергей Хижниченко
|2
|Юнас Свенссон
61′
|15
|Абзал Бейсебеков
74′
|26
|Юкинари Сугавара
|7
|Серикжан Мужиков
|6
|Фредрик Мидтсье
66′
|9
|Дорин Ротариу
71′
|20
|Йорди Класи
|45
|Роман Муртазаев
|7
|Кэлвин Стенгс
77′
|17
|Закария Абухлал
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)