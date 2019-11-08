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7 ноября, источник: Vesti.kz

«Бросили играть…». Григорчук ответил на вопрос об отставке и объяснил разгром «Астаны» в ЛЕ

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук после матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с голландским клубом АЗ рассказал на пресс-конференции о том, как относиться к давлению в СМИ и от болельщиков, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Казахстанский клуб проиграл со счетом 0:5 и остался на последнем месте в группе L. Голландская команда с восемью баллами вырвалась в лидеры, обойдя на очко «Манчестер Юнайтед».

— Самое слабое выступление «Астаны» в группе еврокубков. Есть ли этому логическое объяснение?
— Я бы сейчас больше говорил не о совокупности. Самое плохое… Домашняя игра и при такой атмосфере, какая создается на нашем стадионе, неприятно проигрывать 0:5. Это очень болезненно. Очень неприятно… Но это надо пережить.

— Вашей работой недовольны фанаты. Пойдете в отставку после таких матчей?
— Без комментариев.

— Как вы лично справляетесь с таким давлением в прессе?
— Я не скажу вам, что я читаю прессу или провожу какой-то анализ. Я приблизительно понимаю, потому что знаю, что здесь происходит. Уже это было не раз… Я в этом плане абсолютно спокоен. Я не скажу, что это для меня давление. Это нормальная вещь, которая случается в такой ситуации. Конечно, сейчас можно ухватиться за результаты в Лиге Европы. Но нужно не забывать позитивные моменты, которые у нас есть в этом году. Мы их добыли в сложной ситуации. Я о них помню.


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— Счет в матче с АЗ по игре? В первом матче у вас было закончить игру после первого тайма, а сегодня у вас такого не возникало?
— Сегодня была другая, чем на выезде. И в первом тайме были хорошие отрезки, когда мы что-то создавали за исключением гола. Были моменты, когда мы прессинговали соперника. Но этого оказалось мало… Минусом я считаю, что после второго, говоря терминологией, немножко бросили играть… Вот это расстроило. Момент негативный.

— Какие шансы будут с «МЮ»?
— Откуда мы знаем? Понятно, что нам легче не будет, чем было сегодня. В «Манчестер Юнайтед» игроки высочайшего класса. Нам будет очень тяжело. Говорить о прогнозах? Нас ждут очень сложные игры.

— АЗ хорошо держал мяч и разрывал нашу оборону. Не было ли установки в перерыве сбить темп мелкими фолами?
— Можно было подумать и построить игру по-другому. Обороняться… Надеется, что ты сможешь отообороняться. Интересно было бы, если бы мы могли это проверить. Но это не выход из положения. Но в любой ситуации команда должна стремиться сама играть в футбол. Навязывать игру… Управлять игрой. Но нужно реально смотреть на вещи. Думаю, по первому тайму у нас были отрезки, когда это получалось. Но нужен был гол в такой ситуации.

В пятом туре ЛЕ «Астана» 28 ноября дома примет «МЮ», а завершит евросезон 12 декабря гостевым матчем с «Партизаном».

Астана
0:5
Первый тайм: 0:1
АЗ
Футбол, Лига Европы, Группа L7.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАрне Слот
Голы
Майрон Боаду29′
Фредрик Мидтсье(Дани де Вит)52′
Уссама Идрисси(Майрон Боаду)57′
Пантелис Хатзидиакос76′
Майрон Боаду(Уссама Идрисси)77′
Составы команд
1Ненад Ерич
1Марко Бизот
2Антонио Рукавина
3Пантелис Хатзидиакос
27Юрий Логвиненко
15Овен Вейндал
44Евгений Постников
75′
30Стин Вайтенс
77Дмитрий Шомко
8Тен Копмейнерс
18Иван Маевский
10Дани де Вит
33′
28Юрий Перцух
79′
9Майрон Боаду
14Марин Томасов
11Уссама Идрисси
91Сергей Хижниченко
2Юнас Свенссон
61′
15Абзал Бейсебеков
74′
26Юкинари Сугавара
7Серикжан Мужиков
6Фредрик Мидтсье
66′
9Дорин Ротариу
71′
20Йорди Класи
45Роман Муртазаев
7Кэлвин Стенгс
77′
17Закария Абухлал
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)18
2Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
10Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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