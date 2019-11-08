Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта перед матчем ЛЕ

В четверг в столице Венгрии пройдет матч группового этапа Лиги Европы между местным «Ференцварошем» и ЦСКА. Встреча начнется в 23:00 мск.

«Беспорядки, учиненные агрессивно настроенными болельщиками армейцев, привлекли внимание полиции. Фанаты забрались в поезд, однако тот не тронулся. Только после того, как местных жителей выпустили из вагонов, поезд ушел со станции», — сообщает издание.