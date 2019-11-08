Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Источник отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.

Матч состоится 7 ноября в 23:00 по московскому времени. Команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы — в Москве сильнее оказался «Ференцварош». Для армейцев это поражение стало третьим в трех матчах в группе H.