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7 ноября, источник: Lenta.Ru

Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем». Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».

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Источник отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, причем на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч состоится 7 ноября в 23:00 по московскому времени. Команды уже встречались на групповом этапе Лиги Европы — в Москве сильнее оказался «Ференцварош». Для армейцев это поражение стало третьим в трех матчах в группе H.

После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает «Эспаньол» с семью очками, второе — «Лудогорец» (шесть очков), третье — «Ференцварош» (четыре очка).

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