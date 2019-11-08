В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА, сообщили в посольстве России.
«В преддверии матчевой встречи команд ЦСКА и “Ференцварош” в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка», — написали дипломаты в Facebook.
Сотрудники консульского отдела посольства вместе с компетентными властями страны работают над скорейшим освобождением задержанных, находясь с ними в режиме постоянной связи.