Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Киевское «Динамо» сыграло вничью с датским «Копенгагеном» в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Киевское «Динамо» сыграло вничью с датским «Копенгагеном» в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).
Швейцарский «Лугано» в другом матче данной группы дома сыграл вничью со шведским «Мальме» — 0:0.
После четырех туров на счету «Копенгагена» и «Динамо» по 6 очков, «Мальме» — 5, «Лугано» — 2.
В других встречах зафиксированы следующие результаты:
Группа A
АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:1,
«Дюделанж» (Люксембург) — «Севилья» (Испания) — 2:5.
Группа D
ЛАСК (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1,
«Русенборг» (Норвегия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:2.