Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фейеноорд
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рейнджерс
Порту
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Эспаньол
Лудогорец
60
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ференцварош
ЦСКА
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вольфсбург
Гент
13
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Александрия
Сент-Этьен
02
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия М
Рома
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брага
Бешикташ
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Партизан
30
Футбол. Еврокубки
7.11
АПОЭЛ
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Дюделанж
Севилья
25
Футбол. Еврокубки
7.11
Копенгаген
Динамо К
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Лугано
Мальме
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Базель
Хетафе
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Краснодар
Трабзонспор
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Русенборг
Спортинг
02
Футбол. Еврокубки
7.11
ЛАСК
ПСВ
41
Футбол. Еврокубки
7.11
Лацио
Селтик
12
Футбол. Еврокубки
7.11
ЧФР
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Стандард Л
Айнтрахт Ф
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Астана
АЗ
05
Все события
Фоторепортажи
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Киевское «Динамо» сыграло вничью с датским «Копенгагеном» в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.

Наверх

Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).

Швейцарский «Лугано» в другом матче данной группы дома сыграл вничью со шведским «Мальме» — 0:0.

После четырех туров на счету «Копенгагена» и «Динамо» по 6 очков, «Мальме» — 5, «Лугано» — 2.

В других встречах зафиксированы следующие результаты:

Группа A

АПОЭЛ (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:1,

«Дюделанж» (Люксембург) — «Севилья» (Испания) — 2:5.

Группа D

ЛАСК (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) — 4:1,

«Русенборг» (Норвегия) — «Спортинг» (Португалия) — 0:2.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Копенгаген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Боец UFC сделала пикантное фото, прикрывшись только поясами чемпиона
Месть за Малкина не удалась. Кудашов начал в сборной с поражения
Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф
Средний возраст сборной России по биатлону как у тренера шведов
Щербакова в битве с судьями. Главные интриги «Гран-при Китая»
Источник: Вальверде покинет «Барселону» по окончании сезона
ЦСКА в гостях у «Ференцвароша» (трансляция)
Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в метро Будапешта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь