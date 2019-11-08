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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Базель» победил «Хетафе» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Швейцарский «Базель» нанес поражение испанскому клубу «Хетафе» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча соперников «Краснодара» по группе C, прошедшая в четверг в Базеле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Артур Кабрал (8-я минута) и Фабиан Фрай (60). В составе проигравших отличился Хайме Мата (45, с пенальти).

«Базель» после четырех туров с 10 очками лидирует в квартете C. «Хетафе» набрал 6 баллов, столько же у «Краснодара».

В следующем матче турнира «Базель» 28 ноября сыграет в гостях с «Краснодаром», «Хетафе» в этот же день на выезде встретится с турецким «Трабзонспором» (1 балл).

Базель
2:1
Первый тайм: 1:1
Хетафе
Футбол, Лига Европы, Группа C7.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)St. Jakob Park
Главные тренеры
Марсель КоллерПепе Бордалас
Голы
Артур Кабрал(Рауль Петретта)8′
Хайме Мата45′
Фабиан Фрай(Сильван Видмер)60′
Составы команд
1Йонас Омлин
1Леандро Чичисола
4Эрай Джемерт
4Бруно Гонсалес
5Сильван Видмер
14Карнеро Рауль Гарсия
6Омар Альдерете
17Матиас Оливера
15Блас Риверос
44′
8Франсиско Портильо
28Рауль Петретта
20Неманья Максимович
7Лука Дзуффи
7Хайме Мата
20Фабиан Фрай
10Энрик Гальего
17′
34Таулант Джака
38′64′
21Файкаль Фажр
79′
10Самуэль Кампо
9Родригес Анхель
30Эдон Жегрова
88′
24Давид Тимор
67′
19Афимико Пулулу
12Аллан Ньом
98Артур Кабрал
73′
26Уго Дуро
68′
99Кемаль Адеми
25Кенеди
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)10
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
13Фолы19
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Бойко(Украина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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