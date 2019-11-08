«Базель» победил «Хетафе» в матче Лиги Европы

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча соперников «Краснодара» по группе C, прошедшая в четверг в Базеле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Артур Кабрал (8-я минута) и Фабиан Фрай (60). В составе проигравших отличился Хайме Мата (45, с пенальти).

«Базель» после четырех туров с 10 очками лидирует в квартете C. «Хетафе» набрал 6 баллов, столько же у «Краснодара».