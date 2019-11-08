«Базель» победил «Хетафе» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Швейцарский «Базель» нанес поражение испанскому клубу «Хетафе» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Швейцарский «Базель» нанес поражение испанскому клубу «Хетафе» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча соперников «Краснодара» по группе C, прошедшая в четверг в Базеле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы у победителей забили Артур Кабрал (8-я минута) и Фабиан Фрай (60). В составе проигравших отличился Хайме Мата (45, с пенальти).
«Базель» после четырех туров с 10 очками лидирует в квартете C. «Хетафе» набрал 6 баллов, столько же у «Краснодара».
В следующем матче турнира «Базель» 28 ноября сыграет в гостях с «Краснодаром», «Хетафе» в этот же день на выезде встретится с турецким «Трабзонспором» (1 балл).
|Марсель Коллер
|Пепе Бордалас
|Артур Кабрал(Рауль Петретта)
|8′
|Хайме Мата
|45′
|Фабиан Фрай(Сильван Видмер)
|60′
|1
|Йонас Омлин
|1
|Леандро Чичисола
|4
|Эрай Джемерт
|4
|Бруно Гонсалес
|5
|Сильван Видмер
|14
|Карнеро Рауль Гарсия
|6
|Омар Альдерете
|17
|Матиас Оливера
|15
|Блас Риверос
44′
|8
|Франсиско Портильо
|28
|Рауль Петретта
|20
|Неманья Максимович
|7
|Лука Дзуффи
|7
|Хайме Мата
|20
|Фабиан Фрай
|10
|Энрик Гальего
17′
|34
|Таулант Джака
38′64′
|21
|Файкаль Фажр
79′
|10
|Самуэль Кампо
|9
|Родригес Анхель
|30
|Эдон Жегрова
88′
|24
|Давид Тимор
67′
|19
|Афимико Пулулу
|12
|Аллан Ньом
|98
|Артур Кабрал
73′
|26
|Уго Дуро
68′
|99
|Кемаль Адеми
|25
|Кенеди
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Бойко(Украина)