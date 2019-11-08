Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф
«Быки» набрали максимально возможное количество очков в противостоянии с «Трабзонспором» (3:1) и продолжают борьбу за выход в
«Быки» набрали максимально возможное количество очков в противостоянии с «Трабзонспором» (3:1) и продолжают борьбу за выход в
Прежде из группы в Лиге Европы «Краснодар» не выходил только в год дебюта в еврокубках. Для без одной минуты четвертьфиналиста предыдущего розыгрыша и участника отбора в чемпионскую лигу повторение того сценария — нонсенс. Фактически
Турки же, похоже, в собственных европейских перспективах разуверились. Главный тренер «Трабзонспора» Юнал Караман, объясняя накануне отсутствие в заявке Сосы и Старриджа, сетовал сразу на восемь травм. Но когда в запасе остались еще и лучшие нападающие Серлот с Нвакаеме, стало понятно: для турецкой команды важнее национальное первенство и конкретно воскресная игра с лидером чемпионата «Аланьяспором».
Такой расклад, естественно, оказался на руку «Краснодару», однако половина первого тайма получилась
Двигателем краснодарской атаки стал Мануэл Фернандеш, который еще и продемонстрировал отличную готовность к предстоящей на выходных встрече с «Локомотивом». Для начала португалец подхватил мяч на подступах к штрафной, обыгрался с Олссоном, и пытавшийся остановить удар защитник неловким движением отправил мяч под перекладину собственных ворот.
Затем же пришло время футбольного искусства. Если в будущем у «Краснодара» появится виртуальный музей, вторая голевая атака в игре с «Трабзонспором» непременно украсит экспозицию самых красивых моментов в истории южан. На комбинацию с пасом Ари пяткой, крученой подачей Сулейманова в центр штрафной и завершающим ударом Фернандеша — снова пяткой — можно смотреть бесконечно.
Поднять голову сопернику не позволил Крицюк, сумевший в броске вытянуть из верхнего угла удар Авдияя. Благодаря этому краснодарцы сохранили к перерыву преимущество в два мяча, и во втором тайме уже спокойно играли по счету. Увеличить его могли Спаич, Уткин и Игнатьев. Последний, не использовав выход один на один, все же отличился при подаче углового.
Ответный же мяч Нвакаеме оказался лишним с точки зрения разности забитых и пропущенных мячей. Данный показатель, впрочем, вряд ли окажется определяющим. В любом случае все решится в играх с прямыми конкурентами. Для начала — против «Базеля», с которым «быки» в следующем туре захотят поквитаться за памятные 0:5.
|Мурад Мусаев
|Юнал Караман
|Серкан Асан
|27′
|Энтони Нвакаеме
|90+4′
|Мануэл Фернандеш(Магомед-Шапи Сулейманов, Арикленес да Силва Ари)
|34′
|Иван Игнатьев(Дмитрий Стоцкий)
|90+3′
|1
|Станислав Крицюк
|16
|Эрдже Кардешлер
|98
|Сергей Петров
|5
|Маджид Хоссейни
|6
|Кристиан Рамирес
|14
|Иванилду
|4
|Александр Мартынович
|22
|Гастон Матиас Кампи
64′
|5
|Урош Спаич
19′
|90
|Серкан Асан
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|33
|Абдуррахим Дурсун
|52
|Тонни Вилена
|21
|Доган Эрдоган
|89
|Дмитрий Стоцкий
|38
|Ахмет Джанбаз
|14
|Кристоффер Олссон
77′
|2
|Камил Черекчи
87′
|77
|Руслан Камболов
|20
|Юсуф Сари
|99
|Мануэл Фернандеш
63′
|7
|Донис Авдияй
65′
|47
|Даниил Уткин
|9
|Энтони Нвакаеме
|9
|Арикленес да Силва Ари
66′
|99
|Мухаммет Акпинар
72′
|17
|Иван Игнатьев
|11
|Александр Серлот
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани(Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт(Франция)