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7 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф

«Быки» набрали максимально возможное количество очков в противостоянии с «Трабзонспором» (3:1) и продолжают борьбу за выход в плей-офф.

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Источник: РИА "Новости"

Прежде из группы в Лиге Европы «Краснодар» не выходил только в год дебюта в еврокубках. Для без одной минуты четвертьфиналиста предыдущего розыгрыша и участника отбора в чемпионскую лигу повторение того сценария — нонсенс. Фактически плей-офф стартовал для «быков» уже в середине группового раунда, и победа в Трабзоне вернула черно-зеленых в большую игру.

Турки же, похоже, в собственных европейских перспективах разуверились. Главный тренер «Трабзонспора» Юнал Караман, объясняя накануне отсутствие в заявке Сосы и Старриджа, сетовал сразу на восемь травм. Но когда в запасе остались еще и лучшие нападающие Серлот с Нвакаеме, стало понятно: для турецкой команды важнее национальное первенство и конкретно воскресная игра с лидером чемпионата «Аланьяспором».

Такой расклад, естественно, оказался на руку «Краснодару», однако половина первого тайма получилась какой-то монотонно-размеренной. Подопечным Мурада Мусаева словно требовался тонизирующий укол, и таковым стал первый момент соперника. Авдияй его не использовал, лишь размяв занявшего в этот раз место в воротах Крицюка, после чего «быки» вдруг рассвирепели и за насколько минут решили судьбу игры.

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Двигателем краснодарской атаки стал Мануэл Фернандеш, который еще и продемонстрировал отличную готовность к предстоящей на выходных встрече с «Локомотивом». Для начала португалец подхватил мяч на подступах к штрафной, обыгрался с Олссоном, и пытавшийся остановить удар защитник неловким движением отправил мяч под перекладину собственных ворот.

Затем же пришло время футбольного искусства. Если в будущем у «Краснодара» появится виртуальный музей, вторая голевая атака в игре с «Трабзонспором» непременно украсит экспозицию самых красивых моментов в истории южан. На комбинацию с пасом Ари пяткой, крученой подачей Сулейманова в центр штрафной и завершающим ударом Фернандеша — снова пяткой — можно смотреть бесконечно.

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Поднять голову сопернику не позволил Крицюк, сумевший в броске вытянуть из верхнего угла удар Авдияя. Благодаря этому краснодарцы сохранили к перерыву преимущество в два мяча, и во втором тайме уже спокойно играли по счету. Увеличить его могли Спаич, Уткин и Игнатьев. Последний, не использовав выход один на один, все же отличился при подаче углового.

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Ответный же мяч Нвакаеме оказался лишним с точки зрения разности забитых и пропущенных мячей. Данный показатель, впрочем, вряд ли окажется определяющим. В любом случае все решится в играх с прямыми конкурентами. Для начала — против «Базеля», с которым «быки» в следующем туре захотят поквитаться за памятные 0:5.

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Краснодар
3:1
Первый тайм: 2:0
Трабзонспор
Футбол, Лига Европы, Группа C7.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 21669 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевЮнал Караман
Голы
Серкан Асан27′
Энтони Нвакаеме90+4′
Мануэл Фернандеш(Магомед-Шапи Сулейманов, Арикленес да Силва Ари)34′
Иван Игнатьев(Дмитрий Стоцкий)90+3′
Составы команд
1Станислав Крицюк
16Эрдже Кардешлер
98Сергей Петров
5Маджид Хоссейни
6Кристиан Рамирес
14Иванилду
4Александр Мартынович
22Гастон Матиас Кампи
64′
5Урош Спаич
19′
90Серкан Асан
93Магомед-Шапи Сулейманов
33Абдуррахим Дурсун
52Тонни Вилена
21Доган Эрдоган
89Дмитрий Стоцкий
38Ахмет Джанбаз
14Кристоффер Олссон
77′
2Камил Черекчи
87′
77Руслан Камболов
20Юсуф Сари
99Мануэл Фернандеш
63′
7Донис Авдияй
65′
47Даниил Уткин
9Энтони Нвакаеме
9Арикленес да Силва Ари
66′
99Мухаммет Акпинар
72′
17Иван Игнатьев
11Александр Серлот
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты6
8Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
15Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Боковой судьяХишам Закрани(Франция)
Боковой судьяФредерик Акетт(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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