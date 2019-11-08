Шедевр Фернандеша. «Краснодар» не хочет оставаться без плей-офф

Источник: РИА "Новости"

Прежде из группы в Лиге Европы «Краснодар» не выходил только в год дебюта в еврокубках. Для без одной минуты четвертьфиналиста предыдущего розыгрыша и участника отбора в чемпионскую лигу повторение того сценария — нонсенс. Фактически плей-офф стартовал для «быков» уже в середине группового раунда, и победа в Трабзоне вернула черно-зеленых в большую игру.

Турки же, похоже, в собственных европейских перспективах разуверились. Главный тренер «Трабзонспора» Юнал Караман, объясняя накануне отсутствие в заявке Сосы и Старриджа, сетовал сразу на восемь травм. Но когда в запасе остались еще и лучшие нападающие Серлот с Нвакаеме, стало понятно: для турецкой команды важнее национальное первенство и конкретно воскресная игра с лидером чемпионата «Аланьяспором».

Такой расклад, естественно, оказался на руку «Краснодару», однако половина первого тайма получилась какой-то монотонно-размеренной. Подопечным Мурада Мусаева словно требовался тонизирующий укол, и таковым стал первый момент соперника. Авдияй его не использовал, лишь размяв занявшего в этот раз место в воротах Крицюка, после чего «быки» вдруг рассвирепели и за насколько минут решили судьбу игры.

Двигателем краснодарской атаки стал Мануэл Фернандеш, который еще и продемонстрировал отличную готовность к предстоящей на выходных встрече с «Локомотивом». Для начала португалец подхватил мяч на подступах к штрафной, обыгрался с Олссоном, и пытавшийся остановить удар защитник неловким движением отправил мяч под перекладину собственных ворот.

Затем же пришло время футбольного искусства. Если в будущем у «Краснодара» появится виртуальный музей, вторая голевая атака в игре с «Трабзонспором» непременно украсит экспозицию самых красивых моментов в истории южан. На комбинацию с пасом Ари пяткой, крученой подачей Сулейманова в центр штрафной и завершающим ударом Фернандеша — снова пяткой — можно смотреть бесконечно.

Поднять голову сопернику не позволил Крицюк, сумевший в броске вытянуть из верхнего угла удар Авдияя. Благодаря этому краснодарцы сохранили к перерыву преимущество в два мяча, и во втором тайме уже спокойно играли по счету. Увеличить его могли Спаич, Уткин и Игнатьев. Последний, не использовав выход один на один, все же отличился при подаче углового.