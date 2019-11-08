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00:03 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» ждет открытия дел по факту продажи фальшивых билетов на матч с «Ювентусом»

ТАСС, 7 ноября. Московский футбольный клуб «Локомотив» провел рабочую встречу с Отделом по борьбе с экономическими преступлениями по Восточному округу Москвы и ждет решения об открытии уголовных и административных дел по факту продажи недействительных билетов на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

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Встреча «Локомотив» — «Ювентус» прошла в среду в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:2.

«Около 120 болельщиков купили фальшивые билеты на сторонних сайтах и приехали на матч из других городов и стран. Клуб проявил лояльность к таким болельщикам и открыл для них места с ограниченной видимостью на верхнем ярусе Западной трибуны рядом с табло стадиона, куда они попали в середине первого тайма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего возникло 313 спорных ситуаций по билетам. «Каждая из них разбиралась отдельно. Соответствующие инструкции получили все стюарды, работавшие на входных группах и точках разбора», — уточняется в заявлении.

В заявлении отмечается, что перед матчем были обнаружены болельщики, которые пытались пройти на стадион обманным путем, однако их не пропустили на арену.

В пятом туре Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Байер» 26 ноября, начало встречи в 20:55 мск. В турнирной таблице группы D клуб занимает четвертое место, имея в активе три очка.

Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26861 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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