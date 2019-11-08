«Локомотив» ждет открытия дел по факту продажи фальшивых билетов на матч с «Ювентусом»

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Встреча «Локомотив» — «Ювентус» прошла в среду в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счетом 1:2.

«Около 120 болельщиков купили фальшивые билеты на сторонних сайтах и приехали на матч из других городов и стран. Клуб проявил лояльность к таким болельщикам и открыл для них места с ограниченной видимостью на верхнем ярусе Западной трибуны рядом с табло стадиона, куда они попали в середине первого тайма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего возникло 313 спорных ситуаций по билетам. «Каждая из них разбиралась отдельно. Соответствующие инструкции получили все стюарды, работавшие на входных группах и точках разбора», — уточняется в заявлении.

В заявлении отмечается, что перед матчем были обнаружены болельщики, которые пытались пройти на стадион обманным путем, однако их не пропустили на арену.