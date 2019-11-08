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01:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и набрал первое очко в Лиге Европы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА на выезде сыграли вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча группы H, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 0:0. Защитник армейцев Кирилл Набабкин вышел на поле на 81-й минуте, спустя четыре минуты получил желтую карточку, а уже в компенсированное время был удален с поля за второе предупреждение.

В первом матче в Москве ЦСКА уступил «Ференцварошу» — 0:1.

ЦСКА, набрав после четырех туров один балл, в следующем матче примет болгарский «Лудогорец» (6 очков) 28 ноября, а «Ференцварош» (5) дома в этот же день сыграет с испанским «Эспаньолом» (10).

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Ференцварош
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
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