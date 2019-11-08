ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» и набрал первое очко в Лиге Европы

Встреча группы H, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 0:0. Защитник армейцев Кирилл Набабкин вышел на поле на 81-й минуте, спустя четыре минуты получил желтую карточку, а уже в компенсированное время был удален с поля за второе предупреждение.