Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AP 2019

В этот день «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» (3:1), а ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (0:0). От Португалии в Лиге Европы выступают четыре клуба. «Спортинг» победил норвежский «Русенборг» (2:0), «Брага» обыграла турецкий «Бешикташ» (3:1), «Порту» уступил шотландскому клубу «Рейнджерс» (0:2), в среду «Витория» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).

Совокупность результатов позволила Португалии довести число баллов в таблице коэффициентов УЕФА до 45,849, в то время как у России стало 44,383 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

В еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.



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За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.