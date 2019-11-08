«Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Партизан»
ТАСС, 8 ноября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 обыграл сербский «Партизан» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу.
ТАСС, 8 ноября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 обыграл сербский «Партизан» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу.
Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд (22-я минута), Антони Марсьяль (33) и Маркус Рэшфорд (49). Английский клуб не проиграл ни одного из четырех матчей в группе L, одержав три победы и один раз сыграв вничью, и досрочно вышел в
В турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, второе место занимает АЗ (8), третье — «Партизан» (4), замыкает таблицу «Астана» (0). В следующем туре английская команда в гостях сыграет с «Астаной», а АЗ примет на своем поле «Партизан». Все матчи пятого тура пройдут 28 ноября.
В матче группы I украинская «Александрия» на своем поле на последних минутах вырвала ничью в игре против французского «Сент-Этьена» со счетом 2:2, а бельгийский «Гент» одержал волевую победу в гостевой встрече против немецкого «Вольфсбурга» (3:1). В таблице первое место занимает «Гент» (8), второе — «Вольфсбург» (5), третье — «Сент-Этьен» (3), четвертое — «Александрия» (3), в следующем туре украинская команда примет на своем поле «Вольфсбург», а «Сент-Этьен» дома сыграет с «Гентом».
В группе J немецкая «Боруссия» (Мёнхенгладбах) дома обыграла итальянскую «Рому» со счетом 2:1, защитник гостей Федерико Фасио сперва забил гол в свои ворота в первом тайме, а во втором — в ворота соперника, в другом матче группы австрийский «Вольфсберг» на своем поле в меньшинстве крупно уступил турецкому «Башакшехиру» (0:3). В турнирной таблице на первом месте расположился «Башакшехир» (7), на втором — «Боруссия» (5), на третьем — «Рома» (5), на четвертом — «Вольфсберг» (4). В пятом туре «Рома» отправится в гости к «Башакшехиру», а «Вольфсберг» примет «Боруссию».
Португальская «Брага» в большинстве обыграла турецкий «Бешикташ» на своем поле в матче группы К (3:1), а английский «Вулверхэмптон» на второй компенсированной минуте вырвал победу в матче со «Слованом» из Словакии (1:0), к основному времени второго тайма этого матча было добавлено 12 минут. «Брага» с 10 очками лидирует в группе К, вторым идет «Вулверхэмптон» (9), третьим — «Слован» (4), четвертым — «Бешикташ» (0). В следующем туре «Брага» на своем стадионе примет «Вулверхэмптон», а «Бешикташ» — «Слован».
В группе G голландский «Фейенорд» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» со счетом 1:1 в домашнем матче, шотландский «Рейнджерс» дома переиграл португальский «Порту» (2:0). В турнирной таблице группы «Янг Бойз» идет на первом месте с 7 очками, «Рейнджерс» занимает второе место (7), «Фейенорд» — третье (4), последнее место у «Порту» (4). В пятом туре швейцарская команда примет «Порту», а «Рейнджерс» отправится в гости к «Фейенорду».
|Уле Гуннар Сульшер
|Саво Милошевич
|Мэйсон Гринвуд
|22′
|Антони Марсьяль(Мэйсон Гринвуд)
|33′
|Маркус Рэшфорд(Эшли Янг)
|49′
|22
|Серхио Ромеро
|88
|Владимир Стойкович
|5
|Харри Магуайр
|3
|Страхиня Павлович
58′
|16
|Маркос Рохо
|23
|Боян Остоич
|18
|Эшли Янг
71′
|72
|Слободан Урошевич
|29
|Аарон Ван-Биссака
|73
|Неманья I Милетич
|8
|Хуан Мануэль Мата
|16
|Саша Зджелар
|9
|Антони Марсьяль
|19
|Александр Шчекич
|26
|Мэйсон Гринвуд
|20
|Сейдуба Сума
|17
|Фред
63′
|6
|Бибрас Натхо
32′59′
|37
|Джеймс Гарнер
|7
|Зоран Тошич
|39
|Скотт Мактоминэй
75′
|9
|Умар Садик
85′
|14
|Джесси Лингард
|18
|Джордже Иванович
|10
|Маркус Рэшфорд
67′
|11
|Такума Асано
69′
|15
|Андреас Перейра
|80
|Филип Стеванович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|2
|7
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Маттиас Гестраниус(Финляндия)