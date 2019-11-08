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09:50 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Партизан»

ТАСС, 8 ноября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 обыграл сербский «Партизан» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы по футболу.

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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд (22-я минута), Антони Марсьяль (33) и Маркус Рэшфорд (49). Английский клуб не проиграл ни одного из четырех матчей в группе L, одержав три победы и один раз сыграв вничью, и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы, который прошел ранее в четверг, голландский АЗ разгромил казахстанскую «Астану» со счетом 5:0.

В турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, второе место занимает АЗ (8), третье — «Партизан» (4), замыкает таблицу «Астана» (0). В следующем туре английская команда в гостях сыграет с «Астаной», а АЗ примет на своем поле «Партизан». Все матчи пятого тура пройдут 28 ноября.

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 7.11.2019, 18:50

Астана0АЗ5

В матче группы I украинская «Александрия» на своем поле на последних минутах вырвала ничью в игре против французского «Сент-Этьена» со счетом 2:2, а бельгийский «Гент» одержал волевую победу в гостевой встрече против немецкого «Вольфсбурга» (3:1). В таблице первое место занимает «Гент» (8), второе — «Вольфсбург» (5), третье — «Сент-Этьен» (3), четвертое — «Александрия» (3), в следующем туре украинская команда примет на своем поле «Вольфсбург», а «Сент-Этьен» дома сыграет с «Гентом».

Лига Европы 2019/2020
Группа I, 7.11.2019, 23:00

Александрия2Сент-Этьен2

Лига Европы 2019/2020
Группа I, 7.11.2019, 23:00

Вольфсбург1Гент3

В группе J немецкая «Боруссия» (Мёнхенгладбах) дома обыграла итальянскую «Рому» со счетом 2:1, защитник гостей Федерико Фасио сперва забил гол в свои ворота в первом тайме, а во втором — в ворота соперника, в другом матче группы австрийский «Вольфсберг» на своем поле в меньшинстве крупно уступил турецкому «Башакшехиру» (0:3). В турнирной таблице на первом месте расположился «Башакшехир» (7), на втором — «Боруссия» (5), на третьем — «Рома» (5), на четвертом — «Вольфсберг» (4). В пятом туре «Рома» отправится в гости к «Башакшехиру», а «Вольфсберг» примет «Боруссию».

Лига Европы 2019/2020
Группа J, 7.11.2019, 23:00

Вольфсберг0Истанбул Башакшехир3

Лига Европы 2019/2020
Группа J, 7.11.2019, 23:00

Боруссия М2Рома1

Португальская «Брага» в большинстве обыграла турецкий «Бешикташ» на своем поле в матче группы К (3:1), а английский «Вулверхэмптон» на второй компенсированной минуте вырвал победу в матче со «Слованом» из Словакии (1:0), к основному времени второго тайма этого матча было добавлено 12 минут. «Брага» с 10 очками лидирует в группе К, вторым идет «Вулверхэмптон» (9), третьим — «Слован» (4), четвертым — «Бешикташ» (0). В следующем туре «Брага» на своем стадионе примет «Вулверхэмптон», а «Бешикташ» — «Слован».

Лига Европы 2019/2020
Группа K, 7.11.2019, 23:00

Брага3Бешикташ1

Лига Европы 2019/2020
Группа K, 7.11.2019, 23:00

Вулверхэмптон Уондерерс1Слован Бр0

В группе G голландский «Фейенорд» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» со счетом 1:1 в домашнем матче, шотландский «Рейнджерс» дома переиграл португальский «Порту» (2:0). В турнирной таблице группы «Янг Бойз» идет на первом месте с 7 очками, «Рейнджерс» занимает второе место (7), «Фейенорд» — третье (4), последнее место у «Порту» (4). В пятом туре швейцарская команда примет «Порту», а «Рейнджерс» отправится в гости к «Фейенорду».

Лига Европы 2019/2020
Группа G, 7.11.2019, 23:00

Фейеноорд1Янг Бойз1

Лига Европы 2019/2020
Группа G, 7.11.2019, 23:00

Рейнджерс2Порту0
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Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 2:0
Партизан
Футбол, Лига Европы, Группа L7.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерСаво Милошевич
Голы
Мэйсон Гринвуд22′
Антони Марсьяль(Мэйсон Гринвуд)33′
Маркус Рэшфорд(Эшли Янг)49′
Составы команд
22Серхио Ромеро
88Владимир Стойкович
5Харри Магуайр
3Страхиня Павлович
58′
16Маркос Рохо
23Боян Остоич
18Эшли Янг
71′
72Слободан Урошевич
29Аарон Ван-Биссака
73Неманья I Милетич
8Хуан Мануэль Мата
16Саша Зджелар
9Антони Марсьяль
19Александр Шчекич
26Мэйсон Гринвуд
20Сейдуба Сума
17Фред
63′
6Бибрас Натхо
32′59′
37Джеймс Гарнер
7Зоран Тошич
39Скотт Мактоминэй
75′
9Умар Садик
85′
14Джесси Лингард
18Джордже Иванович
10Маркус Рэшфорд
67′
11Такума Асано
69′
15Андреас Перейра
80Филип Стеванович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)2
7Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
3Угловые0
11Фолы14
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМаттиас Гестраниус(Финляндия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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