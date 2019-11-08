«Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, обыграв «Партизан»

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Забитыми мячами отметились Мейсон Гринвуд (22-я минута), Антони Марсьяль (33) и Маркус Рэшфорд (49). Английский клуб не проиграл ни одного из четырех матчей в группе L, одержав три победы и один раз сыграв вничью, и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. В другом матче группы, который прошел ранее в четверг, голландский АЗ разгромил казахстанскую «Астану» со счетом 5:0.

В турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 10 очков, второе место занимает АЗ (8), третье — «Партизан» (4), замыкает таблицу «Астана» (0). В следующем туре английская команда в гостях сыграет с «Астаной», а АЗ примет на своем поле «Партизан». Все матчи пятого тура пройдут 28 ноября.

Лига Европы 2019/2020 Группа L, 7.11.2019, 18:50 Астана 0 АЗ 5

В матче группы I украинская «Александрия» на своем поле на последних минутах вырвала ничью в игре против французского «Сент-Этьена» со счетом 2:2, а бельгийский «Гент» одержал волевую победу в гостевой встрече против немецкого «Вольфсбурга» (3:1). В таблице первое место занимает «Гент» (8), второе — «Вольфсбург» (5), третье — «Сент-Этьен» (3), четвертое — «Александрия» (3), в следующем туре украинская команда примет на своем поле «Вольфсбург», а «Сент-Этьен» дома сыграет с «Гентом».

Лига Европы 2019/2020 Группа I, 7.11.2019, 23:00 Александрия 2 Сент-Этьен 2

Лига Европы 2019/2020 Группа I, 7.11.2019, 23:00 Вольфсбург 1 Гент 3

В группе J немецкая «Боруссия» (Мёнхенгладбах) дома обыграла итальянскую «Рому» со счетом 2:1, защитник гостей Федерико Фасио сперва забил гол в свои ворота в первом тайме, а во втором — в ворота соперника, в другом матче группы австрийский «Вольфсберг» на своем поле в меньшинстве крупно уступил турецкому «Башакшехиру» (0:3). В турнирной таблице на первом месте расположился «Башакшехир» (7), на втором — «Боруссия» (5), на третьем — «Рома» (5), на четвертом — «Вольфсберг» (4). В пятом туре «Рома» отправится в гости к «Башакшехиру», а «Вольфсберг» примет «Боруссию».

Лига Европы 2019/2020 Группа J, 7.11.2019, 23:00 Вольфсберг 0 Истанбул Башакшехир 3

Лига Европы 2019/2020 Группа J, 7.11.2019, 23:00 Боруссия М 2 Рома 1

Португальская «Брага» в большинстве обыграла турецкий «Бешикташ» на своем поле в матче группы К (3:1), а английский «Вулверхэмптон» на второй компенсированной минуте вырвал победу в матче со «Слованом» из Словакии (1:0), к основному времени второго тайма этого матча было добавлено 12 минут. «Брага» с 10 очками лидирует в группе К, вторым идет «Вулверхэмптон» (9), третьим — «Слован» (4), четвертым — «Бешикташ» (0). В следующем туре «Брага» на своем стадионе примет «Вулверхэмптон», а «Бешикташ» — «Слован».

Лига Европы 2019/2020 Группа K, 7.11.2019, 23:00 Брага 3 Бешикташ 1

Лига Европы 2019/2020 Группа K, 7.11.2019, 23:00 Вулверхэмптон Уондерерс 1 Слован Бр 0

В группе G голландский «Фейенорд» сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» со счетом 1:1 в домашнем матче, шотландский «Рейнджерс» дома переиграл португальский «Порту» (2:0). В турнирной таблице группы «Янг Бойз» идет на первом месте с 7 очками, «Рейнджерс» занимает второе место (7), «Фейенорд» — третье (4), последнее место у «Порту» (4). В пятом туре швейцарская команда примет «Порту», а «Рейнджерс» отправится в гости к «Фейенорду».

Лига Европы 2019/2020 Группа G, 7.11.2019, 23:00 Фейеноорд 1 Янг Бойз 1