Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические
Армейцы впервые в сезоне не проиграли на групповом этапе Лиги Европы — 0:0 в матче 4-го тура с «Ференцварошем». Но радоваться нечему.
Армейцы впервые в сезоне не проиграли на групповом этапе Лиги Европы — 0:0 в матче 4-го тура с «Ференцварошем». Но радоваться нечему.
Уже после жеребьевки стало понятно, что выезд в столицу Венгрии станет для болельщиков ЦСКА одновременно и классным, и опасным. Будапешт — один из красивейших городов Восточной Европы: Дунай, купальни, парламент, рыбацкий бастион… Но за красотой города прячутся клыкастые венгры.
В Будапеште, скажем мягко, Россию совсем не обожают. В Венгрии с прохладой вспоминают времена, когда она была частью соцблока, и наша страна там все еще ассоциируется с СССР. Это отражается и на взаимоотношениях фанатов: еще в 1990-е ЦСКА приезжал в гости к «Ференцварошу», а «Динамо» — к «Иззо» в Вац, и в обоих случаях в городе было неспокойно. Не без потасовок, драк, провокаций.
В четверг болельщиков ЦСКА тоже встретили тепло. И свои, и чужие. На матче в Москве армейцы вывесили гигантский баннер, на котором был изображен фанат ЦСКА, а также поклонники дружественных «Партизана» и «Видзева». Как сообщал в четверг
В четверг в Будапешт еще и приехал президент Турции Эрдоган, так что в городе перекрыли много улиц и усилили охрану. А за пару часов до матча по соцсетям пронеслось, что ветку метро, ведущую к стадиону, временно закрыли. На одной из станций произошла стычка фанатов,
У арены — тьма полицейских. Болельщиков ЦСКА попытались изолировать от венгров, которые при виде русских кричали не самые приятные вещи. Но не совсем получилось: часть фанатов «Ференцвароша» зацепила
А вечером еще и появилось неприятная весть от российского посольства в Венгрии: после столкновений накануне матча некоторых граждан Российской Федерации задержала местная полиция.
ЦСКА до стадиона добрался спокойно, хотя перед игрой за команду тоже было тревожно. Но только
«Ференцварош» в Москве играл плохо, а ЦСКА провел один из лучших матчей осени. Но три очка достались не тем, кто этого заслуживал больше — в концовке венгры вырвали победу. Тем не менее, Виктор Гончаренко остался удовлетворен игрой и поменял после той игры лишь одного футболиста — Кучаева заменял Бийол. Правда, схема и позиции некоторых игроков чуть изменились. Если на «ВЭБ Арене» Сигурдссон играл почти вровень с Чаловым, то сейчас действовал в оттяжке, а Обляков занял уже привычную роль левого латераля.
В Будапеште ЦСКА действовал не так агрессивно, как в Москве и больше играл с оглядкой на оборону. Контратаки и «стандарты» — стихия армейцев, так что победы ожидать стоило. Тем более что позиционная игра у хозяев совсем не клеилась. В первом тайме венгры ударили по воротам всего трижды и ни разу не попали в створ. Хотя один голевой момент создали: перед перерывом Боли не смог нормально пробить после зрячей передачи с левого фланга.
Темп игры не превышал ритма среднестатистического матча РПЛ, но форсировать события ЦСКА и не нужно было. В первом тайме
Много ударов и разочарование.
ЦСКА вышел из раздевалки с голевым моментом, но Чалов продолжает пробивать дно этого сезона. Армейцы и во втором тайме были намного ближе к голу, но в паре моментов Акинфеев сделал удивительные сейвы. В одном — чудом среагировал на отскок от газона после удара со штрафного, в другом повторил трюк из серии пенальти с испанцами на чемпионате мира. Только на этот раз все было гораздо сложнее — Блажич бил в упор, но Акинфеев вывернул ногу и отразил мяч.
Жаль, что на этот раз нога Акинфеева не вывела его команду в следующий раунд, а всего лишь оставила ее в борьбе. ЦСКА верно отреагировал на события у своих ворот, Гончаренко бросил в бой Бистровича и Кучаева, а гости создали у венгерских ворот уйму моментов. Могли забить Сигурдссон, Чалов, Влашич, но всякий раз ЦСКА не везло — точно как в московском матче.
В добавленное время у армейцев еще и удалили Набабкина, который неплохо вышел на замену. 0:0 — ЦСКА впервые набрал хотя бы одно очко в этом еврокубковом сезоне, но шансы на выход в 1/16 финала окончательно стали призрачными.
|Сергей Ребров
|Виктор Гончаренко
|90
|Денеш Дибус
|35
|Игорь Акинфеев
|8
|Герге Ловренчич
|62
|Вадим Карпов
|17
|Эльдар Чивич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
74′
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|11
|Александр Зубков
|8
|Никола Влашич
28′
|7
|Данил Игнатенко
18′
|17
|Арнор Сигурдссон
|14
|Игорь Харатин
25′
|9
|Федор Чалов
|10
|Токмак Чоль Нгуен
90′
|23
|Хердур Магнуссон
81′
|5
|Абрахам Фримпонг
90+2′
|14
|Кирилл Набабкин
85′90+2′
|92
|Михал Шкварка
20′84′
|7
|Ильзат Ахметов
58′
|97
|Роланд Варга
|25
|Кристиян Бистрович
|70
|Франк Боли
81′
|29
|Яка Бийол
18′63′
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|20
|Константин Кучаев
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Ставрев(Македония)
|Боковой судья
|Марьян Кировски(Македония)
|Боковой судья
|Деян Костадинов(Македония)