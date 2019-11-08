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01:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические

Армейцы впервые в сезоне не проиграли на групповом этапе Лиги Европы — 0:0 в матче 4-го тура с «Ференцварошем». Но радоваться нечему.

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Неспокойный Будапешт

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Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Уже после жеребьевки стало понятно, что выезд в столицу Венгрии станет для болельщиков ЦСКА одновременно и классным, и опасным. Будапешт — один из красивейших городов Восточной Европы: Дунай, купальни, парламент, рыбацкий бастион… Но за красотой города прячутся клыкастые венгры.

В Будапеште, скажем мягко, Россию совсем не обожают. В Венгрии с прохладой вспоминают времена, когда она была частью соцблока, и наша страна там все еще ассоциируется с СССР. Это отражается и на взаимоотношениях фанатов: еще в 1990-е ЦСКА приезжал в гости к «Ференцварошу», а «Динамо» — к «Иззо» в Вац, и в обоих случаях в городе было неспокойно. Не без потасовок, драк, провокаций.

В четверг болельщиков ЦСКА тоже встретили тепло. И свои, и чужие. На матче в Москве армейцы вывесили гигантский баннер, на котором был изображен фанат ЦСКА, а также поклонники дружественных «Партизана» и «Видзева». Как сообщал в четверг телеграм-канал Ofnews все они вместе с фанатами софийского ЦСКА подрались с хулиганами «Ференцвароша» и польского «Шленска».

Венгерское гостеприимство

В четверг в Будапешт еще и приехал президент Турции Эрдоган, так что в городе перекрыли много улиц и усилили охрану. А за пару часов до матча по соцсетям пронеслось, что ветку метро, ведущую к стадиону, временно закрыли. На одной из станций произошла стычка фанатов, кто-то даже бросил стеклянную бутылку (к счастью, ни в кого не попал).

У арены — тьма полицейских. Болельщиков ЦСКА попытались изолировать от венгров, которые при виде русских кричали не самые приятные вещи. Но не совсем получилось: часть фанатов «Ференцвароша» зацепила красно-синих и при этом скандировала антироссийские лозунги. На гостевой сектор армейцы попали с сильным опозданием.

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А вечером еще и появилось неприятная весть от российского посольства в Венгрии: после столкновений накануне матча некоторых граждан Российской Федерации задержала местная полиция.

Армейская задача-максимум

ЦСКА до стадиона добрался спокойно, хотя перед игрой за команду тоже было тревожно. Но только из-за турнирной таблицы. В простой группе, где красно-синие считались явными фаворитами, они после трех туров не набрали ни одного очка и превратили все матчи второго круга в три финала. В каждой из них армейцам необходимо побеждать, чтобы надеяться на продолжение борьбы за европейский трофей.


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«Ференцварош» в Москве играл плохо, а ЦСКА провел один из лучших матчей осени. Но три очка достались не тем, кто этого заслуживал больше — в концовке венгры вырвали победу. Тем не менее, Виктор Гончаренко остался удовлетворен игрой и поменял после той игры лишь одного футболиста — Кучаева заменял Бийол. Правда, схема и позиции некоторых игроков чуть изменились. Если на «ВЭБ Арене» Сигурдссон играл почти вровень с Чаловым, то сейчас действовал в оттяжке, а Обляков занял уже привычную роль левого латераля.

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Ровный первый тайм

В Будапеште ЦСКА действовал не так агрессивно, как в Москве и больше играл с оглядкой на оборону. Контратаки и «стандарты» — стихия армейцев, так что победы ожидать стоило. Тем более что позиционная игра у хозяев совсем не клеилась. В первом тайме венгры ударили по воротам всего трижды и ни разу не попали в створ. Хотя один голевой момент создали: перед перерывом Боли не смог нормально пробить после зрячей передачи с левого фланга.

Темп игры не превышал ритма среднестатистического матча РПЛ, но форсировать события ЦСКА и не нужно было. В первом тайме красно-синие подобрались к голу чуть ближе (хорошую возможность упустил Влашич после паса Бийола), но самые интересные события и самые жирные моменты засвидетельствовал второй тайм.

Много ударов и разочарование.

ЦСКА вышел из раздевалки с голевым моментом, но Чалов продолжает пробивать дно этого сезона. Армейцы и во втором тайме были намного ближе к голу, но в паре моментов Акинфеев сделал удивительные сейвы. В одном — чудом среагировал на отскок от газона после удара со штрафного, в другом повторил трюк из серии пенальти с испанцами на чемпионате мира. Только на этот раз все было гораздо сложнее — Блажич бил в упор, но Акинфеев вывернул ногу и отразил мяч.

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Жаль, что на этот раз нога Акинфеева не вывела его команду в следующий раунд, а всего лишь оставила ее в борьбе. ЦСКА верно отреагировал на события у своих ворот, Гончаренко бросил в бой Бистровича и Кучаева, а гости создали у венгерских ворот уйму моментов. Могли забить Сигурдссон, Чалов, Влашич, но всякий раз ЦСКА не везло — точно как в московском матче.

В добавленное время у армейцев еще и удалили Набабкина, который неплохо вышел на замену. 0:0 — ЦСКА впервые набрал хотя бы одно очко в этом еврокубковом сезоне, но шансы на выход в 1/16 финала окончательно стали призрачными.

Ференцварош
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H7.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Groupama Arena
Главные тренеры
Сергей РебровВиктор Гончаренко
Составы команд
90Денеш Дибус
35Игорь Акинфеев
8Герге Ловренчич
62Вадим Карпов
17Эльдар Чивич
78Игорь Дивеев
21Эндре Ботка
74′
2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
11Александр Зубков
8Никола Влашич
28′
7Данил Игнатенко
18′
17Арнор Сигурдссон
14Игорь Харатин
25′
9Федор Чалов
10Токмак Чоль Нгуен
90′
23Хердур Магнуссон
81′
5Абрахам Фримпонг
90+2′
14Кирилл Набабкин
85′90+2′
92Михал Шкварка
20′84′
7Ильзат Ахметов
58′
97Роланд Варга
25Кристиян Бистрович
70Франк Боли
81′
29Яка Бийол
18′63′
88да Силва Барбоза Изаэл
20Константин Кучаев
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты2
10Удары (всего)13
1Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Ставрев(Македония)
Боковой судьяМарьян Кировски(Македония)
Боковой судьяДеян Костадинов(Македония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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