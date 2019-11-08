Нога Акинфеева оставила ЦСКА шансы на плей-офф. Теоретические

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Неспокойный Будапешт

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Уже после жеребьевки стало понятно, что выезд в столицу Венгрии станет для болельщиков ЦСКА одновременно и классным, и опасным. Будапешт — один из красивейших городов Восточной Европы: Дунай, купальни, парламент, рыбацкий бастион… Но за красотой города прячутся клыкастые венгры.

В Будапеште, скажем мягко, Россию совсем не обожают. В Венгрии с прохладой вспоминают времена, когда она была частью соцблока, и наша страна там все еще ассоциируется с СССР. Это отражается и на взаимоотношениях фанатов: еще в 1990-е ЦСКА приезжал в гости к «Ференцварошу», а «Динамо» — к «Иззо» в Вац, и в обоих случаях в городе было неспокойно. Не без потасовок, драк, провокаций.

В четверг болельщиков ЦСКА тоже встретили тепло. И свои, и чужие. На матче в Москве армейцы вывесили гигантский баннер, на котором был изображен фанат ЦСКА, а также поклонники дружественных «Партизана» и «Видзева». Как сообщал в четверг телеграм-канал Ofnews все они вместе с фанатами софийского ЦСКА подрались с хулиганами «Ференцвароша» и польского «Шленска».

Венгерское гостеприимство

В четверг в Будапешт еще и приехал президент Турции Эрдоган, так что в городе перекрыли много улиц и усилили охрану. А за пару часов до матча по соцсетям пронеслось, что ветку метро, ведущую к стадиону, временно закрыли. На одной из станций произошла стычка фанатов, кто-то даже бросил стеклянную бутылку (к счастью, ни в кого не попал).

У арены — тьма полицейских. Болельщиков ЦСКА попытались изолировать от венгров, которые при виде русских кричали не самые приятные вещи. Но не совсем получилось: часть фанатов «Ференцвароша» зацепила красно-синих и при этом скандировала антироссийские лозунги. На гостевой сектор армейцы попали с сильным опозданием.

А вечером еще и появилось неприятная весть от российского посольства в Венгрии: после столкновений накануне матча некоторых граждан Российской Федерации задержала местная полиция.

Армейская задача-максимум

ЦСКА до стадиона добрался спокойно, хотя перед игрой за команду тоже было тревожно. Но только из-за турнирной таблицы. В простой группе, где красно-синие считались явными фаворитами, они после трех туров не набрали ни одного очка и превратили все матчи второго круга в три финала. В каждой из них армейцам необходимо побеждать, чтобы надеяться на продолжение борьбы за европейский трофей.



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«Ференцварош» в Москве играл плохо, а ЦСКА провел один из лучших матчей осени. Но три очка достались не тем, кто этого заслуживал больше — в концовке венгры вырвали победу. Тем не менее, Виктор Гончаренко остался удовлетворен игрой и поменял после той игры лишь одного футболиста — Кучаева заменял Бийол. Правда, схема и позиции некоторых игроков чуть изменились. Если на «ВЭБ Арене» Сигурдссон играл почти вровень с Чаловым, то сейчас действовал в оттяжке, а Обляков занял уже привычную роль левого латераля.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9eT8L2ie_Hs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ровный первый тайм

В Будапеште ЦСКА действовал не так агрессивно, как в Москве и больше играл с оглядкой на оборону. Контратаки и «стандарты» — стихия армейцев, так что победы ожидать стоило. Тем более что позиционная игра у хозяев совсем не клеилась. В первом тайме венгры ударили по воротам всего трижды и ни разу не попали в створ. Хотя один голевой момент создали: перед перерывом Боли не смог нормально пробить после зрячей передачи с левого фланга.

Темп игры не превышал ритма среднестатистического матча РПЛ, но форсировать события ЦСКА и не нужно было. В первом тайме красно-синие подобрались к голу чуть ближе (хорошую возможность упустил Влашич после паса Бийола), но самые интересные события и самые жирные моменты засвидетельствовал второй тайм.

Много ударов и разочарование.

ЦСКА вышел из раздевалки с голевым моментом, но Чалов продолжает пробивать дно этого сезона. Армейцы и во втором тайме были намного ближе к голу, но в паре моментов Акинфеев сделал удивительные сейвы. В одном — чудом среагировал на отскок от газона после удара со штрафного, в другом повторил трюк из серии пенальти с испанцами на чемпионате мира. Только на этот раз все было гораздо сложнее — Блажич бил в упор, но Акинфеев вывернул ногу и отразил мяч.

Жаль, что на этот раз нога Акинфеева не вывела его команду в следующий раунд, а всего лишь оставила ее в борьбе. ЦСКА верно отреагировал на события у своих ворот, Гончаренко бросил в бой Бистровича и Кучаева, а гости создали у венгерских ворот уйму моментов. Могли забить Сигурдссон, Чалов, Влашич, но всякий раз ЦСКА не везло — точно как в московском матче.