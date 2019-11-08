«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?
Вчера российские клубы набрали за один тур Лиги Европы больше очков, чем за три предыдущих.
Вчера российские клубы набрали за один тур Лиги Европы больше очков, чем за три предыдущих.
Ну вот, не только нас могут на классе утюжить, как «Лейпциг» пару дней назад «Зенит», но и мы тоже. Любо дорого было смотреть, как «Краснодар» раскладывал на молекулы «Трабзонспор». И пусть гости оставили в запасе ряд лидеров, но это их проблемы. В конце концов и хозяевам до оптимального состава далеко.
«Быки» оказались заряженнее, точнее, острее, креативнее. Турки, конечно, огрызались, и массированные атаки порой пытались проводить. Ну так и питерцы порой угрожали воротам немцев, что не отменяло сравнений с кроликом и удавом.
Нам была очень нужна инъекция оптимизма. Уж очень кисло все обстояло для нас в нынешнем евросезоне. После каждого тура нас догоняла Португалия в рейтинге УЕФА — и в итоге обошла. Но я, если честно, давно махнул рукой на спор за шестое место в таблице коэффициентов. С ним практически все стало ясно уже после вылетов в квалификации ЛЕ «Спартака» с «Арсеналом».
Приходилось обращать внимание на строчки ниже. А куда денешься, если даже в «нашей» Лиге Европы, где россияне ежегодно пожинали богатый урожай, в первых двух турах было набрано ноль очков. Где там Бельгия с Голландией? Они и в прошлом сезоне выступили лучше, и в этом идут гораздо увереннее. А там и Украина с Турцией на горизонте замаячили.
Куда деваться, если конкурентноспособными выглядят лишь «Зенит» с «Локомотивом», решающие гораздо более сложные задачи в Лиге чемпионов. У «Спартака» перманентные проблемы. ЦСКА относим к фаворитам по старой памяти — ни по составу, ни по игре армейцы не впечатляют.
А «Краснодар»? Где та бесшабашная команда, что с Мамаевым, Смоловым, Перейрой, Гранквистом и другими наводила шороху? На их место приходят не очень понятные Кайю и Намли. Так кем мы будем Европу брать: Португалию догонять, от Бельгии с Голландией отбиваться?
Поэтому так важна эта красивая и уверенная победа «быков» над турецким «Транбзоном». Недавно пообщался с человеком, знающим о ситуации в южном клубе изнутри. Он меня заверил, что ни о каком режиме экономии и снижении интереса у Сергея Галицкого речи не идет. Все проблемы исключительно
Что ж, вполне возможно. Каждая боевая единица заметно улучшает игру «Краснодара». Оправляется от травмы Игнатьев, выходит на замену и становится одним из авторов шикарного камбэка с «Ростовом», забив первый мяч. Набирает форму Фернандеш, подписанный свободным агентом на подмену Кабелле, и играет ключевую роль в деклассировании «Трабзонспора».
Не за горами возвращение Газинского и Вандерсона, так что на битву с «Хетафе» за второе место в группе можно смотреть с осторожным оптимизмом. И рассчитывать, что в долгосрочной перспективе на европейском уровне будет прилично выглядеть как минимум три клуба. И что к ним еще добавится и «Ростов», отлично проводящий сезон.
Да и ЦСКА не будем хоронить раньше времени, пусть команда почти лишилась шансов выйти из группы. Против «Ференцвароша», скажем, в стартовом составе оказалось сразу восемь футболистов в возрасте от 17 до 22 лет: Карпов (17), Дивеев, Сигурдссон, Бийол (по 20), Обляков, Ахметов, Чалов (по 21) и Влашич (22). Хочется, конечно, чтобы с венграми один из наших ведущих клубов справлялся без проблем. Молодость при этом не может служить серьезным оправданием: раз уж выходите на поле, будьте любезны соответствовать. И реализовывать выходы один на один, с чем в этом сезоне у Чалова возникают проблемы.
Но хотя бы понятно, за счет чего армейцы рассчитывают прогрессировать в дальнейшем. Возможно, набравшись терпения, через пару лет из этих юношей мы получим команду, которая окажется даже сильнее предыдущей. И президент ЦСКА Евгений Гинер в который раз докажет свой высокий менеджерский уровень.