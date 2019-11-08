«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?

Ну вот, не только нас могут на классе утюжить, как «Лейпциг» пару дней назад «Зенит», но и мы тоже. Любо дорого было смотреть, как «Краснодар» раскладывал на молекулы «Трабзонспор». И пусть гости оставили в запасе ряд лидеров, но это их проблемы. В конце концов и хозяевам до оптимального состава далеко.

«Быки» оказались заряженнее, точнее, острее, креативнее. Турки, конечно, огрызались, и массированные атаки порой пытались проводить. Ну так и питерцы порой угрожали воротам немцев, что не отменяло сравнений с кроликом и удавом.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 7.11.2019, 20:55 Краснодар 3 Трабзонспор 1

Нам была очень нужна инъекция оптимизма. Уж очень кисло все обстояло для нас в нынешнем евросезоне. После каждого тура нас догоняла Португалия в рейтинге УЕФА — и в итоге обошла. Но я, если честно, давно махнул рукой на спор за шестое место в таблице коэффициентов. С ним практически все стало ясно уже после вылетов в квалификации ЛЕ «Спартака» с «Арсеналом».

Приходилось обращать внимание на строчки ниже. А куда денешься, если даже в «нашей» Лиге Европы, где россияне ежегодно пожинали богатый урожай, в первых двух турах было набрано ноль очков. Где там Бельгия с Голландией? Они и в прошлом сезоне выступили лучше, и в этом идут гораздо увереннее. А там и Украина с Турцией на горизонте замаячили.

Куда деваться, если конкурентноспособными выглядят лишь «Зенит» с «Локомотивом», решающие гораздо более сложные задачи в Лиге чемпионов. У «Спартака» перманентные проблемы. ЦСКА относим к фаворитам по старой памяти — ни по составу, ни по игре армейцы не впечатляют. Красно-синие по-прежнему в большой российской пятерке, выжимают максимум, но ресурсы, кажется, тают на глазах.



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А «Краснодар»? Где та бесшабашная команда, что с Мамаевым, Смоловым, Перейрой, Гранквистом и другими наводила шороху? На их место приходят не очень понятные Кайю и Намли. Так кем мы будем Европу брать: Португалию догонять, от Бельгии с Голландией отбиваться?

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы

Поэтому так важна эта красивая и уверенная победа «быков» над турецким «Транбзоном». Недавно пообщался с человеком, знающим о ситуации в южном клубе изнутри. Он меня заверил, что ни о каком режиме экономии и снижении интереса у Сергея Галицкого речи не идет. Все проблемы исключительно из-за невероятной эпидемии травм, выкосившей лучших футболистов. Без Классона, Игнатьева, Вандерсона, Кабеллы, Газинского в полузащите и нападении выходят резервисты и резервисты резервистов.

Что ж, вполне возможно. Каждая боевая единица заметно улучшает игру «Краснодара». Оправляется от травмы Игнатьев, выходит на замену и становится одним из авторов шикарного камбэка с «Ростовом», забив первый мяч. Набирает форму Фернандеш, подписанный свободным агентом на подмену Кабелле, и играет ключевую роль в деклассировании «Трабзонспора».

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа H, 7.11.2019, 23:00 Ференцварош 0 ЦСКА 0

Не за горами возвращение Газинского и Вандерсона, так что на битву с «Хетафе» за второе место в группе можно смотреть с осторожным оптимизмом. И рассчитывать, что в долгосрочной перспективе на европейском уровне будет прилично выглядеть как минимум три клуба. И что к ним еще добавится и «Ростов», отлично проводящий сезон.

Да и ЦСКА не будем хоронить раньше времени, пусть команда почти лишилась шансов выйти из группы. Против «Ференцвароша», скажем, в стартовом составе оказалось сразу восемь футболистов в возрасте от 17 до 22 лет: Карпов (17), Дивеев, Сигурдссон, Бийол (по 20), Обляков, Ахметов, Чалов (по 21) и Влашич (22). Хочется, конечно, чтобы с венграми один из наших ведущих клубов справлялся без проблем. Молодость при этом не может служить серьезным оправданием: раз уж выходите на поле, будьте любезны соответствовать. И реализовывать выходы один на один, с чем в этом сезоне у Чалова возникают проблемы.