«Давило, что не забиваем. Но улучшили игру в защите». Гончаренко объясняет, что хорошего в этом ЦСКА
Нули в Будапеште.
Нули в Будапеште.
Опять нервный угловой, на соперника мяч выносит сначала Карпов, потом Обляков, затем Карпов не выносит вовсе — Блажич добивает с пяти метров, а Акинфеев уже на газоне, не спасти. Но Игорь выбрасывает правую ногу и спасает — да, это главный хайлайт матча ЦСКА в Лиге Европы, ничего радостнее нет, пора привыкать. Ну, может, еще перевод Бийола в атаку — после перерыва он вывел Чалова один на один, но дальше был такой промах, что просто ужас.
Минут через 15 после сейва Акинфеева поставил в ступор удар Александра Зубкова со штрафного по центру — и запусти капитан
— Мы расстроены, что не выиграли, — заявил Гончаренко. — Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить неудачную серию. Наверное, так и должно быть, как начали турнир — кувыркаясь, играя то вверх, то вниз — так и продолжаем. По созданным моментам были близки к победе, но эти моменты не реализовали. Действовали с мячом очень нервозно, консервативно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее находить решения.
— После «Уфы» вас порадовал только результат и практика для молодых. Сегодня
— Нельзя сравнивать эти матчи. Разные турниры, составы. Мы улучшили игру в обороне за последние матчи, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.
— Почему поменяли Магнуссона? Раз выпустили защитника, атакой довольны?
— В том числе потому, что у «Ференцвароша» быстрые нападающие. Хердур высокорослый и в конце устает. Нужен был свежий игрок, более быстрый, чтобы предотвращать атаки соперника. Выпускать Сантоса вместо Чалова, Сигурдссона и Влашича не было смысла. Они сегодня хорошо двигались.
— Чем объяснить нервозность, о которой вы говорили, и промахи Сигурдссона?
— Будем говорить об одном и том же. Давила неудачная серия и то, что не забиваем. Когда забиваешь, более уверенно действуешь.
— Карпов сегодня выглядел увереннее, чем в предыдущих матчах. Можно ли сказать, что он закрепился в основе?
— Он столько матчей сыграл, конечно, мы расчитываем [на него]. Он хорошо вступает в отбор, трезво оценивает ситуацию даже под давлением. Он заслужил свое место. Пока не совсем правильно оценивать его на фоне Магнуссона и Дивеева, но мы Карповым полностью довольны.
— У ЦСКА остаются шансы на выход из группы. Будете ли цепляться за них и важна ли для вас еще эта Лига Европы?
— Будем цепляться из последних сил. Можно в этом не сомневаться.
Возможно, Гончаренко стоит поучиться оптимизму у Сергея Реброва. На вопрос о шансах «Ференцвароша» (пять очков, третье место) украинский тренер рассмеялся: «Шансы на что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки».
— Знали, против кого играем, проанализировали первый матч с ЦСКА, — продолжил Ребров. — В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в ЛЧ и ЛЕ. Мы заслужили очко, могли и вырвать игру.
В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.
— Чего кроме гола не хватало вашей игре?
—
— Харатин и Игнатенко быстро получили желтые. Это изменило тактику и игру?
— Тактику нет. Они стали играть осторожнее. В перерыве еще предупредили их. Они выполнили большой объем работы. Надо много перемещаться, особенно игрокам центра поля. Они справились со своей задачей и в атаке, и в обороне. Приведу пример: в чемпионате Венгрии команда пробегает 110 км, а в Москве — 121. Это разные цифры. Нужно желание и способности игроков выполнять такой объем работы.
— ЦСКА вас
— Да не удивил. Та же структура, тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, индивидуально они могут решить эпизод в свою пользу. Понимали важность компактности в обороне. Старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство. Думаю, получилось.
|Сергей Ребров
|Виктор Гончаренко
|90
|Денеш Дибус
|35
|Игорь Акинфеев
|8
|Герге Ловренчич
|62
|Вадим Карпов
|17
|Эльдар Чивич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
74′
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|11
|Александр Зубков
|8
|Никола Влашич
28′
|7
|Данил Игнатенко
18′
|17
|Арнор Сигурдссон
|14
|Игорь Харатин
25′
|9
|Федор Чалов
|10
|Токмак Чоль Нгуен
90′
|23
|Хердур Магнуссон
81′
|5
|Абрахам Фримпонг
90+1′
|14
|Кирилл Набабкин
85′90+1′
|92
|Михал Шкварка
20′84′
|7
|Ильзат Ахметов
58′
|97
|Роланд Варга
|25
|Кристиян Бистрович
|70
|Франк Боли
81′
|29
|Яка Бийол
18′63′
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|20
|Константин Кучаев
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Ставрев(Македония)
|Боковой судья
|Марьян Кировски(Македония)
|Боковой судья
|Деян Костадинов(Македония)