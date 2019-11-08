«Давило, что не забиваем. Но улучшили игру в защите». Гончаренко объясняет, что хорошего в этом ЦСКА

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Опять нервный угловой, на соперника мяч выносит сначала Карпов, потом Обляков, затем Карпов не выносит вовсе — Блажич добивает с пяти метров, а Акинфеев уже на газоне, не спасти. Но Игорь выбрасывает правую ногу и спасает — да, это главный хайлайт матча ЦСКА в Лиге Европы, ничего радостнее нет, пора привыкать. Ну, может, еще перевод Бийола в атаку — после перерыва он вывел Чалова один на один, но дальше был такой промах, что просто ужас.

Минут через 15 после сейва Акинфеева поставил в ступор удар Александра Зубкова со штрафного по центру — и запусти капитан все-таки между ног, сейв тут же рассеялся, будто и не было.

— Мы расстроены, что не выиграли, — заявил Гончаренко. — Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить неудачную серию. Наверное, так и должно быть, как начали турнир — кувыркаясь, играя то вверх, то вниз — так и продолжаем. По созданным моментам были близки к победе, но эти моменты не реализовали. Действовали с мячом очень нервозно, консервативно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее находить решения.

— После «Уфы» вас порадовал только результат и практика для молодых. Сегодня что-то было хорошее, кроме одного очка? Видите проблески в игре ЦСКА?

— Нельзя сравнивать эти матчи. Разные турниры, составы. Мы улучшили игру в обороне за последние матчи, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.

— Почему поменяли Магнуссона? Раз выпустили защитника, атакой довольны?



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— В том числе потому, что у «Ференцвароша» быстрые нападающие. Хердур высокорослый и в конце устает. Нужен был свежий игрок, более быстрый, чтобы предотвращать атаки соперника. Выпускать Сантоса вместо Чалова, Сигурдссона и Влашича не было смысла. Они сегодня хорошо двигались.

— Чем объяснить нервозность, о которой вы говорили, и промахи Сигурдссона?

— Будем говорить об одном и том же. Давила неудачная серия и то, что не забиваем. Когда забиваешь, более уверенно действуешь.

— Карпов сегодня выглядел увереннее, чем в предыдущих матчах. Можно ли сказать, что он закрепился в основе?

— Он столько матчей сыграл, конечно, мы расчитываем [на него]. Он хорошо вступает в отбор, трезво оценивает ситуацию даже под давлением. Он заслужил свое место. Пока не совсем правильно оценивать его на фоне Магнуссона и Дивеева, но мы Карповым полностью довольны.

— У ЦСКА остаются шансы на выход из группы. Будете ли цепляться за них и важна ли для вас еще эта Лига Европы?

— Будем цепляться из последних сил. Можно в этом не сомневаться.

Источник: РИА "Новости"

Возможно, Гончаренко стоит поучиться оптимизму у Сергея Реброва. На вопрос о шансах «Ференцвароша» (пять очков, третье место) украинский тренер рассмеялся: «Шансы на что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки».

— Знали, против кого играем, проанализировали первый матч с ЦСКА, — продолжил Ребров. — В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в ЛЧ и ЛЕ. Мы заслужили очко, могли и вырвать игру.

В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.

— Чего кроме гола не хватало вашей игре?

— По-моему, сыграли достаточно компактно в обороне. Сказал команде перед матчем: «У нас не будет 8−10 моментов, надо стараться реализовать каждый». Думаю, зрители остались довольны игрой и самоотдачей футболистов «Ференцвароша».

— Харатин и Игнатенко быстро получили желтые. Это изменило тактику и игру?

— Тактику нет. Они стали играть осторожнее. В перерыве еще предупредили их. Они выполнили большой объем работы. Надо много перемещаться, особенно игрокам центра поля. Они справились со своей задачей и в атаке, и в обороне. Приведу пример: в чемпионате Венгрии команда пробегает 110 км, а в Москве — 121. Это разные цифры. Нужно желание и способности игроков выполнять такой объем работы.

— ЦСКА вас чем-то удивил или это было продолжение игры в Москве?