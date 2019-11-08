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10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
09:58 (мск), источник: Sport24

«Давило, что не забиваем. Но улучшили игру в защите». Гончаренко объясняет, что хорошего в этом ЦСКА

Нули в Будапеште.

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Опять нервный угловой, на соперника мяч выносит сначала Карпов, потом Обляков, затем Карпов не выносит вовсе — Блажич добивает с пяти метров, а Акинфеев уже на газоне, не спасти. Но Игорь выбрасывает правую ногу и спасает — да, это главный хайлайт матча ЦСКА в Лиге Европы, ничего радостнее нет, пора привыкать. Ну, может, еще перевод Бийола в атаку — после перерыва он вывел Чалова один на один, но дальше был такой промах, что просто ужас.

Минут через 15 после сейва Акинфеева поставил в ступор удар Александра Зубкова со штрафного по центру — и запусти капитан все-таки между ног, сейв тут же рассеялся, будто и не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы расстроены, что не выиграли, — заявил Гончаренко. — Очень сильно хотели завоевать первую победу и переломить неудачную серию. Наверное, так и должно быть, как начали турнир — кувыркаясь, играя то вверх, то вниз — так и продолжаем. По созданным моментам были близки к победе, но эти моменты не реализовали. Действовали с мячом очень нервозно, консервативно, мало рисковали. Могли более быстро выходить в атаки, а не ждать. Острее находить решения.

— После «Уфы» вас порадовал только результат и практика для молодых. Сегодня что-то было хорошее, кроме одного очка? Видите проблески в игре ЦСКА?

— Нельзя сравнивать эти матчи. Разные турниры, составы. Мы улучшили игру в обороне за последние матчи, но продолжаем транжирить моменты, которые есть в атаке.

— Почему поменяли Магнуссона? Раз выпустили защитника, атакой довольны?


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— В том числе потому, что у «Ференцвароша» быстрые нападающие. Хердур высокорослый и в конце устает. Нужен был свежий игрок, более быстрый, чтобы предотвращать атаки соперника. Выпускать Сантоса вместо Чалова, Сигурдссона и Влашича не было смысла. Они сегодня хорошо двигались.

— Чем объяснить нервозность, о которой вы говорили, и промахи Сигурдссона?

— Будем говорить об одном и том же. Давила неудачная серия и то, что не забиваем. Когда забиваешь, более уверенно действуешь.

— Карпов сегодня выглядел увереннее, чем в предыдущих матчах. Можно ли сказать, что он закрепился в основе?

— Он столько матчей сыграл, конечно, мы расчитываем [на него]. Он хорошо вступает в отбор, трезво оценивает ситуацию даже под давлением. Он заслужил свое место. Пока не совсем правильно оценивать его на фоне Магнуссона и Дивеева, но мы Карповым полностью довольны.

— У ЦСКА остаются шансы на выход из группы. Будете ли цепляться за них и важна ли для вас еще эта Лига Европы?

— Будем цепляться из последних сил. Можно в этом не сомневаться.

Источник: РИА "Новости"

Возможно, Гончаренко стоит поучиться оптимизму у Сергея Реброва. На вопрос о шансах «Ференцвароша» (пять очков, третье место) украинский тренер рассмеялся: «Шансы на что? Мы 15 лет не были в группе! Сейчас должны концентрироваться на каждой игре, а не думать, сколько очков надо набрать. Надо совершенствовать свою игру и стараться в каждом матче брать очки».

— Знали, против кого играем, проанализировали первый матч с ЦСКА, — продолжил Ребров. — В обороне сыграли более надежно, особенно в первом тайме. ЦСКА постоянно участвует в ЛЧ и ЛЕ. Мы заслужили очко, могли и вырвать игру.

В первом матче допустили гораздо больше ошибок в защите, чем сегодня. Играли по другой структуре. Во втором тайме подсели, ЦСКА получил небольшое преимущество. Сознательно отдали сопернику инициативу и могли забить на контратаках несколько мячей.

— Чего кроме гола не хватало вашей игре?

— По-моему, сыграли достаточно компактно в обороне. Сказал команде перед матчем: «У нас не будет 8−10 моментов, надо стараться реализовать каждый». Думаю, зрители остались довольны игрой и самоотдачей футболистов «Ференцвароша».

— Харатин и Игнатенко быстро получили желтые. Это изменило тактику и игру?

— Тактику нет. Они стали играть осторожнее. В перерыве еще предупредили их. Они выполнили большой объем работы. Надо много перемещаться, особенно игрокам центра поля. Они справились со своей задачей и в атаке, и в обороне. Приведу пример: в чемпионате Венгрии команда пробегает 110 км, а в Москве — 121. Это разные цифры. Нужно желание и способности игроков выполнять такой объем работы.

— ЦСКА вас чем-то удивил или это было продолжение игры в Москве?

— Да не удивил. Та же структура, тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, индивидуально они могут решить эпизод в свою пользу. Понимали важность компактности в обороне. Старались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство. Думаю, получилось.

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Ференцварош
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H7.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Groupama Arena, 19000 зрителей
Главные тренеры
Сергей РебровВиктор Гончаренко
Составы команд
90Денеш Дибус
35Игорь Акинфеев
8Герге Ловренчич
62Вадим Карпов
17Эльдар Чивич
78Игорь Дивеев
21Эндре Ботка
74′
2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
11Александр Зубков
8Никола Влашич
28′
7Данил Игнатенко
18′
17Арнор Сигурдссон
14Игорь Харатин
25′
9Федор Чалов
10Токмак Чоль Нгуен
90′
23Хердур Магнуссон
81′
5Абрахам Фримпонг
90+1′
14Кирилл Набабкин
85′90+1′
92Михал Шкварка
20′84′
7Ильзат Ахметов
58′
97Роланд Варга
25Кристиян Бистрович
70Франк Боли
81′
29Яка Бийол
18′63′
88да Силва Барбоза Изаэл
20Константин Кучаев
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты2
10Удары (всего)14
1Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Ставрев(Македония)
Боковой судьяМарьян Кировски(Македония)
Боковой судьяДеян Костадинов(Македония)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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