Появилось видео невероятного сэйва Акинфеева ногой

В Интернете появилось видео невероятного сэйва голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева ногой аналогичного тому, который он совершил в серии пенальти против сборной Испании на чемпионате мира по футболу в прошлом году. Об этом сообщает «Матч ТВ».