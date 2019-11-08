Появилось видео невероятного сэйва Акинфеева ногой

Футбол, Лига Европы, Группа H7.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Groupama Arena
|Сергей Ребров
|Виктор Гончаренко
|90
|Денеш Дибус
|35
|Игорь Акинфеев
|8
|Герге Ловренчич
|62
|Вадим Карпов
|17
|Эльдар Чивич
|78
|Игорь Дивеев
|21
|Эндре Ботка
74′
|2
|Мариу Фернандес
|25
|Миха Блажич
|98
|Иван Обляков
|11
|Александр Зубков
|8
|Никола Влашич
28′
|7
|Данил Игнатенко
18′
|17
|Арнор Сигурдссон
|14
|Игорь Харатин
25′
|9
|Федор Чалов
|10
|Токмак Чоль Нгуен
90′
|23
|Хердур Магнуссон
81′
|5
|Абрахам Фримпонг
90+2′
|14
|Кирилл Набабкин
85′90+2′
|92
|Михал Шкварка
20′84′
|7
|Ильзат Ахметов
58′
|97
|Роланд Варга
|25
|Кристиян Бистрович
|70
|Франк Боли
81′
|29
|Яка Бийол
18′63′
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|20
|Константин Кучаев
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Александр Ставрев(Македония)
|Боковой судья
|Марьян Кировски(Македония)
|Боковой судья
|Деян Костадинов(Македония)