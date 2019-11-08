Полиция предотвратила стычки между фанатами после игры «Ференцварош» — ЦСКА

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Ранее сообщалось, что в преддверии встречи ЦСКА и «Ференцвароша» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд российских граждан был задержан венгерский полицией.

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«Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Групама Арена», — сообщает посольство на своей странице в Facebook.

Добавляется, что информация о пострадавших или обратившихся за медпомощью российских гражданах в посольство не поступала.