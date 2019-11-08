Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Леганес
Футбол. Еврокубки
7.11
Фейеноорд
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
7.11
Рейнджерс
Порту
20
Футбол. Еврокубки
7.11
Эспаньол
Лудогорец
60
Футбол. Еврокубки
7.11
Ференцварош
ЦСКА
00
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсбург
Гент
13
Футбол. Еврокубки
7.11
Александрия
Сент-Этьен
22
Футбол. Еврокубки
7.11
Боруссия М
Рома
21
Футбол. Еврокубки
7.11
Вольфсберг
Истанбул Башакшехир
03
Футбол. Еврокубки
7.11
Брага
Бешикташ
31
Футбол. Еврокубки
7.11
Вулверхэмптон Уондерерс
Слован Бр
10
Футбол. Еврокубки
7.11
Манчестер Юнайтед
Партизан
30
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция предотвратила стычки между фанатами после игры «Ференцварош» — ЦСКА

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Венгерская полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцвароша» после матча на стадионе «Групама Арена» в Будапеште, сообщает посольство РФ в Венгрии.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Ранее сообщалось, что в преддверии встречи ЦСКА и «Ференцвароша» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд российских граждан был задержан венгерский полицией.

Читайте также
Появилось видео невероятного сэйва Акинфеева ногой

«Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Групама Арена», — сообщает посольство на своей странице в Facebook.

Добавляется, что информация о пострадавших или обратившихся за медпомощью российских гражданах в посольство не поступала.

«Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста», — говорится в сообщении.

Ференцварош
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H7.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Groupama Arena, 19000 зрителей
Главные тренеры
Сергей РебровВиктор Гончаренко
Составы команд
90Денеш Дибус
35Игорь Акинфеев
8Герге Ловренчич
62Вадим Карпов
17Эльдар Чивич
78Игорь Дивеев
21Эндре Ботка
74′
2Мариу Фернандес
25Миха Блажич
98Иван Обляков
11Александр Зубков
8Никола Влашич
28′
7Данил Игнатенко
18′
17Арнор Сигурдссон
14Игорь Харатин
25′
9Федор Чалов
10Токмак Чоль Нгуен
90′
23Хердур Магнуссон
81′
5Абрахам Фримпонг
90+1′
14Кирилл Набабкин
85′90+1′
92Михал Шкварка
20′84′
7Ильзат Ахметов
58′
97Роланд Варга
25Кристиян Бистрович
70Франк Боли
81′
29Яка Бийол
18′63′
88да Силва Барбоза Изаэл
20Константин Кучаев
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты2
10Удары (всего)14
1Удары в створ4
1Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы9
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Ставрев(Македония)
Боковой судьяМарьян Кировски(Македония)
Боковой судьяДеян Костадинов(Македония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ференцварош
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Боец UFC сделала пикантное фото, прикрывшись только поясами чемпиона
«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?
Второй круг чемпионата России стартует в пятницу в Грозном
Минспорт утвердил главного тренера сборной России по биатлону
Российские хоккеисты уступили сборной Онтарио в матче Суперсерии
Семак рассказал о первом разговоре с Кокориным после тюрьмы
Российские фигуристы выиграли ритм-танец на Гран-при в Китае
Россияне набрали девять очков в матче «Вашингтона» и «Флориды»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь