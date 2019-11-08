Защитник «Астаны» после разгрома от АЗ извинился перед болельщиками и обратился к «диванным экспертам»

Напомним, столичный клуб на своем поле пропустил от соперника пять безответных мячей.
— Стыдно за самих себя. Хотели бы извиниться перед болельщиками, которые пришли на стадион. Да, мы старались, но этого мало. Два-три гола сами привезли точно. Будем стараться, больше ничего не остается. Мы понимаем, что выполнили задачи — стали чемпионами, вышли в группу. Не ищу никаких оправданий.
— После второго пропущенного гола казалось, что команда бросила играть.
— Мы старались прессинговать, но, к сожалению, не сильно удавалось. Соперник не позволял нам этого делать, очень достойная команда.
— Как выходить на матч с «Иртышом»?
— Надо выходить и играть, по-другому никак. Кто не хочет играть, пусть не играет. Думаю, все хотят доказать самим себе, что мы не просто становимся чемпионами пять лет подряд. Мы профессионалы, будем биться до конца.
— В последнее время всегда были шансы на выход до последнего тура. Как настраиваться на матчи с «МЮ» и «Партизаном», когда уже шансов нет?
— Будет одна цель — играть в футбол, несмотря ни на что. Мы понимаем, что представляем такой большой клуб.
— В соцсетях болельщики не особо рады последнему завоеванию чемпионства, тем более после двух крупных поражений…
— Всегда есть недовольные люди. Все хотят, чтобы «Астана» не стала чемпионом, но пусть эти недоброжелатели останутся в стороне. Я никому никогда не желаю зла, но если у кого-то есть какие-то вопросы, пусть приходят и задают их. Что касается «диванных экспертов», которые никогда в жизни не играли в футбол и смотрят его с вертолета, пусть продолжают это делать. Мы бы не были достойны — не стали бы чемпионами в этом году. Мы всем доказали, что не просто так завоевали золотые медали. Если кто-то другой достоин стать чемпионом, пусть добьются тех результатов, которых добилась «Астана» за последние пять лет, потом поговорим.