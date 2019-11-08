Защитник «Астаны» после разгрома от АЗ извинился перед болельщиками и обратился к «диванным экспертам»

Напомним, столичный клуб на своем поле пропустил от соперника пять безответных мячей.

— Стыдно за самих себя. Хотели бы извиниться перед болельщиками, которые пришли на стадион. Да, мы старались, но этого мало. Два-три гола сами привезли точно. Будем стараться, больше ничего не остается. Мы понимаем, что выполнили задачи — стали чемпионами, вышли в группу. Не ищу никаких оправданий.

— После второго пропущенного гола казалось, что команда бросила играть.

— Мы старались прессинговать, но, к сожалению, не сильно удавалось. Соперник не позволял нам этого делать, очень достойная команда.

— Как выходить на матч с «Иртышом»?



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— Надо выходить и играть, по-другому никак. Кто не хочет играть, пусть не играет. Думаю, все хотят доказать самим себе, что мы не просто становимся чемпионами пять лет подряд. Мы профессионалы, будем биться до конца.

— В последнее время всегда были шансы на выход до последнего тура. Как настраиваться на матчи с «МЮ» и «Партизаном», когда уже шансов нет?

— Будет одна цель — играть в футбол, несмотря ни на что. Мы понимаем, что представляем такой большой клуб.

— В соцсетях болельщики не особо рады последнему завоеванию чемпионства, тем более после двух крупных поражений…