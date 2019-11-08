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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Астаны» после разгрома от АЗ извинился перед болельщиками и обратился к «диванным экспертам»

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко, комментируя разгромное поражение от голландского АЗ в домашнем матче Лиги Европы, извинился перед болельщиками, сообщает KazFootball.kz. Футболист также обратился к «диванным экспертам».

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Напомним, столичный клуб на своем поле пропустил от соперника пять безответных мячей.

— Стыдно за самих себя. Хотели бы извиниться перед болельщиками, которые пришли на стадион. Да, мы старались, но этого мало. Два-три гола сами привезли точно. Будем стараться, больше ничего не остается. Мы понимаем, что выполнили задачи — стали чемпионами, вышли в группу. Не ищу никаких оправданий.

— После второго пропущенного гола казалось, что команда бросила играть.

— Мы старались прессинговать, но, к сожалению, не сильно удавалось. Соперник не позволял нам этого делать, очень достойная команда.

— Как выходить на матч с «Иртышом»?


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— Надо выходить и играть, по-другому никак. Кто не хочет играть, пусть не играет. Думаю, все хотят доказать самим себе, что мы не просто становимся чемпионами пять лет подряд. Мы профессионалы, будем биться до конца.

— В последнее время всегда были шансы на выход до последнего тура. Как настраиваться на матчи с «МЮ» и «Партизаном», когда уже шансов нет?

— Будет одна цель — играть в футбол, несмотря ни на что. Мы понимаем, что представляем такой большой клуб.

— В соцсетях болельщики не особо рады последнему завоеванию чемпионства, тем более после двух крупных поражений…

— Всегда есть недовольные люди. Все хотят, чтобы «Астана» не стала чемпионом, но пусть эти недоброжелатели останутся в стороне. Я никому никогда не желаю зла, но если у кого-то есть какие-то вопросы, пусть приходят и задают их. Что касается «диванных экспертов», которые никогда в жизни не играли в футбол и смотрят его с вертолета, пусть продолжают это делать. Мы бы не были достойны — не стали бы чемпионами в этом году. Мы всем доказали, что не просто так завоевали золотые медали. Если кто-то другой достоин стать чемпионом, пусть добьются тех результатов, которых добилась «Астана» за последние пять лет, потом поговорим.

Астана
0:5
Первый тайм: 0:1
АЗ
Футбол, Лига Европы, Группа L7.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукАрне Слот
Голы
Майрон Боаду29′
Фредрик Мидтсье(Дани де Вит)52′
Уссама Идрисси(Майрон Боаду)57′
Пантелис Хатзидиакос76′
Майрон Боаду(Уссама Идрисси)77′
Составы команд
1Ненад Ерич
1Марко Бизот
2Антонио Рукавина
3Пантелис Хатзидиакос
27Юрий Логвиненко
15Овен Вейндал
44Евгений Постников
75′
30Стин Вайтенс
77Дмитрий Шомко
8Тен Копмейнерс
18Иван Маевский
10Дани де Вит
33′
28Юрий Перцух
79′
9Майрон Боаду
14Марин Томасов
11Уссама Идрисси
91Сергей Хижниченко
2Юнас Свенссон
61′
15Абзал Бейсебеков
74′
26Юкинари Сугавара
7Серикжан Мужиков
6Фредрик Мидтсье
66′
9Дорин Ротариу
71′
20Йорди Класи
45Роман Муртазаев
7Кэлвин Стенгс
77′
17Закария Абухлал
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)19
2Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
10Фолы8
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМадс-Кристоффер Кристофферсен(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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