«Роналду разозлило, что против него хорошо сыграли». Ал. Миранчук — о «Ювентусе» и слухах о «Зените»

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Алексей Миранчук — самый обсуждаемый игрок «Локо» прямо сейчас. Снова забил «Ювентусу», повторив рекорд Криштиану, вот-вот получит новый оффер от «Зенита» (прошлый отклонил «Локомотив») и презентовал новую форму сборной от Adidas — ту самую, в которой Россия будет рубиться на Евро-2020: «Новая форма просто отличная: легкая, удобная, красивая. Мне очень нравится дизайн: он довольно необычный. Главное, чтобы она приносила победы и удачу. Надеюсь, мы здорово в ней выступим на Евро».

После презентации Миранчук дал эксклюзивное интервью редактору Sport24 Леониду Волотко и рассказал:

Сколько длилась теория перед «Ювентусом»;

как персонально играл по Пьяничу в обоих матчах;

кто в «Юве» впечатлил больше Роналду;

во сколько уснул после игры;

почему не видит смысла уходить в другой российский клуб;

— Поражение от «Юве» в Москве — самое обидное в карьере?

— Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.

— Еще и «Байер» выиграл.

— Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: «Что происходит-то?!» В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.

— Во сколько уснули после матча?

— Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные какие-то.

— Что делали всю ночь?

— Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось.

— Щенсны сказал, что после ошибки Гилерме подумал: «Хорошо, что это случилось не со мной». Вы стояли в стенке — как все выглядело оттуда?

— Мне кажется, в тот момент никто не поверил, что это произошло. Даже сам Гиля. Бывает! Такие ошибки — часть футбола. И нападающие не забивают в пустые. Конечно, плохо, что это произошло именно с нами. Но без этого никуда. На самом деле, Гиля — молодец, собрался и дальше здорово отыграл. Хотя психологически это было очень тяжело сделать.

Источник: РИА "Новости"

— Третья минута, «Юве» уже ведет — после матча Семин восхищался, что «Локо» не поплыл.

— На самом деле, проскользнула мысль: либо мы сейчас что-то делаем, либо нам накидают еще 4−5 мячей. Может, они тоже подумали: сейчас мы им еще парочку забьем. Тут тонкий психологический момент. Хорошо, что мы в итоге собрались и сравняли. Но вот концовки эти, конечно…

— В самом начале прохода Дугласа Косты вы находились рядом с ним. Что было дальше?

— Я видел, что нас много, а Коста чуть ли не один на фланге. Ну, может, Игуаин где-то рядом. Сложно было представить, что оттуда можно как-то вылезти…



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— Если бы можно было все вернуть и переиграть тот момент, что бы вы изменили?

— Сто процентов — сыграл бы уже. То есть закрыл бы центр. Вообще, там надо было фолить. Никто просто не успел, к тому моменту все «поднаелись».

— Вы забили через 9 минут после Рэмзи. Знаете, чей рекорд повторили?

— Роналду? Когда он еще в «Реале» играл, да? Я где-то прочитал после игры.

Источник: РИА "Новости"

— При этом в целом «Локо» справился с Криштиану: он не забил в Турине, а в Москве впервые за 5 лет ушел на замену без гола и при ничейном счете. Против него был отдельный план?

— Какой-то особой стратегии, замка — точно нет. Играют 11 человек — если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя — на поле начинает получаться еще меньше.

— Помимо Криштиану, глядя на кого из «Юве», казалось: это космос?

— В Турине — Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.

— С кем поменялись майками?

— Не менялся вообще. Меня и Нобель [Арустамян] просил помочь достать чью-нибудь футболку. Но я даже для себя не взял.

— Баринов рассказывал, что теория перед «Байером» длилась час пятнадцать. Сколько разбирали «Юве»?

— Примерно так же. Час десять, что ли. Смотрели часть своей игры с «Юве», а потом их последний матч с «Торино» разобрали. Без этого никуда.

— В Турине «Локо» оборонялся. Удивились, что во втором матче с «Юве» Семин отказался от пяти защитников и решил сыграть в атаку?

— Вообще не удивился. Играли дома, при сумасшедшей поддержке болельщиков. Спасибо им большое, что пришли в такую погоду дождливую и устроили классный перфоманс.

— Но «Зенит» дважды сыграл с «Лейпцигом» от обороны, а Семак сказал, что не считает тактику ошибочной.

— Ну и мы не сказать, что большую часть времени контролировали игру. Да, было не так, как в Турине. Но первым номером-то все равно не играли. Ждали моменты для контратак, выбегали и цеплялись на их половине.

— В чем отличались ваши персональные задачи в Турине при пяти защитниках и в Черкизово при четырех?

— В обеих схемах, плюс-минус, была одна задача — мы с Эдером должны были закрывать центр. В первую очередь, Пьянича. Потому что через него строятся все атаки. Поэтому и в Турине, и в Москве я играл по нему.

Источник: РИА "Новости"

— После двух поражений от «Юве» вас почти не критиковали. Даже Хабиб, который пришел посмотреть на Роналду, сказал, что не ожидал от «Локо» такой игры. Такие слова как-то помогают?

— Конечно, это приятно. Но мы все-таки выходим, чтобы побеждать. Игра-то забудется, а счет останется. Через пять-шесть лет кто-то вспомнит, что мы с «Ювентусом» играли. Но как именно играли, никто не вспомнит. А вот счет…

— На пресс-конференции Семина спросили, не боится ли он, что зимой вас будет сложно удержать.

— Слушай, даже не хочу об этом думать. Я просто выхожу и играю в футбол. И на этом все. Будет по факту что-то — решим. А загадывать точно не собираюсь.

— Но про интерес «Зенита» писали по факту — это подтверждали и в Питере, и в «Локомотиве». Как вы на это реагировали?

— Спокойно. Вообще не читаю СМИ, новости: куда меня сватают, кто меня не любит и все остальное. Все что могу сказать: у меня есть действующий контракт и мне нравится в «Локомотиве». Очень люблю этот клуб, ценю отношение болельщиков, партнеров и всех людей, которые меня окружают. Чувствую себя здесь очень комфортно. Что будет дальше — даже не знаю, что ответить. Никто не может этого сказать.

— Вы всегда говорили, что хотели бы поиграть в Европе. Глядя на Головина, который уехал в «Монако» и борется за выживание, не передумали?

— Повторюсь, загадывать ничего не буду. Это мое желание и я бы хотел, чтобы так случилось. Но никто не знает, как будет на самом деле. Может, останусь в «Локомотиве» на всю жизнь. Может, уйду по окончании контракта. Может, меня выкупит кто-то — вон, «Барселона». Не знаю, что случится.

— Семин сказал, что только в «Барселону» и отпустит. Или в «Ювентус».

— Ну, раз Палыч сказал…