«Роналду разозлило, что против него хорошо сыграли». Ал. Миранчук — о «Ювентусе» и слухах о «Зените»
Sport24 поговорил с человеком, который повторил рекорд Криштиану.
Sport24 поговорил с человеком, который повторил рекорд Криштиану.
Алексей Миранчук — самый обсуждаемый игрок «Локо» прямо сейчас. Снова забил «Ювентусу», повторив рекорд Криштиану,
После презентации Миранчук дал эксклюзивное интервью редактору Sport24 Леониду Волотко и рассказал:
— Поражение от «Юве» в Москве — самое обидное в карьере?
— Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.
— Еще и «Байер» выиграл.
— Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: «Что происходит-то?!» В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.
— Во сколько уснули после матча?
— Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные
— Что делали всю ночь?
— Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось.
— Щенсны сказал, что после ошибки Гилерме подумал: «Хорошо, что это случилось не со мной». Вы стояли в стенке — как все выглядело оттуда?
— Мне кажется, в тот момент никто не поверил, что это произошло. Даже сам Гиля. Бывает! Такие ошибки — часть футбола. И нападающие не забивают в пустые. Конечно, плохо, что это произошло именно с нами. Но без этого никуда. На самом деле, Гиля — молодец, собрался и дальше здорово отыграл. Хотя психологически это было очень тяжело сделать.
— Третья минута, «Юве» уже ведет — после матча Семин восхищался, что «Локо» не поплыл.
— На самом деле, проскользнула мысль: либо мы сейчас
— В самом начале прохода Дугласа Косты вы находились рядом с ним. Что было дальше?
— Я видел, что нас много, а Коста чуть ли не один на фланге. Ну, может, Игуаин
— Если бы можно было все вернуть и переиграть тот момент, что бы вы изменили?
— Сто процентов — сыграл бы уже. То есть закрыл бы центр. Вообще, там надо было фолить. Никто просто не успел, к тому моменту все «поднаелись».
— Вы забили через 9 минут после Рэмзи. Знаете, чей рекорд повторили?
— Роналду? Когда он еще в «Реале» играл, да? Я
— При этом в целом «Локо» справился с Криштиану: он не забил в Турине, а в Москве впервые за 5 лет ушел на замену без гола и при ничейном счете. Против него был отдельный план?
—
— Помимо Криштиану, глядя на кого из «Юве», казалось: это космос?
— В Турине — Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.
— С кем поменялись майками?
— Не менялся вообще. Меня и Нобель [Арустамян] просил помочь достать
— Баринов рассказывал, что теория перед «Байером» длилась час пятнадцать. Сколько разбирали «Юве»?
— Примерно так же. Час десять, что ли. Смотрели часть своей игры с «Юве», а потом их последний матч с «Торино» разобрали. Без этого никуда.
— В Турине «Локо» оборонялся. Удивились, что во втором матче с «Юве» Семин отказался от пяти защитников и решил сыграть в атаку?
— Вообще не удивился. Играли дома, при сумасшедшей поддержке болельщиков. Спасибо им большое, что пришли в такую погоду дождливую и устроили классный перфоманс.
— Но «Зенит» дважды сыграл с «Лейпцигом» от обороны, а Семак сказал, что не считает тактику ошибочной.
— Ну и мы не сказать, что большую часть времени контролировали игру. Да, было не так, как в Турине. Но первым
— В чем отличались ваши персональные задачи в Турине при пяти защитниках и в Черкизово при четырех?
— В обеих схемах,
— После двух поражений от «Юве» вас почти не критиковали. Даже Хабиб, который пришел посмотреть на Роналду, сказал, что не ожидал от «Локо» такой игры. Такие слова
— Конечно, это приятно. Но мы
— На
— Слушай, даже не хочу об этом думать. Я просто выхожу и играю в футбол. И на этом все. Будет по факту
— Но про интерес «Зенита» писали по факту — это подтверждали и в Питере, и в «Локомотиве». Как вы на это реагировали?
— Спокойно. Вообще не читаю СМИ, новости: куда меня сватают, кто меня не любит и все остальное. Все что могу сказать: у меня есть действующий контракт и мне нравится в «Локомотиве». Очень люблю этот клуб, ценю отношение болельщиков, партнеров и всех людей, которые меня окружают. Чувствую себя здесь очень комфортно. Что будет дальше — даже не знаю, что ответить. Никто не может этого сказать.
— Вы всегда говорили, что хотели бы поиграть в Европе. Глядя на Головина, который уехал в «Монако» и борется за выживание, не передумали?
— Повторюсь, загадывать ничего не буду. Это мое желание и я бы хотел, чтобы так случилось. Но никто не знает, как будет на самом деле. Может, останусь в «Локомотиве» на всю жизнь. Может, уйду по окончании контракта. Может, меня выкупит
— Семин сказал, что только в «Барселону» и отпустит. Или в «Ювентус».
— Ну, раз Палыч сказал…
— Возвращаясь к «Зениту», возможен ли в принципе переход в другой российский клуб? Или вы изначально рассматриваете только Европу?
— Только Европу. «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, здесь хороший подбор игроков, боремся за чемпионство. Не очень вижу смысла
|Юрий Семин
|Маурицио Сарри
|Алексей Миранчук
|12′
|Аарон Рэмси
|4′
|Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)
|90+3′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Войчех Щенсны
|20
|Владислав Игнатьев
|13
|Данилу
|31
|Мачей Рыбус
83′
|12
|Алекс Сандру
|5
|Бенедикт Хеведес
|19
|Леонардо Бонуччи
39′
|14
|Ведран Чорлука
|24
|Даниэле Ругани
|59
|Алексей Миранчук
|25
|Адриен Рабьо
|19
|Эдер
|21
|Гонсало Игуаин
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Миралем Пьянич
|7
|Гжегож Крыховяк
|6
|Сами Хедира
70′
|17
|Рифат Жемалетдинов
81′
|11
|Дуглас Коста
90+3′
|27
|Мурило
|8
|Аарон Рэмси
64′
|23
|Жоау Мариу
85′
|30
|Родриго Бентанкур
|18
|Александр Коломейцев
|7
|Криштиану Роналду
81′
|10
|Пауло Дибала
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|17
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Рюдди Бюке(Франция)
|Боковой судья
|Гийом Дебар(Франция)
|Боковой судья
|Жюльен Паселли(Франция)
|ВАР
|Бенуа Мийо(Франция)
|Ассистент ВАР
|Жером Бризар(Франция)