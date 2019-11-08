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18:42 (мск), источник: Sport24

«Роналду разозлило, что против него хорошо сыграли». Ал. Миранчук — о «Ювентусе» и слухах о «Зените»

Sport24 поговорил с человеком, который повторил рекорд Криштиану.

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Алексей Миранчук — самый обсуждаемый игрок «Локо» прямо сейчас. Снова забил «Ювентусу», повторив рекорд Криштиану, вот-вот получит новый оффер от «Зенита» (прошлый отклонил «Локомотив») и презентовал новую форму сборной от Adidas — ту самую, в которой Россия будет рубиться на Евро-2020: «Новая форма просто отличная: легкая, удобная, красивая. Мне очень нравится дизайн: он довольно необычный. Главное, чтобы она приносила победы и удачу. Надеюсь, мы здорово в ней выступим на Евро».

После презентации Миранчук дал эксклюзивное интервью редактору Sport24 Леониду Волотко и рассказал:

  • Сколько длилась теория перед «Ювентусом»;
  • как персонально играл по Пьяничу в обоих матчах;
  • кто в «Юве» впечатлил больше Роналду;
  • во сколько уснул после игры;
  • почему не видит смысла уходить в другой российский клуб;

— Поражение от «Юве» в Москве — самое обидное в карьере?
— Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.

— Еще и «Байер» выиграл.
— Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: «Что происходит-то?!» В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.

— Во сколько уснули после матча?
— Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные какие-то.

— Что делали всю ночь?
— Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось.

— Щенсны сказал, что после ошибки Гилерме подумал: «Хорошо, что это случилось не со мной». Вы стояли в стенке — как все выглядело оттуда?
— Мне кажется, в тот момент никто не поверил, что это произошло. Даже сам Гиля. Бывает! Такие ошибки — часть футбола. И нападающие не забивают в пустые. Конечно, плохо, что это произошло именно с нами. Но без этого никуда. На самом деле, Гиля — молодец, собрался и дальше здорово отыграл. Хотя психологически это было очень тяжело сделать.

Источник: РИА "Новости"

— Третья минута, «Юве» уже ведет — после матча Семин восхищался, что «Локо» не поплыл.
— На самом деле, проскользнула мысль: либо мы сейчас что-то делаем, либо нам накидают еще 4−5 мячей. Может, они тоже подумали: сейчас мы им еще парочку забьем. Тут тонкий психологический момент. Хорошо, что мы в итоге собрались и сравняли. Но вот концовки эти, конечно…

— В самом начале прохода Дугласа Косты вы находились рядом с ним. Что было дальше?
— Я видел, что нас много, а Коста чуть ли не один на фланге. Ну, может, Игуаин где-то рядом. Сложно было представить, что оттуда можно как-то вылезти…


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— Если бы можно было все вернуть и переиграть тот момент, что бы вы изменили?
— Сто процентов — сыграл бы уже. То есть закрыл бы центр. Вообще, там надо было фолить. Никто просто не успел, к тому моменту все «поднаелись».

— Вы забили через 9 минут после Рэмзи. Знаете, чей рекорд повторили?
— Роналду? Когда он еще в «Реале» играл, да? Я где-то прочитал после игры.

Источник: РИА "Новости"

— При этом в целом «Локо» справился с Криштиану: он не забил в Турине, а в Москве впервые за 5 лет ушел на замену без гола и при ничейном счете. Против него был отдельный план?
Какой-то особой стратегии, замка — точно нет. Играют 11 человек — если держать одного Роналду, в его зону вбегут другие. Просто по нему хорошо сыграли индивидуально, в отборе. Мне показалось, в какой-то момент это его чуть разозлило. А когда злишься, выходишь из себя — на поле начинает получаться еще меньше.

— Помимо Криштиану, глядя на кого из «Юве», казалось: это космос?
— В Турине — Куадрадо. Нереально резкий! Плюс, он же играл флангового защитника, но через него процентов 70 атак, наверное, проходило. Понравился Пьянич: очень умный игрок, отлично читает игру, с хорошим пасом. Думаю, партнеры просто отдыхают, когда находятся с ним на поле.

— С кем поменялись майками?
— Не менялся вообще. Меня и Нобель [Арустамян] просил помочь достать чью-нибудь футболку. Но я даже для себя не взял.

— Баринов рассказывал, что теория перед «Байером» длилась час пятнадцать. Сколько разбирали «Юве»?
— Примерно так же. Час десять, что ли. Смотрели часть своей игры с «Юве», а потом их последний матч с «Торино» разобрали. Без этого никуда.

— В Турине «Локо» оборонялся. Удивились, что во втором матче с «Юве» Семин отказался от пяти защитников и решил сыграть в атаку?
— Вообще не удивился. Играли дома, при сумасшедшей поддержке болельщиков. Спасибо им большое, что пришли в такую погоду дождливую и устроили классный перфоманс.

— Но «Зенит» дважды сыграл с «Лейпцигом» от обороны, а Семак сказал, что не считает тактику ошибочной.
— Ну и мы не сказать, что большую часть времени контролировали игру. Да, было не так, как в Турине. Но первым номером-то все равно не играли. Ждали моменты для контратак, выбегали и цеплялись на их половине.

— В чем отличались ваши персональные задачи в Турине при пяти защитниках и в Черкизово при четырех?
— В обеих схемах, плюс-минус, была одна задача — мы с Эдером должны были закрывать центр. В первую очередь, Пьянича. Потому что через него строятся все атаки. Поэтому и в Турине, и в Москве я играл по нему.

Источник: РИА "Новости"

— После двух поражений от «Юве» вас почти не критиковали. Даже Хабиб, который пришел посмотреть на Роналду, сказал, что не ожидал от «Локо» такой игры. Такие слова как-то помогают?
— Конечно, это приятно. Но мы все-таки выходим, чтобы побеждать. Игра-то забудется, а счет останется. Через пять-шесть лет кто-то вспомнит, что мы с «Ювентусом» играли. Но как именно играли, никто не вспомнит. А вот счет…

— На пресс-конференции Семина спросили, не боится ли он, что зимой вас будет сложно удержать.
— Слушай, даже не хочу об этом думать. Я просто выхожу и играю в футбол. И на этом все. Будет по факту что-то — решим. А загадывать точно не собираюсь.

— Но про интерес «Зенита» писали по факту — это подтверждали и в Питере, и в «Локомотиве». Как вы на это реагировали?
— Спокойно. Вообще не читаю СМИ, новости: куда меня сватают, кто меня не любит и все остальное. Все что могу сказать: у меня есть действующий контракт и мне нравится в «Локомотиве». Очень люблю этот клуб, ценю отношение болельщиков, партнеров и всех людей, которые меня окружают. Чувствую себя здесь очень комфортно. Что будет дальше — даже не знаю, что ответить. Никто не может этого сказать.

— Вы всегда говорили, что хотели бы поиграть в Европе. Глядя на Головина, который уехал в «Монако» и борется за выживание, не передумали?
— Повторюсь, загадывать ничего не буду. Это мое желание и я бы хотел, чтобы так случилось. Но никто не знает, как будет на самом деле. Может, останусь в «Локомотиве» на всю жизнь. Может, уйду по окончании контракта. Может, меня выкупит кто-то — вон, «Барселона». Не знаю, что случится.

— Семин сказал, что только в «Барселону» и отпустит. Или в «Ювентус».
— Ну, раз Палыч сказал…

— Возвращаясь к «Зениту», возможен ли в принципе переход в другой российский клуб? Или вы изначально рассматриваете только Европу?
— Только Европу. «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, здесь хороший подбор игроков, боремся за чемпионство. Не очень вижу смысла что-то менять.

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Локомотив
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, Группа D6.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 26861 зритель
Главные тренеры
Юрий СеминМаурицио Сарри
Голы
Алексей Миранчук12′
Аарон Рэмси4′
Дуглас Коста(Гонсало Игуаин)90+3′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Войчех Щенсны
20Владислав Игнатьев
13Данилу
31Мачей Рыбус
83′
12Алекс Сандру
5Бенедикт Хеведес
19Леонардо Бонуччи
39′
14Ведран Чорлука
24Даниэле Ругани
59Алексей Миранчук
25Адриен Рабьо
19Эдер
21Гонсало Игуаин
6Дмитрий Баринов
5Миралем Пьянич
7Гжегож Крыховяк
6Сами Хедира
70′
17Рифат Жемалетдинов
81′
11Дуглас Коста
90+3′
27Мурило
8Аарон Рэмси
64′
23Жоау Мариу
85′
30Родриго Бентанкур
18Александр Коломейцев
7Криштиану Роналду
81′
10Пауло Дибала
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
17Удары (всего)17
5Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые7
15Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Боковой судьяГийом Дебар(Франция)
Боковой судьяЖюльен Паселли(Франция)
ВАРБенуа Мийо(Франция)
Ассистент ВАРЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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