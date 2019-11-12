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13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Венгрии освободили задержанных болельщиков ЦСКА

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россиян, задержанных в Венгрии в день матча ЦСКА и «Ференцвароша», освободили, они отправились домой, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Венгрии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Столкновения между российскими болельщиками и местными гражданами, в том полицией, произошли в Будапеште в четверг в преддверии встречи ЦСКА и «Ференцвароша». Несколько россиян были задержаны. Под арестом оставались два гражданина РФ.

«Их освободили. С ними все в порядке, они уже отправились домой», — сказали в посольстве.

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