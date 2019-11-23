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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

Погба и Ко, или кто из игроков «МЮ» точно не приедет на матч Лиги Европы с «Астаной»?

Издание Manchester Evening News проанализировало ситуацию с травмами в «Манчестер Юнайтед» перед предстоящими матчами с «Шеффилдом» и «Астаной», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: AP 2019

24 ноября «красные дьяволы» сыграют матч 13-го тура АПЛ, а спустя четыре дня в столице Казахстана проведут встречу группового раунда Лиги Европы.

Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба получил травму лодыжки, последний раз появившись на поле 30 сентября в матче против «Арсенала» (1:1). На днях Погба начал восстановление от травмы, но все еще не начал работать с мячом. Французский хавбек должен вернуться на поле до конца календарного года.

Шотландец Скотт Мактоминей будет также недоступен из-за травмы лодыжки до манчестерского дерби (7 декабря). Он получил ее две недели назад в матче 12-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:1), прямо перед международным перерывом, где сборная Шотландии в рамках квалификации EURO-2020 дома принимала Казахстан (3:1).


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Во время международного перерыва мышечную травму получил аргентинский защитник Маркос Рохо и выбыл на несколько недель.

Аксель Туанзебе, Люк Шоу и Неманья Матич вернулись к тренировкам в общей группе игроков, которые готовятся к воскресному матчу 13-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед».

Шоу получил травму подколенного сухожилия еще в августе, а Аксель Туанзебе пропустил последние семь матчей «Юнайтед» из-за повреждения, полученного на разминке перед игрой с «Ливерпулем» в конце октября. Неманья Матич последний раз появлялся на поле в конце сентября.

Эрик Байи, Диого Далот и Тимоти Фосу-Менса также приняли участие в утренней тренировке, однако все три игрока занимались отдельно от общей группы и вряд ли будут готовы сыграть в ближайших матчах.

Добавим, что после четырех туров «МЮ» с десятью очками возглавляет квартет Лиги Европы, а «Астана» замыкает группу, проиграв все четыре игры.

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