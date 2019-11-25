Юрий Семин: Футболисты провели уже по 28 матчей, но мы готовы к «Байеру»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Лига чемпионов. Группа D

«Локомотив» — «Байер»

26 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена». Начало — в 20.55 (мск).

Помимо главного тренера «Локо» с журналистами встретился хавбек Алексей Миранчук. Услуги переводчика при этом не понадобились — ни одного журналиста из Германии в зале не было.

— В воскресенье бывший капитан «Локомотива», а сейчас тренер ЦСКА Сергей Овчинников заметил, что к декабрю всем уже становится сложно играть. Согласны с таким мнением? — вопрос Семину.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 26.11.2019, 20:55 Локомотив - Байер -

— Доля истины в словах Сергея есть. Он знает, о чем говорит —давно в футболе как игрок и тренер. К этому периоду наши ведущие игроки, которые регулярно выступают в сборных, провели по 28 матчей. Это достаточно большая нагрузка. Поэтому не скрою, у нас есть проблемы сегодня. В том числе, связанные с травмами — в концовке выпало много основных исполнителей.

В чем причина? Нам предстоит еще проанализировать это во время зимней паузы. Думаю, одна из них — неоднородная подготовка. Одни прошли полный тренировочный цикл на сборах, другие занимались только неделю. Сборники же присоединились к команде накануне сезона. Это имеет определенное значение, не у всех была заложена база физической подготовки. Однако это часть жизни и нашего футбола. Завтра нас ждет матч Лиги чемпионов, и мы к нему готовы.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

— Что скажете о разговорах, что нынешний стадион «Локомотива» может быть снесен для строительства новой арены?

— Наверное, какая-то реконструкция нужна, ведь стадиону уже больше 15 лет. Но конкретнее могут сказать руководители клуба. Это вопрос к ним, к генеральному директору.

— Слухов о сносе нет, — добавил пресс-атташе «Локо» Кирилл Брейдо.

— Как ваше самочувствие накануне встречи с немецким клубом? — вопрос Миранчуку.

— Состояние нормальное. Мы готовы к плотному календарю, организм уже привык играть через два дня на третий. Чувствую себя отлично. Во вторник буду готов на 100 процентов. Алексей Миранчук

— Можете сравнить нынешний «Байер» с прошлогодним «Шальке»?

— Какие-то параллели можно проводить, но у каждой команды все равно свой стиль. Не вижу смысла их сопоставлять. Все мысли сейчас о «Байере». Мы разбираем соперника, подстраиваемся под него. Будет игра, надеюсь на хороший результат.

— Юрий Палыч, говорили, что Чорлука получил травму в матче с «Тамбовом». Он сможет сыграть с немцами?

— Честно, не готов сейчас ничего говорить по составу. У нас еще будут тренировка и только утро вторника покажет состояние травмированных, полутравмированных и здоровых игроков.

— Приходите на футбол, — добавил в конце Семин. — Сейчас посмотрел поле — в очень хорошем состоянии. В идеальном! Будет хороший матч!