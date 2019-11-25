Шотландец Мэдден назначен на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель»

Помогать главному арбитру будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, резервным арбитром назначен Кевин Клэнси. Матч пройдет 28 ноября в Краснодаре, начало — 18:50 мск.
В турнирной таблице группы С лидирует «Базель» (10 очков), второе место занимает испанский «Хетафе» (6), третье — «Краснодар» (6), замыкает таблицу турецкий «Трабзонспор» (1).
Встречу между российским ЦСКА и болгарским «Лудогорцем» рассудит датчанин Якоб Келет, которому будут помогать Ларс Хуммельгард и Хайне Соренсен. Резервным арбитром выступит Йенс Мае. Встреча пройдет в Москве 28 ноября, начало — 20:55 мск.
ЦСКА, набрав одно очко, занимает последнее место в группе H, лидирует испанский «Эспаньол» (10), на втором месте находится «Лудогорец» (6), на третьем — венгерский «Ференцварош» (5).