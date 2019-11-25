Шотландец Мэдден назначен на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Базель»

ТАСС, 25 ноября. Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом назначена на матч пятого тура Лиги Европы по футболу между российским «Краснодаром» и швейцарским «Базелем». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).