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14:23 (мск), источник: ТАСС

Еськов рассудит «Лугано» и «Копенгаген» в матче футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между швейцарским футбольным клубом «Лугано» и датским «Копенгагеном». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Ассистентами Еськова будут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко.

В понедельник на пресс-конференции глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что Еськов не получит назначение на игры 18-го тура чемпионата России из-за ошибок допущенных в матче 17-го тура между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом».

В турнирной таблице группы B Лиги Европы первые два места занимают «Копенгаген» и киевское «Динамо», в активе команд по шесть очков. На третьем месте с пятью очками идет шведский «Мальмё», замыкает таблицу «Лугано», имеющий в активе два очка.

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