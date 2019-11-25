Еськов рассудит «Лугано» и «Копенгаген» в матче футбольной Лиги Европы

В понедельник на пресс-конференции глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров сообщил, что Еськов не получит назначение на игры 18-го тура чемпионата России из-за ошибок допущенных в матче 17-го тура между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом».

В турнирной таблице группы B Лиги Европы первые два места занимают «Копенгаген» и киевское «Динамо», в активе команд по шесть очков. На третьем месте с пятью очками идет шведский «Мальмё», замыкает таблицу «Лугано», имеющий в активе два очка.