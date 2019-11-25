Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
24.11
Вальядолид
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
24.11
Тулуза
Марсель
02
Футбол. Еврокубки
26.11
Локомотив
Байер
Все события
Фоторепортажи
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
20:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Европейский шанс для «Локомотива» и Миранчука

Во вторник железнодорожники проведут ключевой для выхода в плей-офф еврокубков матч Лиги чемпионов с «Байером». А лидер москвичей Алексей Миранчук может вновь напомнить о себе «Ювентусу» и другим западным клубам.

Наверх
Источник: Reuters

Как справляться с «Байером» Юрий Семин и его команда уже знают — в середине сентября москвичи победили немцев на выезде (2:1). С тех пор железнодорожники из-за травм лишились Жоау Мариу и Смолова, зато вернулись в строй братья Миранчук.

Для одного из них — Алексея — встреча с «Байером» должна стать особенной еще по одной причине. В Италии не утихают разговоры о предметном интересе к полузащитнику со стороны «Ювентуса». А ведь именно по матчам Лиги чемпионов скауты и селекционеры делают основные выводы. Ты можешь быть королем в российской премьер-лиге, но судить все равно станут не по ней, а по встречам на самом высоком европейском уровне. По тому, как проявляешь себя в тисках обороны «Атлетико», того же «Юве», которому Миранчук отгрузил два мяча, «Байера».

Тестов не так уж много, а первые два тура Лиги чемпионов Алексей пропустил. Затем последовали два точных попадания против туринцев (на Апеннинах традиционно особенно ценят футболистов, забивающих итальянским клубам, плюс в Черкизове Миранчук был хорош в целом), но нужно закреплять успех. До зимы, кроме «Байера» остается еще только «Атлетико» в гостях.

Интересно, кстати, что Семин позвал с собой на предматчевую пресс-конференцию именно Миранчука-старшего. Возможно, чтобы лишний раз подчеркнуть его статус лидера. Алексей излучал спокойствие и заметил, что состояние у него отличное, в день матча будет готов к игре на сто процентов.

Впрочем, во вторник важнейший тест не только у одного из братьев-близнецов, но и у всего «Локо». Расклад прост: обыгрывают москвичи «Байер» — гарантируют себе европлей-офф. При этом и шансы продолжить путь в Лиге чемпионов останутся. Правда, призрачные. Для успеха необходимо, чтобы «Атлетико» сначала уступил в Турине «Ювентусу», а затем самим железнодорожникам в Мадриде.


Нажмите,
чтобы включить звук

Судя по первому матчу с испанцами, для этого должно произойти чудо. Впрочем, они порой случаются. И тот же «Байер» в предыдущем туре доказал, что команду Диего Симеоне можно обыграть и у нее дома.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

В случае же поражения от немцев вероятность остаться в еврокубках для красно-зеленых устремится к нулю. А при проигрыше в два мяча или, скажем, 2:3, даже математических шансов перед последним туром не останется. При ничьей же потребуется не набрать в Мадриде меньше очков, чем «Байер» в домашнем матче с «Ювентусом».

В общем, очень нужно побеждать. Тем более, психологическое состояние «Локо» должно быть на высоте — в пятницу москвичи прервали серию из пяти безвыигрышных матчей во всех турнирах. С «Тамбовом» тоже пришлось потрудиться, но самое главное -результат достигнут. Ведущую же роль вновь взял на себя Крыховяк, проводящий шикарный сезон.

Сейчас Семин не может сетовать на плотный календарь — «Локомотив» выступал в РПЛ еще в пятницу. Так что красно-зеленые должны быть в полной боевой готовности. Хотя усталость и травмы к отпуску накапливаются, о чем главный тренер напомнил на пресс-конференции.

Видео
Семин перед матчем с «Байером»: у нас есть проблемы

Но победа всегда остается лучшим средством для восстановления. А вот «Байер» летит в Москву не в лучшем настроении. В последнем туре команда не сумела дома взять верх над «Фрайбургом». Да, создала десяток голевых моментов, полностью превзошла соперника по игре, но тем обиднее потерять очки. В случае победы «аспириновые» выходили бы на пятое место, а так располагаются лишь на девятом.

Невезение дошло до того, что Мусса Диаби не забил даже в эпизоде, когда обвел вратаря и перед ним оставались пустые ворота. 19-летний француз умудрился поскользнуться. Впрочем, главный тренер Петер Бош игрока только слегка пожурил. Тем более, тот в своем дебютном матче в стартовом составе «Байера» сравнял счет.

Куда больше досталось полю: «На таком газоне сложно не поскользнуться». А Керем Демирбай, которого летом купили за 32 миллиона евро, был еще жестче: «Покрытие с самого начала сезона — абсолютная катастрофа».

Добавила головной боли «Байеру» и травма Митчела Вайзера. 25-летний правый защитник во встрече с «Фрайбургом» разорвал связку голеностопа и выбыл до конца года. Вместо него на поле вышел капитан Ларс Бендер. Сама по себе замена не особенно ослабляет леверкузенцев — проблема в том, что других альтернатив у Боша нет. Бендер при этом постоянно мучается с мышечными проблемами, так что тренерский штаб предпочитает давать ему передышки. Теперь такой возможности нет. В запасе лишь 21-летний универсал Панагиотис Рецос, который из-за травм за полтора года сыграл менее ста минут.

В общем, все в руках «Локо». Команда и Миранчук должны использовать свой шанс.

Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Байер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Испанские СМИ: «Севилья» по-прежнему интересуется форвардом ЦСКА
Татьяна Тарасова поддержала Ягудина в конфликте со зрителями
«Вашингтон» планирует провести матч чемпионата НХЛ в России
«Спартак» отказался переносить кубковое дерби с ЦСКА в «Лужники»
Российские фигуристы вернулись из Японии без коньков и костюмов
Главный тренер «Ювентуса» высказался о конфликте с Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь