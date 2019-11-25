Европейский шанс для «Локомотива» и Миранчука

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Как справляться с «Байером» Юрий Семин и его команда уже знают — в середине сентября москвичи победили немцев на выезде (2:1). С тех пор железнодорожники из-за травм лишились Жоау Мариу и Смолова, зато вернулись в строй братья Миранчук.

Для одного из них — Алексея — встреча с «Байером» должна стать особенной еще по одной причине. В Италии не утихают разговоры о предметном интересе к полузащитнику со стороны «Ювентуса». А ведь именно по матчам Лиги чемпионов скауты и селекционеры делают основные выводы. Ты можешь быть королем в российской премьер-лиге, но судить все равно станут не по ней, а по встречам на самом высоком европейском уровне. По тому, как проявляешь себя в тисках обороны «Атлетико», того же «Юве», которому Миранчук отгрузил два мяча, «Байера».

Тестов не так уж много, а первые два тура Лиги чемпионов Алексей пропустил. Затем последовали два точных попадания против туринцев (на Апеннинах традиционно особенно ценят футболистов, забивающих итальянским клубам, плюс в Черкизове Миранчук был хорош в целом), но нужно закреплять успех. До зимы, кроме «Байера» остается еще только «Атлетико» в гостях.

Интересно, кстати, что Семин позвал с собой на предматчевую пресс-конференцию именно Миранчука-старшего. Возможно, чтобы лишний раз подчеркнуть его статус лидера. Алексей излучал спокойствие и заметил, что состояние у него отличное, в день матча будет готов к игре на сто процентов.

Впрочем, во вторник важнейший тест не только у одного из братьев-близнецов, но и у всего «Локо». Расклад прост: обыгрывают москвичи «Байер» — гарантируют себе европлей-офф. При этом и шансы продолжить путь в Лиге чемпионов останутся. Правда, призрачные. Для успеха необходимо, чтобы «Атлетико» сначала уступил в Турине «Ювентусу», а затем самим железнодорожникам в Мадриде.



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Судя по первому матчу с испанцами, для этого должно произойти чудо. Впрочем, они порой случаются. И тот же «Байер» в предыдущем туре доказал, что команду Диего Симеоне можно обыграть и у нее дома.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

В случае же поражения от немцев вероятность остаться в еврокубках для красно-зеленых устремится к нулю. А при проигрыше в два мяча или, скажем, 2:3, даже математических шансов перед последним туром не останется. При ничьей же потребуется не набрать в Мадриде меньше очков, чем «Байер» в домашнем матче с «Ювентусом».

В общем, очень нужно побеждать. Тем более, психологическое состояние «Локо» должно быть на высоте — в пятницу москвичи прервали серию из пяти безвыигрышных матчей во всех турнирах. С «Тамбовом» тоже пришлось потрудиться, но самое главное -результат достигнут. Ведущую же роль вновь взял на себя Крыховяк, проводящий шикарный сезон.

Сейчас Семин не может сетовать на плотный календарь — «Локомотив» выступал в РПЛ еще в пятницу. Так что красно-зеленые должны быть в полной боевой готовности. Хотя усталость и травмы к отпуску накапливаются, о чем главный тренер напомнил на пресс-конференции.

Но победа всегда остается лучшим средством для восстановления. А вот «Байер» летит в Москву не в лучшем настроении. В последнем туре команда не сумела дома взять верх над «Фрайбургом». Да, создала десяток голевых моментов, полностью превзошла соперника по игре, но тем обиднее потерять очки. В случае победы «аспириновые» выходили бы на пятое место, а так располагаются лишь на девятом.

Невезение дошло до того, что Мусса Диаби не забил даже в эпизоде, когда обвел вратаря и перед ним оставались пустые ворота. 19-летний француз умудрился поскользнуться. Впрочем, главный тренер Петер Бош игрока только слегка пожурил. Тем более, тот в своем дебютном матче в стартовом составе «Байера» сравнял счет.

Куда больше досталось полю: «На таком газоне сложно не поскользнуться». А Керем Демирбай, которого летом купили за 32 миллиона евро, был еще жестче: «Покрытие с самого начала сезона — абсолютная катастрофа».

Добавила головной боли «Байеру» и травма Митчела Вайзера. 25-летний правый защитник во встрече с «Фрайбургом» разорвал связку голеностопа и выбыл до конца года. Вместо него на поле вышел капитан Ларс Бендер. Сама по себе замена не особенно ослабляет леверкузенцев — проблема в том, что других альтернатив у Боша нет. Бендер при этом постоянно мучается с мышечными проблемами, так что тренерский штаб предпочитает давать ему передышки. Теперь такой возможности нет. В запасе лишь 21-летний универсал Панагиотис Рецос, который из-за травм за полтора года сыграл менее ста минут.