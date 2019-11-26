Моуринью возвращается в Лигу чемпионов, Зидан намерен отомстить «ПСЖ»
Анонс матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник.
Анонс матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник.
После выхода на чемпионат Европы Бэйл появился на поле с флагом своей страны, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке». Отношения у валлийца с «Реалом» давно натянуты, но такого манифеста мир еще не видел. В воскресенье Бэйл начал матч с «Реалом Сосьедад» в запасе, но вышел на замену. Его освистывали при каждом касании мяча, а на трибунах появился баннер: «Родриго, Винисиус, Лукас Васкес, Бэйл. В таком порядке».
«Реал» победил, Зинедин Зидан осудил поведение фанатов, а о флаге Уэльса еще перед матчем сказал: «Меня не интересует сказанное вне клуба». Выходит, Бэйл прощен тренером, но не фанатами. В сегодняшнем матче с «ПСЖ» он наверняка выйдет в основе, и любопытно, как его встретит «Сантьяго Бернабеу».
Для «Реала» это важный матч, ведь он еще не гарантировал себе место в 1/8 финала — теоретически мадридцев все еще может обогнать «Брюгге». Если «Реал» будет играть, как в Париже, то в
На первой
Перед возвращением в главный клубный турнир Европы Моуринью провел еще одну яркую встречу с журналистами. «Не у каждого есть титул победителя Лиги чемпионов, — подчеркнул тренер “Тоттенхэма”. — У меня их два, и хочу добавить к ним третий».
Конечно, слова португальца вызвали только ухмылку, ведь «шпоры» совсем недавно проиграли «Баварии» со счетом 2:7 и еще не обеспечили себе место в следующем раунде. Чтобы сделать это, лондонцам достаточно обыграть «Олимпиакос» на своем поле — тогда можно даже не оглядываться на параллельную встречу «Црвены Звезды» и «Баварии». Кстати, в этой же игре Моуринью впервые явится перед своими болельщиками, так что лучше не терять очки.
Сразу после встречи «Локомотива» с «Байером» «Ювентус» в Турине попытается облегчить российскому (или немецкому) клубу задачу по выходу в
Криштиану Роналду должен быть готов. После двух подряд резонансных уходов на замену Маурицио Сарри предоставил португальцу полноценный отдых, но сегодня лидер «Ювентуса» вроде бы вернется в стартовый состав. Хотя итальянские СМИ пишут, что Роналду не готов на сто процентов. Для «Атлетико» лучше, чтобы форвард не сыграл: он забил 25 мячей в 34 матчах с «матрасниками». Обновит ли статистику во вторник?