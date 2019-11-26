Моуринью возвращается в Лигу чемпионов, Зидан намерен отомстить «ПСЖ»

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Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа A, 26.11.2019, 23:00 Реал - ПСЖ -

Прощен ли Бэйл?

После выхода на чемпионат Европы Бэйл появился на поле с флагом своей страны, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке». Отношения у валлийца с «Реалом» давно натянуты, но такого манифеста мир еще не видел. В воскресенье Бэйл начал матч с «Реалом Сосьедад» в запасе, но вышел на замену. Его освистывали при каждом касании мяча, а на трибунах появился баннер: «Родриго, Винисиус, Лукас Васкес, Бэйл. В таком порядке».

«Реал» победил, Зинедин Зидан осудил поведение фанатов, а о флаге Уэльса еще перед матчем сказал: «Меня не интересует сказанное вне клуба». Выходит, Бэйл прощен тренером, но не фанатами. В сегодняшнем матче с «ПСЖ» он наверняка выйдет в основе, и любопытно, как его встретит «Сантьяго Бернабеу».

Для «Реала» это важный матч, ведь он еще не гарантировал себе место в 1/8 финала — теоретически мадридцев все еще может обогнать «Брюгге». Если «Реал» будет играть, как в Париже, то в плей-офф ему лучше не лезть: тогда «Королевский клуб» был разгромлен со счетом 0:3, причем за «ПСЖ» не играли ни Неймар, ни Мбаппе, ни Кавани. Сейчас все трое готовы выйти на поле, а значит, будет интересно. Мбаппе и Неймар все еще могут перейти в «Реал» — и это еще одна интрига матча.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа B, 26.11.2019, 23:00 Тоттенхэм Хотспур - Олимпиакос П -

Какой будет первая домашняя игра Жозе?

На первой пресс-конференции в качестве главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью спросили, как, по его мнению, на команду повлияло поражение в финале Лиги чемпионов. Португалец ответил: «Не знаю, я никогда не проигрывал в финалах Лиги чемпионов».



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Перед возвращением в главный клубный турнир Европы Моуринью провел еще одну яркую встречу с журналистами. «Не у каждого есть титул победителя Лиги чемпионов, — подчеркнул тренер “Тоттенхэма”. — У меня их два, и хочу добавить к ним третий».

Конечно, слова португальца вызвали только ухмылку, ведь «шпоры» совсем недавно проиграли «Баварии» со счетом 2:7 и еще не обеспечили себе место в следующем раунде. Чтобы сделать это, лондонцам достаточно обыграть «Олимпиакос» на своем поле — тогда можно даже не оглядываться на параллельную встречу «Црвены Звезды» и «Баварии». Кстати, в этой же игре Моуринью впервые явится перед своими болельщиками, так что лучше не терять очки.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 26.11.2019, 23:00 Ювентус - Атлетико -

Сыграет ли Криштиану?

Сразу после встречи «Локомотива» с «Байером» «Ювентус» в Турине попытается облегчить российскому (или немецкому) клубу задачу по выходу в плей-офф. Итальянский клуб уже точно будет весной в Лиге чемпионов, а «Атлетико» испытывает трудности — поражение в Леверкузене в предыдущем туре подрезало шансы мадридцев на 1/8 финала.