«Барселона» в Лигу Европы? Главные матчи пятого тура Лиги чемпионов

Источник: Reuters

«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

26 ноября, 23:00 мск.

Парижский клуб — лидер группы А и один из трех счастливчиков, уже обеспечивших себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» имеет максимальный результат (12 очков) после четырех матчей, а в багаже у французской команды разгром «Реала» в первом туре со счетом 3:0.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа A, 26.11.2019, 23:00 Реал - ПСЖ -

Однако главный тренер мадридцев Зинедин Зидан перед новой встречей с парижанами заявил, что его подопечные не стремятся отомстить сопернику, а лишь рассчитывают показать качественную игру. При этом французский специалист в очередной раз лестно отозвался о соотечественнике Килиане Мбаппе, признавшись, что влюблен в форварда «ПСЖ» как личность. Такой реверанс Зидана выглядит довольно любопытно в контексте обострившихся слухов о переходе звездного игрока в «Реал».

А вот непростые отношения мадридского клуба с одной из своих собственных звезд обрели новый виток после паузы на игры национальных сборных.

Выступая за команду Уэльса, Гарет Бейл иронично отпраздновал попадание на ЕВРО-2020 с флагом страны, на котором было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». На следующем домашнем матче «Реала» публика освистала игрока, а на трибунах появился ответный баннер, высмеивающий роль полузащитника в клубе.

Вероятно, Бейл в случае появления на поле во вторник получит очередную порцию свиста. Аналогичную реакцию можно ожидать и в отношении Неймара, ранее выступавшего за «Барселону».

Бразилец восстановился после травмы и готов помочь «ПСЖ» в матче с мадридцами, который по накалу наверняка будет сравним с лучшими играми плей-офф. К слову, для попадания в 1/8 финала «Реалу» достаточно набрать одно очко.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 26.11.2019, 23:00 Ювентус - Атлетико -

«Ювентус» (Италия) — «Атлетико» (Испания)

26 ноября, 23:00 мск.

«Ювентус» уже в плей-офф Лиги чемпионов, «Атлетико» имеет отличные шансы попасть туда. При определенных раскладах мадридцы точно добьются этого даже в случае ничьей в Турине. Кстати, сентябрьский матч команд как раз завершился с таким результатом (2:2). Важно, что во вторник «Атлетико» будет четко понимать турнирное положение, так как другая встреча группы D между «Локомотивом» и «Байером» начнется на два часа раньше.



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Теоретически испанская команда даже может выиграть свою группу, но футболисты «Ювентуса» намерены не допустить этого. «Они будут играть на победу, но три очка нужны и нам, поскольку мы хотим занять первое место в группе», — цитирует официальный сайт УЕФА форварда туринцев Гонсало Игуаина.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5Nu5L1oWjS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus Football Club (@juventus)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T16:25:36+00:00">23 Ноя 2019 в 8:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом «Ювентус» еще ни разу не проиграл за 17 официальных матчей сезона при трех ничьих. Сейчас туринцы находятся на серии из пяти побед, к тому же в строй вернулся Криштиану Роналду. Португалец поправил здоровье и дипломатично высказался о своих заменах в последних матчах, сбавив накал вокруг этого информационного повода.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 27.11.2019, 20:55 Валенсия - Челси -

«Валенсия» (Испания) — «Челси» (Англия)

27 ноября, 20:55 мск.

Турнирная ситуация в группе Н сейчас одна из наиболее интересных: сразу три команды имеют по семь очков и претендуют на выход в плей-офф. Среди них «Аякс», «Валенсия» и «Челси». Для двух последних клубов многое решится в очном матче в среду, который обещает быть увлекательным.

В первом туре «Валенсия» одолела лондонцев, но за два месяца «Челси» заметно прибавил в игровом плане. На должном уровне и мотивация «синих», не случайно Сесар Аспиликуэта сравнил матч против испанцев с финалом. К сожалению, в столь интригующем и важном противостоянии не примет участие российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, продолжающий восстановление после травмы.

Имеются у хозяев и иные кадровые проблемы, но сбрасывать испанцев со счетов не стоит. Наоборот, предугадать исход матча «Валенсии» и «Челси» довольно сложно, что лишь подогреет зрительский интерес.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа F, 27.11.2019, 23:00 Барселона - Боруссия Д -

«Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Германия)

27 ноября, 23:00 мск.

Не менее любопытная турнирная ситуация сложилась в группе F, лидеры которой встретятся в пятом туре между собой. Но если «Барселона» в случае победы привычно выйдет в плей-офф с первого места, то при поражении вполне может вылететь в Лигу Европы по итогам последнего матча с «Интером».

Сложно представить, насколько резонансным может быть такой поворот.

В среду каталонцев отнюдь не стоит считать фаворитами, достаточно вспомнить хотя бы сентябрьскую игру, в которой «Боруссия» была гораздо ближе к победе. В чемпионате Испании «Барса» тоже регулярно барахлит, так что невнятному футболу в исполнении ее игроков удивляться не стоит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5Nk_uoKmFy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5Nk_uoKmFy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5Nk_uoKmFy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T14:59:07+00:00">23 Ноя 2019 в 6:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сложности в Бундеслиге в ноябре возникли и у «Боруссии». До международного перерыва дортмундцы разгромно уступили «Баварии» (0:4), а несколько дней назад чуть не проиграли аутсайдеру турнира. Пропустив три гола от «Падерборна» в первом тайме, во второй половине встречи «Боруссия» совершила камбэк, но довольствовалась лишь ничьей.

Футбол-шоу или блеклая игра на фоне громких имен? У матча «Барселоны» и «Боруссии» есть много возможных сюжетов, но как минимум из-за вывески на него стоит обратить внимание.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 27.11.2019, 23:00 Ливерпуль - Наполи -

«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия)

27 ноября, 23:00 мск.

«Ливерпуль» все-таки обогнал «Наполи» в турнирной таблице группы Е и теперь намерен взять реванш за поражение в первом туре (0:2). Оно стало единственным для мерсисайдцев в текущем сезоне без учета проигрыша по пенальти «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

К новой встрече с неаполитанцами «Ливерпуль» подходит в ранге беспрекословного лидера АПЛ.

На счету команды Юргена Клоппа выдающиеся 37 очков в 13 матчах и отрыв в восемь баллов от второго места. Лишнее доказательство того, что действующий победитель Лиги чемпионов остается грандиозной силой и фаворитом ближайшей игры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5N63vpFKbh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5N63vpFKbh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5N63vpFKbh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T18:10:16+00:00">23 Ноя 2019 в 10:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но «Наполи» должен побороться, тем более не лишен притязаний на плей-офф австрийский «Ред Булл». Однако форма у итальянской команды в последнее время далека от идеала: неаполитанцы месяц не могут одержать победу, пять раз сыграв вничью и однажды потерпев поражение. Продолжится ли их серия и обострится ли турнирная борьба в группе Е, узнаем в среду вечером.