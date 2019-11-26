«Барселона» в Лигу Европы? Главные матчи пятого тура Лиги чемпионов

«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)
Парижский клуб — лидер группы А и один из трех счастливчиков, уже обеспечивших себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» имеет максимальный результат (12 очков) после четырех матчей, а в багаже у французской команды разгром «Реала» в первом туре со счетом 3:0.
Реал-ПСЖ-
Однако главный тренер мадридцев Зинедин Зидан перед новой встречей с парижанами заявил, что его подопечные не стремятся отомстить сопернику, а лишь рассчитывают показать качественную игру. При этом французский специалист в очередной раз лестно отозвался о соотечественнике Килиане Мбаппе, признавшись, что влюблен в форварда «ПСЖ» как личность. Такой реверанс Зидана выглядит довольно любопытно в контексте обострившихся слухов о переходе звездного игрока в «Реал».
А вот непростые отношения мадридского клуба с одной из своих собственных звезд обрели новый виток после паузы на игры национальных сборных.
Выступая за команду Уэльса, Гарет Бейл иронично отпраздновал попадание на ЕВРО-2020 с флагом страны, на котором было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке». На следующем домашнем матче «Реала» публика освистала игрока, а на трибунах появился ответный баннер, высмеивающий роль полузащитника в клубе.
Вероятно, Бейл в случае появления на поле во вторник получит очередную порцию свиста. Аналогичную реакцию можно ожидать и в отношении Неймара, ранее выступавшего за «Барселону».
Бразилец восстановился после травмы и готов помочь «ПСЖ» в матче с мадридцами, который по накалу наверняка будет сравним с лучшими играми плей-офф. К слову, для попадания в 1/8 финала «Реалу» достаточно набрать одно очко.
Ювентус-Атлетико-
«Ювентус» (Италия) — «Атлетико» (Испания)
«Ювентус» уже в плей-офф Лиги чемпионов, «Атлетико» имеет отличные шансы попасть туда. При определенных раскладах мадридцы точно добьются этого даже в случае ничьей в Турине. Кстати, сентябрьский матч команд как раз завершился с таким результатом (2:2). Важно, что во вторник «Атлетико» будет четко понимать турнирное положение, так как другая встреча группы D между «Локомотивом» и «Байером» начнется на два часа раньше.
Теоретически испанская команда даже может выиграть свою группу, но футболисты «Ювентуса» намерены не допустить этого. «Они будут играть на победу, но три очка нужны и нам, поскольку мы хотим занять первое место в группе», — цитирует официальный сайт УЕФА форварда туринцев Гонсало Игуаина.
Во время загрузки произошла ошибка.
При этом «Ювентус» еще ни разу не проиграл за 17 официальных матчей сезона при трех ничьих. Сейчас туринцы находятся на серии из пяти побед, к тому же в строй вернулся Криштиану Роналду. Португалец поправил здоровье и дипломатично высказался о своих заменах в последних матчах, сбавив накал вокруг этого информационного повода.
Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» Валенсия-Челси-
«Валенсия» (Испания) — «Челси» (Англия)
Турнирная ситуация в группе Н сейчас одна из наиболее интересных: сразу три команды имеют по семь очков и претендуют на выход в плей-офф. Среди них «Аякс», «Валенсия» и «Челси». Для двух последних клубов многое решится в очном матче в среду, который обещает быть увлекательным.
В первом туре «Валенсия» одолела лондонцев, но за два месяца «Челси» заметно прибавил в игровом плане. На должном уровне и мотивация «синих», не случайно Сесар Аспиликуэта сравнил матч против испанцев с финалом. К сожалению, в столь интригующем и важном противостоянии не примет участие российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, продолжающий восстановление после травмы.
Имеются у хозяев и иные кадровые проблемы, но сбрасывать испанцев со счетов не стоит. Наоборот, предугадать исход матча «Валенсии» и «Челси» довольно сложно, что лишь подогреет зрительский интерес.
Барселона-Боруссия Д-
«Барселона» (Испания) — «Боруссия» (Германия)
Не менее любопытная турнирная ситуация сложилась в группе F, лидеры которой встретятся в пятом туре между собой. Но если «Барселона» в случае победы привычно выйдет в плей-офф с первого места, то при поражении вполне может вылететь в Лигу Европы по итогам последнего матча с «Интером».
Сложно представить, насколько резонансным может быть такой поворот.
В среду каталонцев отнюдь не стоит считать фаворитами, достаточно вспомнить хотя бы сентябрьскую игру, в которой «Боруссия» была гораздо ближе к победе. В чемпионате Испании «Барса» тоже регулярно барахлит, так что невнятному футболу в исполнении ее игроков удивляться не стоит.
Во время загрузки произошла ошибка.
Сложности в Бундеслиге в ноябре возникли и у «Боруссии». До международного перерыва дортмундцы разгромно уступили «Баварии» (0:4), а несколько дней назад чуть не проиграли аутсайдеру турнира. Пропустив три гола от «Падерборна» в первом тайме, во второй половине встречи «Боруссия» совершила камбэк, но довольствовалась лишь ничьей.
Футбол-шоу или блеклая игра на фоне громких имен? У матча «Барселоны» и «Боруссии» есть много возможных сюжетов, но как минимум из-за вывески на него стоит обратить внимание.
Ливерпуль-Наполи-
«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» (Италия)
«Ливерпуль» все-таки обогнал «Наполи» в турнирной таблице группы Е и теперь намерен взять реванш за поражение в первом туре (0:2). Оно стало единственным для мерсисайдцев в текущем сезоне без учета проигрыша по пенальти «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.
К новой встрече с неаполитанцами «Ливерпуль» подходит в ранге беспрекословного лидера АПЛ.
На счету команды Юргена Клоппа выдающиеся 37 очков в 13 матчах и отрыв в восемь баллов от второго места. Лишнее доказательство того, что действующий победитель Лиги чемпионов остается грандиозной силой и фаворитом ближайшей игры.
Во время загрузки произошла ошибка.
Но «Наполи» должен побороться, тем более не лишен притязаний на плей-офф австрийский «Ред Булл». Однако форма у итальянской команды в последнее время далека от идеала: неаполитанцы месяц не могут одержать победу, пять раз сыграв вничью и однажды потерпев поражение. Продолжится ли их серия и обострится ли турнирная борьба в группе Е, узнаем в среду вечером.