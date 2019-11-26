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16:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев не сыграет против «Челси»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который восстанавливается после мышечного повреждения, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

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Источник: AFP 2019

28-летний россиянин не включен в число игроков, которые будут готовиться к встрече, сообщает Twitter «Летучих мышей».

Игра «Валенсия» — «Челси» пройдет 27 ноября в Испании. Начало матча — 20.55 (мск).

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