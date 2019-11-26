Черышев не сыграет против «Челси»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который восстанавливается после мышечного повреждения, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который восстанавливается после мышечного повреждения, пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».
28-летний россиянин не включен в число игроков, которые будут готовиться к встрече, сообщает Twitter «Летучих мышей».
Игра «Валенсия» — «Челси» пройдет 27 ноября в Испании. Начало матча — 20.55 (мск).