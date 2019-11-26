«Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома уступил немецкому «Байеру» в матче Юношеской лиги УЕФА и потерял шансы на выход в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» дома уступил немецкому «Байеру» в матче Юношеской лиги УЕФА и потерял шансы на выход в
Встреча пятого тура группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Байера», в составе которого забили
После пяти туров «Локомотив» с 4 очками занимает последнее место в группе, команда потеряла шансы на выход в