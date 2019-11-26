«Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА

Встреча пятого тура группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Байера», в составе которого забили Ханс-Александр Анапак-Бака (76-я минута) и Абдул Фезенмейер (80, 90+3). У «Локомотива» отличился Илья Петухов (65, пенальти).

После пяти туров «Локомотив» с 4 очками занимает последнее место в группе, команда потеряла шансы на выход в плей-офф. У «Байера» также 4 очка, он занимает третье место.