«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

Стартовый состав «Байера» на игру выглядит следующим образом: Лукаш Храдецкий (голкипер), Такис Рецос, Джонатан Та, Свен Бендер, Леон Бейли, Керем Демирбай, Венделл, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Кевин Фолланд (капитан) и Карим Беллараби.

Встреча пятого тура группы D пройдет во вторник в Москве и начнется в 20:55 мск. После четырех туров «Локомотив» и «Байер» имеют в активе по три очка.