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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского «Локомотива» на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Полностью стартовый состав железнодорожников выглядит следующим образом: Маринато Гилерме (вратарь), Бенедикт Хёведес, Ведран Чорлука, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Эдер.

Стартовый состав «Байера» на игру выглядит следующим образом: Лукаш Храдецкий (голкипер), Такис Рецос, Джонатан Та, Свен Бендер, Леон Бейли, Керем Демирбай, Венделл, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Кевин Фолланд (капитан) и Карим Беллараби.

Встреча пятого тура группы D пройдет во вторник в Москве и начнется в 20:55 мск. После четырех туров «Локомотив» и «Байер» имеют в активе по три очка.

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