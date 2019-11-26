«Ювентус» — «Атлетико»: Роналду и Дибала выйдут в стартовом составе

«Ювентус» — «Атлетико»: Роналду и Дибала выйдут в стартовом составе

Стали известны составы «Ювентуса» и «Атлетико» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине и начнется в 23:00.