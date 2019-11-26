«Ювентус» — «Атлетико»: Роналду и Дибала выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Ювентуса» и «Атлетико» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине и начнется в 23:00.
Стали известны составы «Ювентуса» и «Атлетико» на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Турине и начнется в 23:00.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо, Бетанкур, Пьянич, Матюиди, Рэмси, Дибала, Роналду.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хермосо, Эррера, Томас, Сауль, Коке, Мората, Витоло.