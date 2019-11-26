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26 ноября, источник: ТАСС

«Локомотив» уступил «Байеру» в матче Лиги чемпионов и не сыграет в плей-офф еврокубков

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского «Локомотива» (Москва) уступили немецкому «Байеру» (Леверкузен) со счетом 0:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в присутствии 25757 зрителей.

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В составе «Байера» отличился Свен Бендер (54-я минута), на 11-й минуте встречи гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов. Первый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов провел полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, он получил травму 14 сентября в матче девятого тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).

«Локомотив» потерпел поражения в трех домашних играх группового этапа, в матче второго тура железнодорожники проиграли испанскому «Атлетико» (0:2), а в третьем туре уступили итальянскому «Ювентусу» (1:2). Впервые в истории «Локомотив» проиграл все три домашних матча на групповой стадии Лиги чемпионов, в сезоне-2002/03 московский клуб проиграл все домашние встречи в рамках второго группового раунда турнира, где играли 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе.

Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти матчей «Локомотив» занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы D, набрав три очка, «Байер» идет третьим, имея в активе шесть очков. Лидирует итальянский «Ювентус» (10 очков, 4 матча), на второй строчке располагается испанский «Атлетико» (7 очков, 4 матча). При равенстве очков между «Локомотивом» и «Байером» выше в турнирной таблице по результатам личных встреч окажется клуб из Леверкузена, таким образом, «Локомотив» лишился шансов на третье место, дающее право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, две первые команды выходят в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа подопечные Юрия Семина на выезде сыграют с испанским «Атлетико», а «Байер» на домашнем поле примет «Ювентус». Обе встречи пройдут 11 декабря.

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Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Группа D26.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 25757 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминПетер Бос
Голы
Рифат Жемалетдинов11′
Свен Бендер(Чарльз Арангис)54′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Лукас Храдецки
20Владислав Игнатьев
67′
3Панайотис Рецос
31Мачей Рыбус
18Насименту Боргес Венделл
77′
5Бенедикт Хеведес
43′
4Джонатан Та
14Ведран Чорлука
68′
5Свен Бендер
11Антон Миранчук
19Мусса Диаби
59Алексей Миранчук
20Чарльз Арангис
6Дмитрий Баринов
83′
31Кевин Фолланд
7Гжегож Крыховяк
38Карим Беллараби
77′
17Рифат Жемалетдинов
65′
13Лукас Аларио
69Даниил Куликов
10Керем Демирбай
90′
19Эдер
77′
8Ларс Бендер
9Федор Смолов
9Леон Бэйли
46′
15Юлиан Баумгартлингер
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
10Удары (всего)15
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
21Фолы18
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрис Кавана(Англия)
Ассистент ВАРЛи Беттс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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