«Локомотив» уступил «Байеру» в матче Лиги чемпионов и не сыграет в плей-офф еврокубков

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В составе «Байера» отличился Свен Бендер (54-я минута), на 11-й минуте встречи гол в свои ворота забил Рифат Жемалетдинов. Первый матч в текущем розыгрыше Лиги чемпионов провел полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, он получил травму 14 сентября в матче девятого тура чемпионата России с «Сочи» (1:0).

«Локомотив» потерпел поражения в трех домашних играх группового этапа, в матче второго тура железнодорожники проиграли испанскому «Атлетико» (0:2), а в третьем туре уступили итальянскому «Ювентусу» (1:2). Впервые в истории «Локомотив» проиграл все три домашних матча на групповой стадии Лиги чемпионов, в сезоне-2002/03 московский клуб проиграл все домашние встречи в рамках второго группового раунда турнира, где играли 16 команд, занявших первые и вторые места на первом групповом этапе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sImB7ALr50c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти матчей «Локомотив» занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы D, набрав три очка, «Байер» идет третьим, имея в активе шесть очков. Лидирует итальянский «Ювентус» (10 очков, 4 матча), на второй строчке располагается испанский «Атлетико» (7 очков, 4 матча). При равенстве очков между «Локомотивом» и «Байером» выше в турнирной таблице по результатам личных встреч окажется клуб из Леверкузена, таким образом, «Локомотив» лишился шансов на третье место, дающее право выступить в 1/16 финала Лиги Европы, две первые команды выходят в плей-офф Лиги чемпионов.